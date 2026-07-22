Депутатите окончателно одобриха американските самолети да бъдат разположени в авиобаза „Безмер“

Парламентът одобри разполагането на американски самолети в авиобаза „Безмер“. Точката за решението за престоя на американските самолети у нас беше включена извънредно в днешния дневен ред.
Предложението беше прието със 136 гласа „за“ - 121 от „Прогресивна България“ и 15 от ДПС. „Против“ гласуваха 13 народни представители - 12 от „Възраждане“ и един от „Прогресивна България“. Двама депутати от „Прогресивна България“ се въздържаха. ГЕРБ-СДС, "Демократична България" и "Продължаваме промяната" не участваха в гласуването, информират от Нова телевизия.
От трибуната на Народното събрание преди гласуването премиерът Румен Радев коментира, че той е поел ангажимент пред българските граждани да говори истината и да взима решения, които са изцяло в националния интерес.
„Това, което ние коригирахме, е тези самолети цистерни да напуснат летището в София. Няма такива самолети цистерни никъде в Европа, които да са базирани на гражданско летище, а вие допуснахте да бъдат разположени на гражданско летище - при това 15 огромни самолета цистерни, които се намират между пътническите самолети, в непосредствена близост до оживените терминали с хиляди хора денонощно, до първия квартал на София и които прелитат над центъра на града. Съгласно науката за безопасност на полетите най-много авиационни произшествия са концентрирани при етапите на излитане и кацане. Това са най-рисковите етапи от полета. Ето това, което вие допуснахте, ние премахнахме“, заяви Радев.
„САЩ са нашият основен съюзник и ако ние не изпълняваме договорите си, как очакваме те да изпълняват своите?“, коментира още министър-председателят.
Припомняме, че вчера Комисията по отбрана одобри предложението на МС, но последната дума имаха днес депутатите в пленарната зала.
Искането на американската страна е да се разположат до 8 самолета. Предложението на правителството е те да не са на гражданско летище, а на военната база „Безмер“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #15, #41, #59, #62, #153
14:35 22.07.2026
2 честен ционист
Коментиран от #6, #64
14:35 22.07.2026
3 Делю Хайдутин
Коментиран от #7, #66
14:36 22.07.2026
4 честен ционист
Коментиран от #144, #156
14:36 22.07.2026
5 Някога
Коментиран от #12, #77
14:37 22.07.2026
6 провинциалист
До коментар #2 от "честен ционист":В новата ни история военните са се издънвали най-малко.
14:37 22.07.2026
7 честен ционист
До коментар #3 от "Делю Хайдутин":Възраждане ми се види да са осигурили кворума?
Коментиран от #50, #92
14:37 22.07.2026
8 Абе
14:37 22.07.2026
9 Регресивните
Коментиран от #55
14:38 22.07.2026
10 Главните виновници
Коментиран от #70, #93, #143
14:39 22.07.2026
11 Боруна Лом
14:39 22.07.2026
12 Боруна Лом
До коментар #5 от "Някога":ДАНО СКОРО ДА СТАНЕ ТОВА!
Коментиран от #72
14:40 22.07.2026
13 Колю
Коментиран от #73
14:40 22.07.2026
14 Прогресивно
Прогресивно!
Другаря Радев наш човек!
14:40 22.07.2026
15 Наблюдател
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Защо трябва да се помни историята.
В Украйна навремето една каризматична личност обеща твърдо на населението, че ако го изберат за президент, веднага ще спре войната.
Избраха го този Зелен Клоун, и той забрави веднага обещанията си.
В Германия също един политик си правеше реклама, като използваше програмата на "Алтернатива за Германия" и хората се подлъгаха, за което сега горчиво съжаляват.
Сещате ли се в България, някой преди изборите по същия начин да е обещавал много и след изборите да го е хванала деменцията?
Коментиран от #78
14:41 22.07.2026
16 Българин
14:42 22.07.2026
17 пацо
14:43 22.07.2026
18 Факт
14:44 22.07.2026
19 Симо
14:44 22.07.2026
20 Жураналист
Единствената партия която защитава българския интерес е Възраждане.
Всички други са продажни марионетки.
Запомнете това!
