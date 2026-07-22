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Депутатите окончателно одобриха американските самолети да бъдат разположени в авиобаза „Безмер“

Депутатите окончателно одобриха американските самолети да бъдат разположени в авиобаза „Безмер“

22 Юли, 2026 14:26 2 374 167

  • депутати-
  • одобрение-
  • американски самолети-
  • летище безмер

Предложението беше прието със 136 гласа „за“ - 121 от „Прогресивна България“ и 15 от ДПС. „Против“ гласуваха 13 народни представители - 12 от „Възраждане“ и един от „Прогресивна България“. Двама депутати от „Прогресивна България“ се въздържаха

Депутатите окончателно одобриха американските самолети да бъдат разположени в авиобаза „Безмер“ - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Парламентът одобри разполагането на американски самолети в авиобаза „Безмер“. Точката за решението за престоя на американските самолети у нас беше включена извънредно в днешния дневен ред.
Предложението беше прието със 136 гласа „за“ - 121 от „Прогресивна България“ и 15 от ДПС. „Против“ гласуваха 13 народни представители - 12 от „Възраждане“ и един от „Прогресивна България“. Двама депутати от „Прогресивна България“ се въздържаха. ГЕРБ-СДС, "Демократична България" и "Продължаваме промяната" не участваха в гласуването, информират от Нова телевизия.
От трибуната на Народното събрание преди гласуването премиерът Румен Радев коментира, че той е поел ангажимент пред българските граждани да говори истината и да взима решения, които са изцяло в националния интерес.

„Това, което ние коригирахме, е тези самолети цистерни да напуснат летището в София. Няма такива самолети цистерни никъде в Европа, които да са базирани на гражданско летище, а вие допуснахте да бъдат разположени на гражданско летище - при това 15 огромни самолета цистерни, които се намират между пътническите самолети, в непосредствена близост до оживените терминали с хиляди хора денонощно, до първия квартал на София и които прелитат над центъра на града. Съгласно науката за безопасност на полетите най-много авиационни произшествия са концентрирани при етапите на излитане и кацане. Това са най-рисковите етапи от полета. Ето това, което вие допуснахте, ние премахнахме“, заяви Радев.

„САЩ са нашият основен съюзник и ако ние не изпълняваме договорите си, как очакваме те да изпълняват своите?“, коментира още министър-председателят.

Припомняме, че вчера Комисията по отбрана одобри предложението на МС, но последната дума имаха днес депутатите в пленарната зала.
Искането на американската страна е да се разположат до 8 самолета. Предложението на правителството е те да не са на гражданско летище, а на военната база „Безмер“.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    119 20 Отговор
    Всички депутати ще получат по 15 години затвор за подбуждане към война.Такъв е закона.

    Коментиран от #15, #41, #59, #62, #153

    14:35 22.07.2026

  • 2 честен ционист

    93 15 Отговор
    Само много глупав човек би си натресал военен за диктатор.

    Коментиран от #6, #64

    14:35 22.07.2026

  • 3 Делю Хайдутин

    103 16 Отговор
    ДПС Радев и ДПС Пеевски ни вкараха във война.

    Коментиран от #7, #66

    14:36 22.07.2026

  • 4 честен ционист

    88 26 Отговор
    ГЕРБ ПП и ДБ защо са се чупили? Пак ли в столовата набиват кебапи?

    Коментиран от #144, #156

    14:36 22.07.2026

  • 5 Някога

    85 13 Отговор
    едни депутати одобриха включването в Тристранния пакт и после идва 1945г. и "Оле майко, защо ме бесите?"

    Коментиран от #12, #77

    14:37 22.07.2026

  • 6 провинциалист

    25 21 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    В новата ни история военните са се издънвали най-малко.

    14:37 22.07.2026

  • 7 честен ционист

    41 18 Отговор

    До коментар #3 от "Делю Хайдутин":

    Възраждане ми се види да са осигурили кворума?

    Коментиран от #50, #92

    14:37 22.07.2026

  • 8 Абе

    62 14 Отговор
    тия идиоти предишните и сегашните освен да ни вкарват във войни друго не могат да правят?!

    14:37 22.07.2026

  • 9 Регресивните

    41 5 Отговор
    и Шишовите субекти , с интелектуалното и морално ниво на вождовете си ! Абсолютно жалка картина - шумкарския внук и потомствения комунист и войник на Русия .

    Коментиран от #55

    14:38 22.07.2026

  • 10 Главните виновници

    25 23 Отговор
    ПП, ДБ и ГЕРБ за договорите ни със САЩ, не участвали! Сега тролеите им ще ни залеят с простотия срещу Радев!

    Коментиран от #70, #93, #143

    14:39 22.07.2026

  • 11 Боруна Лом

    43 9 Отговор
    ОТПАДЪЦИ,ГНУСНИ!ПУУУУ

    14:39 22.07.2026

  • 12 Боруна Лом

    21 9 Отговор

    До коментар #5 от "Някога":

    ДАНО СКОРО ДА СТАНЕ ТОВА!

    Коментиран от #72

    14:40 22.07.2026

  • 13 Колю

    64 13 Отговор
    Радев си вкара автогол с това гласуване !

    Коментиран от #73

    14:40 22.07.2026

  • 14 Прогресивно

    48 3 Отговор
    Ах,другари .. ко стана?
    Прогресивно!
    Другаря Радев наш човек!

