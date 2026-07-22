Москва: Назначаването на нов главнокомандващ на украинските въоръжени сили няма да измени ситуацията на бойното поле

Назначаването на Михайло Драпати за нов главнокомандаващ на украинските въоръжени сили няма да промени ситуацията на бойното поле, заяви днес Кремъл, като увери, че руската армия ще продължи да настъпва, предаде Франс прес.
"Не мисля, че това може да доведе до каквито и да било промени. Нашите въоръжени сили продължават да настъпват по цялото протежение на фронтовата линия", каза говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.
Вчера украинският президент Володимир Зеленски отстрани главнокомандващия Олександър Сирски и назначи Михайло Драпати на най-високия военен пост.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Последния Софиянец
15:42 22.07.2026
3 Пич
Спомням си, че в началото на руската офанзива армията се командваше от човек, който за малко време почти унищожи Украйна. Практиката му беше направо да размазва всичко, което е срещу него. И заяви в прав текст - За какво да ги чакаме, Русия има всички сили и средства, да накара Украйна да капитулира!!!
Заради което беше сменен след около два месеца, защото това не отговаряше на целите на Москва, да протака войната!!!
Генерал Армагедон !!!
И сега - обстановката се променя!!! Москва все повече се лишава от комфора, руските граждани да чакат протакане на войната, за да се изтощава запада!!! И все повече се чуват гласовете, искащи решителни действия!!!
Е......... ако върнат генерал Армагедон, ще знаете какво съм ви казал, и какво ще последва!!!
Коментиран от #8, #10, #14, #33, #37
15:42 22.07.2026
4 Това е ясно
15:43 22.07.2026
5 Факти
Коментиран от #38
15:43 22.07.2026
6 Кривоверен алкаш
15:44 22.07.2026
7 Тити на Кака
Мдаммм....
Коментиран от #34
15:46 22.07.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Прави са Руснаците
15:47 22.07.2026
10 Чиба
До коментар #3 от "Пич":Мръшо.Чиба!
Коментиран от #29
15:47 22.07.2026
11 Архимандрисандрит Бибиян
15:48 22.07.2026
12 Ех Песачинков
15:48 22.07.2026
13 Накрая многоходови те ще гризнат
Най жалкото е че Руският народ ще плати сметката
Коментиран от #27
15:48 22.07.2026
14 Сила
До коментар #3 от "Пич":Абсолютно !!! Той и Хитлер така направи ...стигна до Москва но каза на войските да спрат и да чакат да умрат от студ и глад и после нарочно долара руснаците пред бункера си в Берлин , да ги прецака ...
Наполеон , и той така ....
Леле пич кара колко си зле !!! Ама много зле ....
Коментиран от #18
15:49 22.07.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Умрел руснак
Коментиран от #31
15:50 22.07.2026
17 Дълбокото гърло
Целта е унищожаването на руската нация
Коментиран от #39
15:52 22.07.2026
18 Пич
До коментар #14 от "Сила":Благодаря! Радвам се, че си умен, и си разбрал, какво казвам!
15:53 22.07.2026
19 Омбре
15:55 22.07.2026
20 на вниманието на
Ами тя вече е променена.Големи пожари има в Русия.И други работи се случват там.
Плоха,оченъ плоха.
15:58 22.07.2026
21 Ха-ха
16:06 22.07.2026
22 Да бе
16:07 22.07.2026
23 руската мечка
16:08 22.07.2026
24 реалистъ
ха ха ха
16:10 22.07.2026
25 Копейки
Коментиран от #30
16:11 22.07.2026
26 Владимир Путин, президент
Винаги може и по-зле 👈
16:12 22.07.2026
27 Друсано русначе
До коментар #13 от "Накрая многоходови те ще гризнат":"..най-жалкото е че руският народ.."
Изобщо не ги жали.
Тия са по-големи фашисти и от Хитлер !!!
Сериозен съм кат Освиенцим 👈
Русия просто трябва се унищожи !!!
Коментиран от #35, #40
16:15 22.07.2026
28 Розав пудел с бустер
16:25 22.07.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 То една Европа .
До коментар #25 от "Копейки":Германия отиде на кино а и ние по нея .
170 к от WV и 30 к от БОШ за година .
Си купи въже , да не се мъчиш.
16:40 22.07.2026
31 То теб
До коментар #16 от "Умрел руснак":Те перка Асен от факултета
И го усещаш в последният момент.
16:42 22.07.2026
32 Мим
16:42 22.07.2026
33 РЕАЛИСТ
До коментар #3 от "Пич":Генерал Армагедон го изритаха, щото даде Херсон без бой. На такъв се дава пистолет с един патрон и 5 минути само за размисъл. Да се благодари , че Сталин не е на власт. Сега си развява грозната свинска глава по арабските държави.
Коментиран от #36, #41
16:48 22.07.2026
34 Казваш
До коментар #7 от "Тити на Кака":Току вземат че спечелят на върба в петък.
Когато цъфнат налъмите и цар Симеон Велики стане Македонски владетел.
Остави розовите понита да ви таят в бялата прахообразна мъгла на дрогата
16:58 22.07.2026
35 Друсан съединител
До коментар #27 от "Друсано русначе":Важното че ти ще я изпревариш .
17:03 22.07.2026
36 Пендеретерсст
До коментар #33 от "РЕАЛИСТ":Мале мале колко кайма смля в Работино
Тоз генерал .
Малко тактика ,,Май Щайн,,
Направо занули две армии на 404 за някакви си 3,4 км .
17:08 22.07.2026
37 Червен плъх
До коментар #3 от "Пич":ПИЧ това за самонареклата се непобедимая ли се отнася.Ако всеки който знае истинските факти по руското нахлуване в украйна ще ти каже че си лъжливо червено насекомо
Коментиран от #43
17:15 22.07.2026
38 Ха така
До коментар #5 от "Факти":Ти защо не изчакаш да видим все пак какъв ще е краят на кремълската военна хунта.Имай търпение преди да разтягаш локуми
17:18 22.07.2026
39 Сърце и мозък
До коментар #17 от "Дълбокото гърло":От коментар 16 до 28 си ги писал един и същи
Абе ти си май онази Мара .
17:19 22.07.2026
40 Роко
До коментар #27 от "Друсано русначе":То сащ на няколко пъти вади тая дрипава Мечка от кома но стига това е краят
17:24 22.07.2026
41 Червен плъх
До коментар #33 от "РЕАЛИСТ":Тоя храбрец Сталин що е издухал далече в Урал когато немците наближават москва.Това маршал жуков го описва в мемоарите си.Ако пък ти се удаде да ги прочетеш сигурно ще получиш сърдечен удар от огромното разминаване които описва жуков от официалната кремълска пропаганда как били сами немците.Ама то тогава кафявото и червеното зло са се сбили
17:30 22.07.2026
42 Така е,
17:32 22.07.2026
43 Пич
До коментар #37 от "Червен плъх":Всъщност, всеки който изопачава истинските факти и истинските причини за руското нахлуване в Украйна, е глупак!!! Още повече, че водачите на запада в прав текст си признаха, че са имали намерение единствено да лъжат Русия!!! А още по голям глупак е този, който наистина мисли, че Украйна има какъвто и да е шанс срещу Русия!!!
17:48 22.07.2026