Коментиран от #76, #91
14:44 22.07.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Зеления
Петьо Цеков - журналист, отявлен евроатлантик, казва че Радев трябва да успокои СЕЛЯНИТЕ в близост до авиобаза Безмер
Един от депутатите на Радев казва че било по различно сега да се приемат самолети и приемливо защото самолетите не били в София, а далеч от населено място, същото го твърди и самия Радев
Фактите:
Ямбол се намира по права линия на 10 км от Безмер, в Ямбол живеят ГРАЖДАНИ които са ГРАЖДАНИ колкото и тези в София. От летище София до центъра на София има също толкова растояние по права линия 10 км
в село Безмер на 3 км от авиобазата живеят 1000 души, те по нищо не се различават от ГРАЖДАНИТЕ в София и Ямбол и те са българи, имат души, имат семейства, имат мечти и всичко останало.
А сега един отделен въпрос - като искат ГЕРБ и ППДБ да спазват споразумението със САЩ когато дадоха разрешение за тези самолети при Желязков и Гюров и като иска Радев сега пак да ги пусне как пък никой журналист не ги попита:
1. Вие договорихте ли ПВО - Пейтриът или SAMP от Франция и Германия да дойде в Безмер и да пази?
2. Вие договорихте ли наем от САЩ да плаща за тази база?
3. Вие поискахте ли нещо друго от САЩ което те да дадат, за да се опрадае този риск за България, па макар и минимален да е той?
Коментиран от #31, #51
14:44 22.07.2026
23 Генерал Yes - Натовски
Стотици хиляди са отвратени вече от лъжите на натовският генерал с чупка "Г"
14:45 22.07.2026
24 Абе, розовобузести жътопаветничета,
14:45 22.07.2026
25 Ямболии
Ама конГоациите са на дневен ред...
14:45 22.07.2026
26 Голямо
14:46 22.07.2026
27 Пламен
Те ще посрещнат осводителите с хляб, сол ... и още нещо.
14:46 22.07.2026
28 Спотър
Коментиран от #134
14:46 22.07.2026
29 Гошо
14:47 22.07.2026
30 Мир
14:48 22.07.2026
31 Без име
До коментар #22 от "Зеления":Зелен, вероятността да гръмнат Безмер е много по-малко вероятна от атентати по молове и гари. Едно е да гръмне в Безмер, друго е в София.
Коментиран от #52
14:48 22.07.2026
32 Виолета
Коментиран от #33
14:48 22.07.2026
33 Атина Палада
До коментар #32 от "Виолета":А лева ще връщаме ли?
Коментиран от #54
14:49 22.07.2026
34 Анонимен
14:50 22.07.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Архимандрисандрит Бибиян
14:51 22.07.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Честита Трета световна
Коментиран от #48
14:51 22.07.2026
39 Турчолята
Пак под се подложиха на магнитски
14:52 22.07.2026
40 Копейка
Коментиран от #42
14:52 22.07.2026
41 Състаеът е друг
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Държавна измяна.
14:52 22.07.2026
42 Цончо плюнката 💦☔
До коментар #40 от "Копейка":Аз твърдо не но бих ти нахрачил въжето за смазка
14:53 22.07.2026
43 Оставка
14:53 22.07.2026
44 Цвете
14:54 22.07.2026
45 Ебре Факти
14:54 22.07.2026
46 Успех
Коментиран от #49
14:55 22.07.2026
47 Рунди
14:55 22.07.2026
48 Колко има господ
До коментар #38 от "Честита Трета световна":Толкова ще има 3 световна!
Свали си някой добър холивудски блокбъстър ако ти се гледа все пак🤩🤡🍌🍌
14:55 22.07.2026
49 И как го доказа бе глупав
До коментар #46 от "Успех":Знаеш ли какво е да имаш договори?
14:55 22.07.2026
50 Не си честен
До коментар #7 от "честен ционист":Лъжеш, лъжеш, я, пак брой колко депутата имат Възраждане, колко са присъствали и колко и как са гласували. Ако при това историческо и съдбовно гласуване, не си в пленарна зала, преспокойно може и да не стъпваш повече в парламента.