    14:40 22.07.2026

  • 15 Наблюдател

    42 11 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Защо трябва да се помни историята.

    В Украйна навремето една каризматична личност обеща твърдо на населението, че ако го изберат за президент, веднага ще спре войната.
    Избраха го този Зелен Клоун, и той забрави веднага обещанията си.

    В Германия също един политик си правеше реклама, като използваше програмата на "Алтернатива за Германия" и хората се подлъгаха, за което сега горчиво съжаляват.

    Сещате ли се в България, някой преди изборите по същия начин да е обещавал много и след изборите да го е хванала деменцията?

    Коментиран от #78

    14:41 22.07.2026

  • 16 Българин

    46 4 Отговор
    Жалки боклуци!

    14:42 22.07.2026

  • 17 пацо

    35 12 Отговор
    А кой ни включи в съвета за мир - росен водопада хайяшито

    14:43 22.07.2026

  • 18 Факт

    16 8 Отговор
    Като доложат на Тръмп и Бойко отече

    14:44 22.07.2026

  • 19 Симо

    26 5 Отговор
    Били само цистерни, ами нали тези цистерни зареждат изтребители!!

    14:44 22.07.2026

  • 20 Жураналист

    44 32 Отговор
    Погледнете хубаво таблото за гласуване!

    Единствената партия която защитава българския интерес е Възраждане.

    Всички други са продажни марионетки.

    Запомнете това!

    Коментиран от #76, #91

    14:44 22.07.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Зеления

    44 8 Отговор
    Слушах много анализатори и политици по темата:
    Петьо Цеков - журналист, отявлен евроатлантик, казва че Радев трябва да успокои СЕЛЯНИТЕ в близост до авиобаза Безмер
    Един от депутатите на Радев казва че било по различно сега да се приемат самолети и приемливо защото самолетите не били в София, а далеч от населено място, същото го твърди и самия Радев

    Фактите:
    Ямбол се намира по права линия на 10 км от Безмер, в Ямбол живеят ГРАЖДАНИ които са ГРАЖДАНИ колкото и тези в София. От летище София до центъра на София има също толкова растояние по права линия 10 км
    в село Безмер на 3 км от авиобазата живеят 1000 души, те по нищо не се различават от ГРАЖДАНИТЕ в София и Ямбол и те са българи, имат души, имат семейства, имат мечти и всичко останало.

    А сега един отделен въпрос - като искат ГЕРБ и ППДБ да спазват споразумението със САЩ когато дадоха разрешение за тези самолети при Желязков и Гюров и като иска Радев сега пак да ги пусне как пък никой журналист не ги попита:
    1. Вие договорихте ли ПВО - Пейтриът или SAMP от Франция и Германия да дойде в Безмер и да пази?
    2. Вие договорихте ли наем от САЩ да плаща за тази база?
    3. Вие поискахте ли нещо друго от САЩ което те да дадат, за да се опрадае този риск за България, па макар и минимален да е той?

    Коментиран от #31, #51

    14:44 22.07.2026

  • 23 Генерал Yes - Натовски

    34 6 Отговор
    ийде сега вижте само КОЯ партия е за свободна и мирна България.

    Стотици хиляди са отвратени вече от лъжите на натовският генерал с чупка "Г"

    14:45 22.07.2026

  • 24 Абе, розовобузести жътопаветничета,

    16 17 Отговор
    Радев буквално изпълнява неща които вие по принцип подкрепяте. Той е по-голям евро-атлантид от цялото ППлгДБ взети заедно. Кво ревете?

    14:45 22.07.2026

  • 25 Ямболии

    4 4 Отговор
    Много им се ще да ги хитосат.
    Ама конГоациите са на дневен ред...

    14:45 22.07.2026

  • 26 Голямо

    31 4 Отговор
    самохвалство днес от Радев днес в Парламента , бе ! Винаги бил казвал истината и винаги се бил придържал към нея ! И няколко от червените натегачи му нахъсваха самочувствието с допълнителни похвали и махленско плюене по опозицията ! Жалка гледка за здрава психика и нерви при такъв патос от лъжците мазни .

    14:46 22.07.2026

  • 27 Пламен

    12 6 Отговор
    Някои мургави дами от Безмерско са много задоволени от решението на Парламента.
    Те ще посрещнат осводителите с хляб, сол ... и още нещо.

    14:46 22.07.2026

  • 28 Спотър

    12 7 Отговор
    Военни самолети се виждат на всяко голямо европейско летище. Достатъчно е да ги потърсиш по време на рулирането и ще ги видиш. Това военният пилот Радев много добре го знае.

    Коментиран от #134

    14:46 22.07.2026

  • 29 Гошо

    23 6 Отговор
    ГЕРБ и ППДБ много хитро се скриха и не гласуваха. Сега каквото и да стане, ще излязат сухи. Иначе бащицата голям го вади по медиите- да си беше показал в залата какво мисли по темата.

    14:47 22.07.2026

  • 30 Мир

    33 10 Отговор
    Не на участието на България във воени конфликти! Иран и Русия са наши приятелски държави.Българите не искаме участие във военни конфликти!

    14:48 22.07.2026

  • 31 Без име

    12 8 Отговор

    До коментар #22 от "Зеления":

    Зелен, вероятността да гръмнат Безмер е много по-малко вероятна от атентати по молове и гари. Едно е да гръмне в Безмер, друго е в София.

