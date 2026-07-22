Депутатите окончателно одобриха американските самолети да бъдат разположени в авиобаза „Безмер“

Парламентът одобри разполагането на американски самолети в авиобаза „Безмер“. Точката за решението за престоя на американските самолети у нас беше включена извънредно в днешния дневен ред.

Предложението беше прието със 136 гласа „за“ - 121 от „Прогресивна България“ и 15 от ДПС. „Против“ гласуваха 13 народни представители - 12 от „Възраждане“ и един от „Прогресивна България“. Двама депутати от „Прогресивна България“ се въздържаха. ГЕРБ-СДС, "Демократична България" и "Продължаваме промяната" не участваха в гласуването, информират от Нова телевизия.

От трибуната на Народното събрание преди гласуването премиерът Румен Радев коментира, че той е поел ангажимент пред българските граждани да говори истината и да взима решения, които са изцяло в националния интерес.

„Това, което ние коригирахме, е тези самолети цистерни да напуснат летището в София. Няма такива самолети цистерни никъде в Европа, които да са базирани на гражданско летище, а вие допуснахте да бъдат разположени на гражданско летище - при това 15 огромни самолета цистерни, които се намират между пътническите самолети, в непосредствена близост до оживените терминали с хиляди хора денонощно, до първия квартал на София и които прелитат над центъра на града. Съгласно науката за безопасност на полетите най-много авиационни произшествия са концентрирани при етапите на излитане и кацане. Това са най-рисковите етапи от полета. Ето това, което вие допуснахте, ние премахнахме“, заяви Радев.

„САЩ са нашият основен съюзник и ако ние не изпълняваме договорите си, как очакваме те да изпълняват своите?“, коментира още министър-председателят.

Припомняме, че вчера Комисията по отбрана одобри предложението на МС, но последната дума имаха днес депутатите в пленарната зала.

Искането на американската страна е да се разположат до 8 самолета. Предложението на правителството е те да не са на гражданско летище, а на военната база „Безмер“.