14:56 22.07.2026
51 Тончо
До коментар #22 от "Зеления":Пъпеш, когато кабинетът Желязков е дал разрешение за американските самолети цистерни, САЩ, Израел и Иран не бяха във война! Първите бомбардировки срещу Иран започнаха на 28 февруари, когато на власт вече бе служебният кабинет на Гюров! Защо Гюров не изгони американците с мотива, че вече има военни действия и България не иска да бъде страна в тях?!
14:56 22.07.2026
52 Зеления
До коментар #31 от "Без име":"Зелен, вероятността да гръмнат Безмер е много по-малко вероятна от атентати по молове и гари. Едно е да гръмне в Безмер, друго е в София."
дали опастност от ракети или опасност от атентати има и в Безмер и в София, а стойността на човешкия живот е еднакъв както за софиянеца, така и за жителя на Безмер или Ямбол
14:57 22.07.2026
53 Пламен
Аз казвах ли ви преди няколко месеца какво си избрахте ?
14:57 22.07.2026
54 Надъхан капейчо 🤩🤡
До коментар #33 от "Атина Палада":Не се ли върне лева до есента заминавам за рф!!! Кой още е с мен?? първо протест ама ако няма лев до първия учебен ден взимам жената децата и беемвето и към матушката!!
КОЙ Е С МЕН???🤩
14:58 22.07.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Гоуст
15:00 22.07.2026
57 Директора👨✈️
Коментиран от #61
15:00 22.07.2026
58 смях в залата
15:01 22.07.2026
59 Путин в затвора ли е?
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Я бегай!
Коментиран от #68
15:01 22.07.2026
60 Рудито
15:02 22.07.2026
61 Пламен
До коментар #57 от "Директора👨✈️":Те постъпиха много хитро .
Те оставиха Мунчо да се къпе сам в своето кафяво.
15:02 22.07.2026
62 В исторически план присъдите
До коментар #1 от "Последния Софиянец":на присъединилите БГ към тристранния пакт депутати са били далеч по-различни от 15 г. Но който не иска да учи история си учи урока по трудния начин.
15:02 22.07.2026
63 Хмм
15:02 22.07.2026
64 предупреждавах те да не гласуваш за
До коментар #2 от "честен ционист":него, не ми реви сега.
15:03 22.07.2026
65 Минимум
15:03 22.07.2026
66 Не можаха,
До коментар #3 от "Делю Хайдутин":не бой се.
Чаушеску високо, Пъти дълбоко, Иран далеко.
15:04 22.07.2026
67 Между чука и наковалнята
Коментиран от #111
15:05 22.07.2026
68 Какво общо има Путин бе глупак
До коментар #59 от "Путин в затвора ли е?":Тук е България. Само изм...
15:06 22.07.2026
69 ПБ + ДПС-НН
15:06 22.07.2026
70 Животът е несправедлив с копейките,
До коментар #10 от "Главните виновници":свиквай.
Коментиран от #75
15:06 22.07.2026
71 Пламен
Бегайте в мазите , че исранските ракети фръкнаха.
Коментиран от #82
15:06 22.07.2026
72 Важното е,
До коментар #12 от "Боруна Лом":че копейките винаги са капо.
15:06 22.07.2026
73 Едва ли
До коментар #13 от "Колю":Ти му осигури пълна власт.
Автоголът е за теб.
15:07 22.07.2026
74 Горски
15:08 22.07.2026
75 Главните виновници
До коментар #70 от "Животът е несправедлив с копейките,":националните предатели ПП, ДБ и ГЕРБ за договорите ни със САЩ, не участвали! Сега тролеите им ще ни залеят с простотия срещу Радев!
Коментиран от #85
15:08 22.07.2026
76 Беззащитни сме
До коментар #20 от "Жураналист":Прав си. Предателитебказват: Безмер бил рисков, не е опасн. Радев ни прави цел на ракети. А Член 5? Вярва ли някой, че французи, холандци, англичани ще дойдат в България да ни защитят в случай на необходимост. ? А как действаше Нато в Северен Кипър?