    Коментиран от #52

    14:48 22.07.2026

  • 32 Виолета

    20 1 Отговор
    А визите ще махаме ли? 😂

    Коментиран от #33

    14:48 22.07.2026

  • 33 Атина Палада

    17 4 Отговор

    До коментар #32 от "Виолета":

    А лева ще връщаме ли?

    Коментиран от #54

    14:49 22.07.2026

  • 34 Анонимен

    19 1 Отговор
    Тръмп не се шегува А Рр няма как да си показва мислите там не върви хахахаха Оставка регресия измамници лъжци Грабители освободете държавата ни

    14:50 22.07.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Архимандрисандрит Бибиян

    6 6 Отговор
    Бойко е виновен а одвъде Навални и Зеленски

    14:51 22.07.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Честита Трета световна

    17 7 Отговор
    Господ да ни е на помощ

    Коментиран от #48

    14:51 22.07.2026

  • 39 Турчолята

    14 2 Отговор
    Вън от НС.
    Пак под се подложиха на магнитски

    14:52 22.07.2026

  • 40 Копейка

    2 9 Отговор
    Шъ да беся ! Цомчо и той!

    Коментиран от #42

    14:52 22.07.2026

  • 41 Състаеът е друг

    16 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Държавна измяна.

    14:52 22.07.2026

  • 42 Цончо плюнката 💦☔

    5 2 Отговор

    До коментар #40 от "Копейка":

    Аз твърдо не но бих ти нахрачил въжето за смазка

    14:53 22.07.2026

  • 43 Оставка

    12 0 Отговор
    Кога да чакаме?

    14:53 22.07.2026

  • 44 Цвете

    16 0 Отговор
    ДПС ГЛАСУВАЛИ " ЗА "? ЕЙ МАГНИТСКИ, ПРОВАЛ ФАТАЛЕН СИ. ЗА ЧИЧО РУМЕН С ОТКРИТО СЪРЦЕ ЛИ ДАДЕ ОДОБРЕНИЕТО СИ? КОЛКО СИ ЖАЛЪК, КОГАТО СИ СЕ СНИШИЛ.ВРЪЩАЙ ПАРИТЕ НА БЪЛГАРИТЕ. ТОВА НЯМА ДА ТИ БЪДЕ ПРОСТЕНО, НИКОГА, ЗАПОМНИ ГО.

    14:54 22.07.2026

  • 45 Ебре Факти

    14 1 Отговор
    Депутатите на Мунчо и Шиши за протокола. Чичо Румен и Момчето Феномен се гушнаха.

    14:54 22.07.2026

  • 46 Успех

    29 4 Отговор
    Още едно доказателство, че Радев е натовско и американско ме-кере. Евроатлантиците дадоха на Радев властта, за да им играе по свирката. Натовският генерал Радев е ярко антируски и активен евроатлантик. Следя действията от назначаването му. Радев е неоспоримо антируски, произраелски и активен евроатлантик. Това е мнението и на медиен магнат на Тръмп.Напразно гласувахме за него. Излъга ни.

    Коментиран от #49

    14:55 22.07.2026

  • 47 Рунди

    16 0 Отговор
    Нещо от предизборните лъжи? Или друг път

    14:55 22.07.2026

  • 48 Колко има господ

    4 6 Отговор

    До коментар #38 от "Честита Трета световна":

    Толкова ще има 3 световна!

    Свали си някой добър холивудски блокбъстър ако ти се гледа все пак🤩🤡🍌🍌

    14:55 22.07.2026

  • 49 И как го доказа бе глупав

    0 7 Отговор

    До коментар #46 от "Успех":

    Знаеш ли какво е да имаш договори?

    14:55 22.07.2026

  • 50 Не си честен

    17 0 Отговор

    До коментар #7 от "честен ционист":

    Лъжеш, лъжеш, я, пак брой колко депутата имат Възраждане, колко са присъствали и колко и как са гласували. Ако при това историческо и съдбовно гласуване, не си в пленарна зала, преспокойно може и да не стъпваш повече в парламента.

    14:56 22.07.2026

  • 51 Тончо

    5 5 Отговор

    До коментар #22 от "Зеления":

    Пъпеш, когато кабинетът Желязков е дал разрешение за американските самолети цистерни, САЩ, Израел и Иран не бяха във война! Първите бомбардировки срещу Иран започнаха на 28 февруари, когато на власт вече бе служебният кабинет на Гюров! Защо Гюров не изгони американците с мотива, че вече има военни действия и България не иска да бъде страна в тях?!

    14:56 22.07.2026

  • 52 Зеления

    9 2 Отговор

    До коментар #31 от "Без име":

    "Зелен, вероятността да гръмнат Безмер е много по-малко вероятна от атентати по молове и гари. Едно е да гръмне в Безмер, друго е в София."

    дали опастност от ракети или опасност от атентати има и в Безмер и в София, а стойността на човешкия живот е еднакъв както за софиянеца, така и за жителя на Безмер или Ямбол

    14:57 22.07.2026

  • 53 Пламен

    8 4 Отговор
    Рублен го набибитка в устите на копейките. :)
    Аз казвах ли ви преди няколко месеца какво си избрахте ?

    14:57 22.07.2026

  • 54 Надъхан капейчо 🤩🤡

    5 6 Отговор

    До коментар #33 от "Атина Палада":

    Не се ли върне лева до есента заминавам за рф!!! Кой още е с мен?? първо протест ама ако няма лев до първия учебен ден взимам жената децата и беемвето и към матушката!!

    КОЙ Е С МЕН???🤩

    14:58 22.07.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Гоуст

    12 1 Отговор
    Какви съдбоносни решения се взимат и само 151 депутата. Къде са всички? Три отсъствия и уволнение не важи ли?

    15:00 22.07.2026

  • 57 Директора👨‍✈️

    8 6 Отговор
    ГРОБ и левите панделки къде са в гласуването?

    Коментиран от #61

    15:00 22.07.2026

  • 58 смях в залата

    6 10 Отговор
    Безмерци могат да бъдат гръмнати ибез да имат база както и всеки друг град. Не виждате ли че Путин бомбардира градове и села, жилищни блокове без да има летища около тях

    15:01 22.07.2026

  • 59 Путин в затвора ли е?

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Я бегай!

    Коментиран от #68

    15:01 22.07.2026

  • 60 Рудито

    6 1 Отговор
    Го вълнуват само руските олигарси и патриарка кгб.

    15:02 22.07.2026

  • 61 Пламен

    8 2 Отговор

    До коментар #57 от "Директора👨‍✈️":

    Те постъпиха много хитро .
    Те оставиха Мунчо да се къпе сам в своето кафяво.

    15:02 22.07.2026

  • 62 В исторически план присъдите

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    на присъединилите БГ към тристранния пакт депутати са били далеч по-различни от 15 г. Но който не иска да учи история си учи урока по трудния начин.

    15:02 22.07.2026

  • 63 Хмм

    8 1 Отговор
    Радев в капана, опита се да си измие ръцете с НС, а те го оставиха сам да си носи кармата за пролятата в Иран кръв, не гласуваха, не го подкрепиха евроатлантиците

    15:02 22.07.2026

  • 64 предупреждавах те да не гласуваш за

    9 0 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    него, не ми реви сега.

    15:03 22.07.2026

  • 65 Минимум

    8 0 Отговор
    съвсем скоро ще трбяват 136 бесилки на жълтите павете

    15:03 22.07.2026

  • 66 Не можаха,

    1 3 Отговор

    До коментар #3 от "Делю Хайдутин":

    не бой се.
    Чаушеску високо, Пъти дълбоко, Иран далеко.

    15:04 22.07.2026

  • 67 Между чука и наковалнята

    9 2 Отговор
    Да ви кажа,че вероятостта нещо да падне върху военна база Безмер идващо близкия изток е много по голяма от предишния сценарий цистерните на САЩ да са на Гражданско летище, защото едно е да се удари военна база с цистерни на САЩ, а съвсем друго е военна база с цистерни на САЩ. При първия сценарий ще са ударили гражданска инфраструктура на държава членка на Европейския съюз, а във втория ще бъде ударена само военна база на държава членка от ЕС предоставена на САЩ

    Коментиран от #111

    15:05 22.07.2026

  • 68 Какво общо има Путин бе глупак

    10 1 Отговор

    До коментар #59 от "Путин в затвора ли е?":

    Тук е България. Само изм...

    15:06 22.07.2026

  • 69 ПБ + ДПС-НН

    10 2 Отговор
    Разбрахте ли КОЙ пак ви управлява през измамата Моше Крадев Боташки и фалшификацията Прогресивен Богаташ?

    15:06 22.07.2026

  • 70 Животът е несправедлив с копейките,

    2 5 Отговор

    До коментар #10 от "Главните виновници":

    свиквай.

    Коментиран от #75

    15:06 22.07.2026

  • 71 Пламен

    3 6 Отговор
    Аре , копейки ,параноици и паникьори страхливи,
    Бегайте в мазите , че исранските ракети фръкнаха.

    Коментиран от #82

    15:06 22.07.2026

  • 72 Важното е,

    4 4 Отговор

    До коментар #12 от "Боруна Лом":

    че копейките винаги са капо.

    15:06 22.07.2026

  • 73 Едва ли

    4 0 Отговор

    До коментар #13 от "Колю":

    Ти му осигури пълна власт.
    Автоголът е за теб.

    15:07 22.07.2026

  • 74 Горски

    7 2 Отговор
    Категорично е изключено е от българска територия да се водят бойни действия в Близкия изток, заяви премиерът- Самолетите какво ще правят като излетят Ще хвърлят фойеверки или ще ходят на изложение. Ще зареждат изтребители и бомбандировачи за поредното учение. Страшна шизофрения тресе мунчака! Едно говори, друго прави, на съвсем друго той се прави! Абе не е на добре тая работа. Радев се гъне като глист опитвайки се да угоди на всички. Така няма да стане. Времето лети, а нищо не се променя. На есен правителството ще бъде изритано от народа. Изявлението на Радев, че е изключено от българска територия да се водят бойни действия в Близкия изток е необосновано, защото, ако самолетите-цистерни тръгват от българска територия, то от България се водят бойни действия срещу Близкия изток. По-коректно изявление би било, ако беше казал, че досега няма страна на НАТО с преки последствия от иранска атака. Трите прихващания на ирански ракети в Турция доведоха само до падане на осколки, атака на базата в Крит беше само потенциална заплаха, а нападенито над Кипър не влиза в сметката, защото Кипър не е член на НАТО.