Важното е, че благодарение на изискванията на САЩ и НАТО се обезоръжихме и ставаме беззащитни. Преди 30 г. подарихме на Македония танковете си. (Те ги продадаоха в Африка), Нарязахме ракетите, Вече сме беззащитни столицата, Козлодуй и др. Оставихме нашите 400 самолета без подръжка, дейставщите БТР подарихме на Укр. А боеприпасите ни и те са раздадени безвъзмездно на УКР. Къде са ескадрилата от 16 броя Ф16 самолета? Лети ли? Те дойдоха
без бойно снаряжение, и без зап. части.
А обучени пилоти имаме ли за тези капризни и неизправни самолети? Ф16 имат малка маневреност, но на завоите и нагоре на долу гравитацията се увеличава значително. Някакъв американски военен казал, че за подръжката на Ф16 е нужна индустрия. Имаме
ли я. Само за последните 2 години тя е намаляла с15 %.
A разходът за летателен час на на Ф16 е забранително висок. На гол корем ... ...
Поздрав на овчедушните хора, воини и тахната ГЛАВНОКОМАНВАЩАТА.
Коментиран от #81, #88
15:08 22.07.2026
77 И после рев за "цвета на нацията"
До коментар #5 от "Някога":На ето го "цвета" .Хубаво го виждаме.
15:08 22.07.2026
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Защо
15:10 22.07.2026
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 Пламен
Дали не са иранските ракети !?
УЖАСТ !!!
15:11 22.07.2026
84 Време за протести
Коментиран от #86, #94
15:11 22.07.2026
85 Ами кой ви караше да го избирате
До коментар #75 от "Главните виновници":Браво, Радев!
Коментиран от #90
15:11 22.07.2026
86 Изкараха
До коментар #84 от "Време за протести":отпадъка да троли.
15:12 22.07.2026
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 Откога твоят избраник стана
До коментар #76 от "Беззащитни сме":предател? Ти си виновен, проЗд електорате!
15:13 22.07.2026
89 Факт
15:13 22.07.2026
90 Главните виновници
До коментар #85 от "Ами кой ви караше да го избирате":за договорите ни със САЩ, националните предатели на България ПП, ДБ и ГЕРБ , не участвали! Сега тролеите им ще ни залеят с простотия срещу Радев!
Коментиран от #96
15:13 22.07.2026
91 "един от „Прогресивна България“- против
До коментар #20 от "Жураналист":Пропуснал е интервенцията за отстраняване на съвестта. Или просто е объркал бутона -))
15:13 22.07.2026
92 ХиХи
До коментар #7 от "честен ционист":Коцю е белата златка две
15:13 22.07.2026
93 Този коментар е премахнат от модератор.
94 Този коментар е премахнат от модератор.
95 А50
Коментиран от #101
15:15 22.07.2026
96 Ами да!
До коментар #90 от "Главните виновници":Вашите гласувачи са за бой.
Коментиран от #100
15:15 22.07.2026
97 Некой си
Сега слузта призовава на протести, щото псевдорусофила Радев се съгласил да помагаме на САЩ във войната. Слуз, ще ви дърпат ушите от Козяк.
15:16 22.07.2026
98 Този коментар е премахнат от модератор.
99 Стеф
Коментиран от #112
15:17 22.07.2026
100 Главните виновници
До коментар #96 от "Ами да!":за договорите ни със САЩ, националните предатели на България ПП, ДБ и ГЕРБ , не участвали! Сега тролеите им ще ни залеят с простотия срещу Радев!
15:17 22.07.2026
101 Предупреждавах те
До коментар #95 от "А50":да не го избираш. Ти ме обиждаше. Бил твоят Президент, Генерал и всякакви тАпни с главни букви.
Вече е късно да ревеш. Бий си два шамара заради копейството или иди се гръмни.
Не ми хленчи тука. Не се трогвам
15:18 22.07.2026
102 Този коментар е премахнат от модератор.
103 А50
15:19 22.07.2026
104 Този коментар е премахнат от модератор.
105 Сатана Z
15:19 22.07.2026
106 Този коментар е премахнат от модератор.
107 Този коментар е премахнат от модератор.