    15:08 22.07.2026

  • 75 Главните виновници

    1 6 Отговор

    До коментар #70 от "Животът е несправедлив с копейките,":

    националните предатели ПП, ДБ и ГЕРБ за договорите ни със САЩ, не участвали! Сега тролеите им ще ни залеят с простотия срещу Радев!

    Коментиран от #85

    15:08 22.07.2026

  • 76 Беззащитни сме

    9 2 Отговор

    До коментар #20 от "Жураналист":

    Прав си. Предателитебказват: Безмер бил рисков, не е опасн. Радев ни прави цел на ракети. А Член 5? Вярва ли някой, че французи, холандци, англичани ще дойдат в България да ни защитят в случай на необходимост. ? А как действаше Нато в Северен Кипър?
    Важното е, че благодарение на изискванията на САЩ и НАТО се обезоръжихме и ставаме беззащитни. Преди 30 г. подарихме на Македония танковете си. (Те ги продадаоха в Африка), Нарязахме ракетите, Вече сме беззащитни столицата, Козлодуй и др. Оставихме нашите 400 самолета без подръжка, дейставщите БТР подарихме на Укр. А боеприпасите ни и те са раздадени безвъзмездно на УКР. Къде са ескадрилата от 16 броя Ф16 самолета? Лети ли? Те дойдоха
    без бойно снаряжение, и без зап. части.
    А обучени пилоти имаме ли за тези капризни и неизправни самолети? Ф16 имат малка маневреност, но на завоите и нагоре на долу гравитацията се увеличава значително. Някакъв американски военен казал, че за подръжката на Ф16 е нужна индустрия. Имаме
    ли я. Само за последните 2 години тя е намаляла с15 %.

    A разходът за летателен час на на Ф16 е забранително висок. На гол корем ... ...
    Поздрав на овчедушните хора, воини и тахната ГЛАВНОКОМАНВАЩАТА.

    Коментиран от #81, #88

    15:08 22.07.2026

  • 77 И после рев за "цвета на нацията"

    8 0 Отговор

    До коментар #5 от "Някога":

    На ето го "цвета" .Хубаво го виждаме.

    15:08 22.07.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Защо

    5 1 Отговор
    Има Народно събрание? Зсщо са толкова депутати?

    15:10 22.07.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Пламен

    5 2 Отговор
    Във Варна се разгърмя.веднага след гласуването..
    Дали не са иранските ракети !?
    УЖАСТ !!!

    15:11 22.07.2026

  • 84 Време за протести

    9 3 Отговор
    Време е за мащабни протести и оставка на продажното и некадърно комунистическо правителство на Румен Боташ Радев.

    Коментиран от #86, #94

    15:11 22.07.2026

  • 85 Ами кой ви караше да го избирате

    2 4 Отговор

    До коментар #75 от "Главните виновници":

    Браво, Радев!

    Коментиран от #90

    15:11 22.07.2026

  • 86 Изкараха

    0 5 Отговор

    До коментар #84 от "Време за протести":

    отпадъка да троли.

    15:12 22.07.2026

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Откога твоят избраник стана

    7 0 Отговор

    До коментар #76 от "Беззащитни сме":

    предател? Ти си виновен, проЗд електорате!

    15:13 22.07.2026

  • 89 Факт

    7 1 Отговор
    Ганя роб е бил, роб си остава и като роб ще умре. .

    15:13 22.07.2026

  • 90 Главните виновници

    2 7 Отговор

    До коментар #85 от "Ами кой ви караше да го избирате":

    за договорите ни със САЩ, националните предатели на България ПП, ДБ и ГЕРБ , не участвали! Сега тролеите им ще ни залеят с простотия срещу Радев!

    Коментиран от #96

    15:13 22.07.2026

  • 91 "един от „Прогресивна България“- против

    5 1 Отговор

    До коментар #20 от "Жураналист":

    Пропуснал е интервенцията за отстраняване на съвестта. Или просто е объркал бутона -))

    15:13 22.07.2026

  • 92 ХиХи

    1 4 Отговор

    До коментар #7 от "честен ционист":

    Коцю е белата златка две

    15:13 22.07.2026

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 А50

    2 4 Отговор
    Понеже ме трие автоматически искам да им изпратя много поздрави на майките. Айда радев се гушна с кирчо , бай танас, паси ленчето с креммчето пеевски и останалата смет

    Коментиран от #101

    15:15 22.07.2026

  • 96 Ами да!

    4 0 Отговор

    До коментар #90 от "Главните виновници":

    Вашите гласувачи са за бой.

    Коментиран от #100

    15:15 22.07.2026

  • 97 Некой си

    3 3 Отговор
    Жълтопаветната слуз ще ни обясни ли защо техните гуру-та от пб и дб не са гласували?
    Сега слузта призовава на протести, щото псевдорусофила Радев се съгласил да помагаме на САЩ във войната. Слуз, ще ви дърпат ушите от Козяк.

    15:16 22.07.2026

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 Стеф

    2 2 Отговор
    Колко е хубаво , нищо да не зависи от Тиквата

    Коментиран от #112

    15:17 22.07.2026

  • 100 Главните виновници

    0 4 Отговор

    До коментар #96 от "Ами да!":

    за договорите ни със САЩ, националните предатели на България ПП, ДБ и ГЕРБ , не участвали! Сега тролеите им ще ни залеят с простотия срещу Радев!