108 Мишел
Коментиран от #114
15:20 22.07.2026
109 Пламен
15:21 22.07.2026
110 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
111 На кого му пука
До коментар #67 от "Между чука и наковалнята":По закона на Мърфи ще улучи някого, който се страхува. Тоест копейки.
Треперете и тичайте да емигрирате в Москва, кеф.🤣🤣🤣
15:23 22.07.2026
112 Не е вярно
До коментар #99 от "Стеф":Точно Тиквата е виновен, защото този договор го е направил безсрочен. Сега се кефи как Радев се гърчи като плужек.
Коментиран от #120
15:23 22.07.2026
113 Сатана Z
Коментиран от #115
15:23 22.07.2026
114 Тръц!
До коментар #108 от "Мишел":Копейски фейк.
Коментиран от #138
15:23 22.07.2026
115 Тръц!
До коментар #113 от "Сатана Z":Копейски фейк.
15:24 22.07.2026
116 Някой си
Коментиран от #123
15:24 22.07.2026
117 смях в залата
Коментиран от #125
15:24 22.07.2026
118 Пешо
Коментиран от #122, #131
15:25 22.07.2026
119 Опозицията
Коментиран от #121
15:25 22.07.2026
120 На кого му пука
До коментар #112 от "Не е вярно":Важното е копейките да емигрирате в Москва от шубе и тук да не мирише вече на некъпани.
15:25 22.07.2026
121 Ти бе си им шеф да се разпореждаш
До коментар #119 от "Опозицията":кой какво да прави.
Не се прави че не си гласувал за Радев.
Коментиран от #147
15:26 22.07.2026
122 Никой не се е засилил
До коментар #118 от "Пешо":да изпълнява копейски мечти.
15:27 22.07.2026
123 Какво ти пука
До коментар #116 от "Някой си":Няма да ги зареждат от з.дника ти я.
15:28 22.07.2026
124 Кой още вярва на ФАЩ
Коментиран от #127
15:30 22.07.2026
125 Хаааахаааа!
До коментар #117 от "смях в залата":Абсолютно вярно.
😉🤣🤣🤣🤣🤣🤣
15:30 22.07.2026
126 Гост
Коментиран от #130
15:30 22.07.2026
127 Не ни занимавай с проблемите си
До коментар #124 от "Кой още вярва на ФАЩ":Емигрирай в Раша да те пазят.
15:31 22.07.2026
128 хахаха
Коментиран от #135
15:31 22.07.2026
129 Мафия сте всичките
Коментиран от #132
15:32 22.07.2026
130 Проблемът си е твой
До коментар #126 от "Гост":не наш.
15:32 22.07.2026
131 Пламен
До коментар #118 от "Пешо":С една дума-НИКОЙ.
Рундьо е рожба на Г.Герг., Черепа и боклукджията от Русе.
Кой ще ги събори тях - Копейкин ли ? :) :) :)
15:32 22.07.2026
132 Ами като не ти харесва, марш у Раша
До коментар #129 от "Мафия сте всичките":Крайно време е.
15:33 22.07.2026
133 Дзак
Коментиран от #139
15:34 22.07.2026
134 Лекувам всякакви
До коментар #28 от "Спотър":Селянче, ти не си излизал от землянката, в която си роден и ще си умреш, самолети бил виждал по света. Мама даде ли ти пари за смъркане на лепило днес или ще проституираш на околовръстното?
Коментиран от #137
15:34 22.07.2026
135 Я па тоя,
До коментар #128 от "хахаха":бъркаш си епохите.
Сега е 21 век. Стига с тия жалби по младост.
Като не те кефи България, марш в Раша.
15:35 22.07.2026
136 МНОГО
15:35 22.07.2026
137 Бъзел,
До коментар #134 от "Лекувам всякакви":и ти ли стана ятак?
15:35 22.07.2026
138 Мишел
До коментар #114 от "Тръц!":Иран няма какво да загуби и ще удря по най болезнените точки на авиацията на САЩ, до които може да достигне. Струпването на военни самолети и въздушни танкери на летище в България, където няма ПРО ,е много подходяща цел за иранския отговор. САЩ ненапразно напада само държави, които не притежават оръжия с обсег до Северна Америка.
Коментиран от #145, #149
15:36 22.07.2026
139 Аз съм съгласен
До коментар #133 от "Дзак":Струваше си само, за да се види как путинците и тем подобни нацисти пълнят памперса и се хленчат.
Колко хубаво!
15:37 22.07.2026
140 Този коментар е премахнат от модератор.
141 Стига сте ревали
15:38 22.07.2026
142 Радкини
15:38 22.07.2026
143 Зъл пес
До коментар #10 от "Главните виновници":Ами с какво да ви залеем освен с простотията на фатмака?Къде е лъжата?
15:38 22.07.2026
144 дам
До коментар #4 от "честен ционист":не, просто не искат да става съучастници на този фарс на Радев и Пеевски
15:38 22.07.2026
145 Не мож ме уплаши
До коментар #138 от "Мишел":Не ме е страх, сори. Не съм ти копейка.
Не ме страх и точка.
Излишно се хабиш..
Коментиран от #150
15:39 22.07.2026
146 Има лeк за Ганя
15:39 22.07.2026
147 Е що да не е гласувал за Радев
До коментар #121 от "Ти бе си им шеф да се разпореждаш":Да не е глупак да гласува като глупаците за кирчовци, кокорчовци и банкянският плужек, дето им се подиграват колко са глупави докато ги лъжат и крадат. Ти си друга бира. Тролея е просто отпадъка.
15:39 22.07.2026
148 Павлов
Коментиран от #154
15:40 22.07.2026
149 Тръц!
До коментар #138 от "Мишел":Бегай у Москва и не ме занимавай.
15:40 22.07.2026
150 На мама милия
До коментар #145 от "Не мож ме уплаши":Пикльо, ако гръмне пистолет до теб ще се наакаш така, че неродените ти внуци ще се подмокрят.
Коментиран от #167
15:40 22.07.2026
151 вгазраждани
15:40 22.07.2026
152 Маринов
А със САЩ? Имаме прескъпи покупки на самолети без въоръжение (F16 на цената на F35 за Полша). И това ли е партньор? Да ни ограбват. Митът е важен! И последвалата независима двустранна търговия с всяка страна. И без санкции, няма значение срещу кого. Всички се отразяват у нас. На 10.01.2026 зареждах дизел за 1.10€, сега е 1,70€. Щото има санкции се оказва, че са срещу нас. Объркан свят. Така ще е, докато се кланяме.
Коментиран от #157
15:41 22.07.2026
153 да получиш 15 мигранта
До коментар #1 от "Последния Софиянец":абе то това ти е норма 🤡
15:41 22.07.2026
154 На кого му пука
До коментар #148 от "Павлов":Важното е, че виждаме масово копейско на.акване. Шубето е голям страх.
15:41 22.07.2026
155 Този коментар е премахнат от модератор.
156 Щото са мишки
До коментар #4 от "честен ционист":И хлебарки .....
Коментиран от #158
15:42 22.07.2026
157 Не позна
До коментар #152 от "Маринов":Нямаме нищо иранско, мюсюлманско, копейско и т.н.
Като не ти харесва, ей ти го Иран. И смяната на пола била безплатна там
Марш!
15:43 22.07.2026
158 Ам не те избраха Рундьо
До коментар #156 от "Щото са мишки":Не се оправдавай с другите, излагаш се.
15:44 22.07.2026
159 Този коментар е премахнат от модератор.
160 Ура, сега вече
Само да предупредя: в моето мазе мога да приютя мигранти в нужда, но копейки не.
Коментиран от #164
15:46 22.07.2026
161 То не че не си ги знаехме
15:46 22.07.2026
162 ОСТАВКА !!!
15:46 22.07.2026
163 Напускайте
15:48 22.07.2026
164 Този коментар е премахнат от модератор.
165 Пациент
15:50 22.07.2026
166 Браво
15:51 22.07.2026
167 Не ме е страх, нА пък, не съм ти копейка
До коментар #150 от "На мама милия":Ти не можеш да говориш от мое име, не съм те упълномощил.
Ако общуваш само с бъзливи копейки, кой ти е крив, че познаваш само пикльовци..
Не се плаша, сори.
Иди се жалвай другиму..
15:51 22.07.2026