    15:17 22.07.2026

  • 101 Предупреждавах те

    3 0 Отговор

    До коментар #95 от "А50":

    да не го избираш. Ти ме обиждаше. Бил твоят Президент, Генерал и всякакви тАпни с главни букви.
    Вече е късно да ревеш. Бий си два шамара заради копейството или иди се гръмни.
    Не ми хленчи тука. Не се трогвам

    15:18 22.07.2026

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 А50

    3 0 Отговор
    Радев не разбра ло защо народа гласува за тибе. Не се крий сега зад парламента, всички знаем че си страхливец. Треперите пред сащкия чепик

    15:19 22.07.2026

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 105 Сатана Z

    2 1 Отговор
    Всички гласували за Летеца Мунчо са съучастници във войната срещу Иран и убийствата ,които ще се извършат от Краварите с участието на Булгария

    15:19 22.07.2026

  • 106 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 107 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 108 Мишел

    3 3 Отговор
    Ако САЩ атакуват по въздуха Иран, отговорът на Иран ще бъде по базите на САЩ в обсега на иранските ракети, и в Безмер включително.

    Коментиран от #114

    15:20 22.07.2026

  • 109 Пламен

    3 4 Отговор
    Копейкин се шашка някоя ракета да не удари някой негов имот, че много станаха.

    15:21 22.07.2026

  • 110 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 111 На кого му пука

    4 2 Отговор

    До коментар #67 от "Между чука и наковалнята":

    По закона на Мърфи ще улучи някого, който се страхува. Тоест копейки.
    Треперете и тичайте да емигрирате в Москва, кеф.🤣🤣🤣

    15:23 22.07.2026

  • 112 Не е вярно

    1 3 Отговор

    До коментар #99 от "Стеф":

    Точно Тиквата е виновен, защото този договор го е направил безсрочен. Сега се кефи как Радев се гърчи като плужек.

    Коментиран от #120

    15:23 22.07.2026

  • 113 Сатана Z

    2 3 Отговор
    Никой да не си прави илюзиите,че Иран няма да атакува логистичните хъбове с гориво ,които обслужват режима на Тръмп

    Коментиран от #115

    15:23 22.07.2026

  • 114 Тръц!

    2 4 Отговор

    До коментар #108 от "Мишел":

    Копейски фейк.

    Коментиран от #138

    15:23 22.07.2026

  • 115 Тръц!

    1 4 Отговор

    До коментар #113 от "Сатана Z":

    Копейски фейк.

    15:24 22.07.2026

  • 116 Някой си

    1 1 Отговор
    Доколкото разбрах тези "цистерни" могат да бъдат заредени само на Враждебна. Така че ще идват в София да ги заредят и ще "домуват" в Безмер.

    Коментиран от #123

    15:24 22.07.2026

  • 117 смях в залата

    1 4 Отговор
    Идват копейките на власт и летищата става руски и мишени на ракети от Турция,Гърция ,шести американски флот,Румъния,Украйна и т.н. които са точни за разлика от руските и иранските. Българските мъже ще очакват повиквателни за фронта като руските,беларуските,северно корейските,чеченските и т.н. Цялата акция е дело на руското посолство и възраждане

    Коментиран от #125

    15:24 22.07.2026

  • 118 Пешо

    4 1 Отговор
    Румен Радев разби тандема Борисов-Пеевски. Сега възникна нов проблем: Кой ще разбие тандема Радев-Пеевски???

    Коментиран от #122, #131

    15:25 22.07.2026

  • 119 Опозицията

    3 1 Отговор
    трябва да напусне муньовата седянка. Нека да си вкарва голове от засада, да видим народът дали ще му ги признае

    Коментиран от #121

    15:25 22.07.2026

  • 120 На кого му пука

    2 3 Отговор

    До коментар #112 от "Не е вярно":

    Важното е копейките да емигрирате в Москва от шубе и тук да не мирише вече на некъпани.

    15:25 22.07.2026

  • 121 Ти бе си им шеф да се разпореждаш

    3 1 Отговор

    До коментар #119 от "Опозицията":

    кой какво да прави.
    Не се прави че не си гласувал за Радев.

    Коментиран от #147

    15:26 22.07.2026

  • 122 Никой не се е засилил

    1 2 Отговор

    До коментар #118 от "Пешо":

    да изпълнява копейски мечти.

    15:27 22.07.2026

  • 123 Какво ти пука

    2 0 Отговор

    До коментар #116 от "Някой си":

    Няма да ги зареждат от з.дника ти я.

    15:28 22.07.2026

  • 124 Кой още вярва на ФАЩ

    4 1 Отговор
    "САЩ обещаха да пазят България от всякакви потенциални заплахи" както пазят Кувейт, Бахрейн, Дубай бай бай България.

    Коментиран от #127

    15:30 22.07.2026

  • 125 Хаааахаааа!

    1 0 Отговор

    До коментар #117 от "смях в залата":

    Абсолютно вярно.
    😉🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    15:30 22.07.2026

  • 126 Гост

    2 1 Отговор
    На тия мър"ши бягството им е гарантирано и много добре подготвено. Въобще не им дреме какво става

    Коментиран от #130

    15:30 22.07.2026

  • 127 Не ни занимавай с проблемите си

    0 3 Отговор

    До коментар #124 от "Кой още вярва на ФАЩ":

    Емигрирай в Раша да те пазят.

    15:31 22.07.2026

  • 128 хахаха

    2 1 Отговор
    Със ставане на крака и ръкопляскане, с френетични възгласи и Браво , за България ,единодушно депутатие на българския парламент преди години през 1941-42г. са одобрили влизането на България в оста Рим Берлин и Токио.- Тристранния пакт. Като лоялен и верен съюзник на германия ,тогава българския парламент ,с възторг гласува за хитлеровата нова европа и за новия световен ред. Разбира се след края на войната , тия всичките негодници в голямата си част са получили от народния съд своите присъди, за жалост ,доста от тях са се отървали и измъкнали . Днес , ситуацията се повтаря но с нови поколения ,забравили уроците на историята. При първата световна война ситуацията е била аналогична, но тогава подкупите за въвличане на българия във войната на страната на германия и тройния съюз са били огромни. Естествено ,България е преживяла първата национална катастрофа тогава. Губи територии и плаща репарации. Да видим в днешната ситуация ,българските олигархични кръгове,каква ще я свършат и как после ще се измъкват и обясняват ,ако изобщо има после. Днес са лоялни и най верни съюзници на сащ, но последните изобщо не мислят така и намеренията им са съвсем,съвсем други.

    Коментиран от #135

    15:31 22.07.2026

  • 129 Мафия сте всичките

    3 1 Отговор
    Краварски слугинаж. Жалки марионетки или мажеретки все тая

    Коментиран от #132

    15:32 22.07.2026

  • 130 Проблемът си е твой

    1 0 Отговор

    До коментар #126 от "Гост":

    не наш.

    15:32 22.07.2026

  • 131 Пламен

    4 1 Отговор

    До коментар #118 от "Пешо":

    С една дума-НИКОЙ.
    Рундьо е рожба на Г.Герг., Черепа и боклукджията от Русе.
    Кой ще ги събори тях - Копейкин ли ? :) :) :)

    15:32 22.07.2026

  • 132 Ами като не ти харесва, марш у Раша

    2 0 Отговор

    До коментар #129 от "Мафия сте всичките":

    Крайно време е.

    15:33 22.07.2026

  • 133 Дзак

    1 1 Отговор
    Посоката на коловоза стана ясна. Едни се правят на разсеяни, други разясняват причините. 95% съгласни.

    Коментиран от #139

    15:34 22.07.2026

  • 134 Лекувам всякакви

    1 1 Отговор

    До коментар #28 от "Спотър":

    Селянче, ти не си излизал от землянката, в която си роден и ще си умреш, самолети бил виждал по света. Мама даде ли ти пари за смъркане на лепило днес или ще проституираш на околовръстното?

    Коментиран от #137

    15:34 22.07.2026

  • 135 Я па тоя,

    2 2 Отговор

    До коментар #128 от "хахаха":

    бъркаш си епохите.
    Сега е 21 век. Стига с тия жалби по младост.
    Като не те кефи България, марш в Раша.

    15:35 22.07.2026

  • 136 МНОГО

    1 0 Отговор
    ЛОШ АВТОГОЛ, БАНДА ПРЕДАТЕЛИ!!!!

    15:35 22.07.2026

  • 137 Бъзел,

    0 0 Отговор

    До коментар #134 от "Лекувам всякакви":

    и ти ли стана ятак?

    15:35 22.07.2026

  • 138 Мишел

    2 1 Отговор

    До коментар #114 от "Тръц!":

    Иран няма какво да загуби и ще удря по най болезнените точки на авиацията на САЩ, до които може да достигне. Струпването на военни самолети и въздушни танкери на летище в България, където няма ПРО ,е много подходяща цел за иранския отговор. САЩ ненапразно напада само държави, които не притежават оръжия с обсег до Северна Америка.

    Коментиран от #145, #149

    15:36 22.07.2026

  • 139 Аз съм съгласен

    2 2 Отговор

    До коментар #133 от "Дзак":

    Струваше си само, за да се види как путинците и тем подобни нацисти пълнят памперса и се хленчат.
    Колко хубаво!

    15:37 22.07.2026

  • 140 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 141 Стига сте ревали

    2 1 Отговор
    Иран е заплаха за целия свят. Трябва да сте благодарни на САЩ и на Израел да спрат ядрената програма на терористичната държава Иран.

    15:38 22.07.2026

  • 142 Радкини

    2 1 Отговор
    овци, тия били виновни, ония били по- и най-виновни. Сега кой сътворява дивотиите??? "Прогресивните" муньови дивотии сътворява мундакът с любезното съдействие на 131 мунди

    15:38 22.07.2026

  • 143 Зъл пес

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Главните виновници":

    Ами с какво да ви залеем освен с простотията на фатмака?Къде е лъжата?

    15:38 22.07.2026

  • 144 дам

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "честен ционист":

    не, просто не искат да става съучастници на този фарс на Радев и Пеевски

    15:38 22.07.2026

  • 145 Не мож ме уплаши

    1 1 Отговор

    До коментар #138 от "Мишел":

    Не ме е страх, сори. Не съм ти копейка.
    Не ме страх и точка.
    Излишно се хабиш..

    Коментиран от #150

    15:39 22.07.2026

  • 146 Има лeк за Ганя

    0 1 Отговор
    Ганя има нужда да го тряснат с две ракети и ще се нacepe толкова обилно, че следващите 1000 години ще муха сланина със захарен памук и няма да иска кока-кола, джинси и демокрация.

    15:39 22.07.2026

  • 147 Е що да не е гласувал за Радев

    0 1 Отговор

    До коментар #121 от "Ти бе си им шеф да се разпореждаш":

    Да не е глупак да гласува като глупаците за кирчовци, кокорчовци и банкянският плужек, дето им се подиграват колко са глупави докато ги лъжат и крадат. Ти си друга бира. Тролея е просто отпадъка.

    15:39 22.07.2026

  • 148 Павлов

    1 1 Отговор
    А Тиквата и Кокорчо, които разположиха американските самолети на Гражданското летище София и които извършваха реални бойни полети срещу Иран, се скриха дълбоко.

    Коментиран от #154

    15:40 22.07.2026

  • 149 Тръц!

    0 0 Отговор

    До коментар #138 от "Мишел":

    Бегай у Москва и не ме занимавай.

    15:40 22.07.2026

  • 150 На мама милия

    0 1 Отговор

    До коментар #145 от "Не мож ме уплаши":

    Пикльо, ако гръмне пистолет до теб ще се наакаш така, че неродените ти внуци ще се подмокрят.

    Коментиран от #167

    15:40 22.07.2026

  • 151 вгазраждани

    1 0 Отговор
    румбурураг-голям т@ шакатак

    15:40 22.07.2026

  • 152 Маринов

    0 1 Отговор
    Напротив, Йотова, ние сме част от нападенията над Иран. Вижте археологията, историята, древните миграции... Ние сме близки с Иран по произход и нямаме нищо общо със САЩ. И действаме срещу Ирак, както действахме срещу Сърбия - с дълбок поклон и сервилничеше. През 2025 г. с Иран имаме стокообмен малко над 300 млн долара. А сега?
    А със САЩ? Имаме прескъпи покупки на самолети без въоръжение (F16 на цената на F35 за Полша). И това ли е партньор? Да ни ограбват. Митът е важен! И последвалата независима двустранна търговия с всяка страна. И без санкции, няма значение срещу кого. Всички се отразяват у нас. На 10.01.2026 зареждах дизел за 1.10€, сега е 1,70€. Щото има санкции се оказва, че са срещу нас. Объркан свят. Така ще е, докато се кланяме.

    Коментиран от #157

    15:41 22.07.2026

  • 153 да получиш 15 мигранта

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    абе то това ти е норма 🤡

    15:41 22.07.2026

  • 154 На кого му пука

    1 0 Отговор

    До коментар #148 от "Павлов":

    Важното е, че виждаме масово копейско на.акване. Шубето е голям страх.

    15:41 22.07.2026

  • 155 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 156 Щото са мишки

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "честен ционист":

    И хлебарки .....

    Коментиран от #158

    15:42 22.07.2026

  • 157 Не позна

    1 0 Отговор

    До коментар #152 от "Маринов":

    Нямаме нищо иранско, мюсюлманско, копейско и т.н.
    Като не ти харесва, ей ти го Иран. И смяната на пола била безплатна там
    Марш!

    15:43 22.07.2026

  • 158 Ам не те избраха Рундьо

    2 1 Отговор

    До коментар #156 от "Щото са мишки":

    Не се оправдавай с другите, излагаш се.

    15:44 22.07.2026

  • 159 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 160 Ура, сега вече

    1 0 Отговор
    се надявам копейките или да получат инфаркт, или да емигрират.
    Само да предупредя: в моето мазе мога да приютя мигранти в нужда, но копейки не.

    Коментиран от #164

    15:46 22.07.2026

  • 161 То не че не си ги знаехме

    1 0 Отговор
    Но сега хубаво лъснаха продажните дебили и пепейско- герберастките мишки , който пък направо се скриха!

    15:46 22.07.2026

  • 162 ОСТАВКА !!!

    2 1 Отговор
    Кауна като типичен селски тарикат от аскЮФските села искаше да прехвърли отговорността за приемането на американските самолети в база Безмер върху парламента, но не му се получи. Гласувалите със "ЗА" са предимно от партията на Радев плюс малцината депутати на Пеевски, които по обясними причини гласуваха по команда от "намагнетизирания" си лидер. ПП, ДБ и ГЕРБ-СДС изобщо не участваха в гласуването. Сега цялата отговорност за приемането на американските самолети в Безмер е на Радев и за всички евентуални последствия от това отговорност носи лично Радев, както като изпълняващ длъжността премиер, така и като лидер на управляващата с пълно мнозинство партия.

    15:46 22.07.2026

  • 163 Напускайте

    3 2 Отговор
    муньовата седянка! Ние сме гласували за вас и не ви разрешаваме да сте гумен печат на радките!

    15:48 22.07.2026

  • 164 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 165 Пациент

    0 1 Отговор
    Сребролюбивата адвокатска коалиция.

    15:50 22.07.2026

  • 166 Браво

    2 0 Отговор
    на ПП, ДБ! Не гласувайте нищо на гадините

    15:51 22.07.2026

  • 167 Не ме е страх, нА пък, не съм ти копейка

    1 0 Отговор

    До коментар #150 от "На мама милия":

    Ти не можеш да говориш от мое име, не съм те упълномощил.
    Ако общуваш само с бъзливи копейки, кой ти е крив, че познаваш само пикльовци..
    Не се плаша, сори.
    Иди се жалвай другиму..

    15:51 22.07.2026

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