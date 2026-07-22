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Москва: Назначаването на нов главнокомандващ на украинските въоръжени сили няма да измени ситуацията на бойното поле
  Тема: Украйна

Москва: Назначаването на нов главнокомандващ на украинските въоръжени сили няма да измени ситуацията на бойното поле

22 Юли, 2026 15:40 4 008 43

  • русия-
  • украйна-
  • володимир зеленски-
  • олександър сирски-
  • дмитрий песков

Вчера украинският президент Володимир Зеленски отстрани главнокомандващия Олександър Сирски и назначи Михайло Драпати на най-високия военен пост

Москва: Назначаването на нов главнокомандващ на украинските въоръжени сили няма да измени ситуацията на бойното поле - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Назначаването на Михайло Драпати за нов главнокомандаващ на украинските въоръжени сили няма да промени ситуацията на бойното поле, заяви днес Кремъл, като увери, че руската армия ще продължи да настъпва, предаде Франс прес.

"Не мисля, че това може да доведе до каквито и да било промени. Нашите въоръжени сили продължават да настъпват по цялото протежение на фронтовата линия", каза говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.

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Вчера украинският президент Володимир Зеленски отстрани главнокомандващия Олександър Сирски и назначи Михайло Драпати на най-високия военен пост.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Последния Софиянец

    25 8 Отговор
    2014 г Драпатий изостави полка си в обкръжение и избяга.

    15:42 22.07.2026

  • 3 Пич

    14 17 Отговор
    Какво развитие може да се очаква ?!
    Спомням си, че в началото на руската офанзива армията се командваше от човек, който за малко време почти унищожи Украйна. Практиката му беше направо да размазва всичко, което е срещу него. И заяви в прав текст - За какво да ги чакаме, Русия има всички сили и средства, да накара Украйна да капитулира!!!
    Заради което беше сменен след около два месеца, защото това не отговаряше на целите на Москва, да протака войната!!!
    Генерал Армагедон !!!
    И сега - обстановката се променя!!! Москва все повече се лишава от комфора, руските граждани да чакат протакане на войната, за да се изтощава запада!!! И все повече се чуват гласовете, искащи решителни действия!!!
    Е......... ако върнат генерал Армагедон, ще знаете какво съм ви казал, и какво ще последва!!!

    Коментиран от #8, #10, #14, #33, #37

    15:42 22.07.2026

  • 4 Това е ясно

    13 10 Отговор
    Сменят се, заради лакомията им да делят парите на запада.

    15:43 22.07.2026

  • 5 Факти

    18 19 Отговор
    Края на кървавия киевски режим е неизбежен, колкото и рокади на главнокомандуващи да прави сатрапа със златните тоалетни !!!

    Коментиран от #38

    15:43 22.07.2026

  • 6 Кривоверен алкаш

    12 17 Отговор
    Папагалите повтарят все едно и също...това вече го слушаме 5та година и само Господ знае още колко...докат превземат изцяло заграбените територии,Крепостная ще се разпадне...

    15:44 22.07.2026

  • 7 Тити на Кака

    10 15 Отговор
    40-дневната зелена перемога върви толкова успешно, че се наложи спешна подмяна на цялото военно командване за да не се стигне до влитане на ВСУ директно в Москва!
    Мдаммм....

    Коментиран от #34

    15:46 22.07.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Прави са Руснаците

    11 13 Отговор
    Ситуацията пак ше е във Полза на Украйна

    15:47 22.07.2026

  • 10 Чиба

    8 5 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    Мръшо.Чиба!

    Коментиран от #29

    15:47 22.07.2026

  • 11 Архимандрисандрит Бибиян

    8 7 Отговор
    Драпатий че ги принуди да драпат татароменгяните кой по напред да бега из Окраина!

    15:48 22.07.2026

  • 12 Ех Песачинков

    8 4 Отговор
    Идеята не е НА бойното поле, а на 1000км ЗАД него. И както виждаме добре върши работа.

    15:48 22.07.2026

  • 13 Накрая многоходови те ще гризнат

    12 8 Отговор
    Дръвчето
    Най жалкото е че Руският народ ще плати сметката

    Коментиран от #27

    15:48 22.07.2026

  • 14 Сила

    9 6 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    Абсолютно !!! Той и Хитлер така направи ...стигна до Москва но каза на войските да спрат и да чакат да умрат от студ и глад и после нарочно долара руснаците пред бункера си в Берлин , да ги прецака ...
    Наполеон , и той така ....
    Леле пич кара колко си зле !!! Ама много зле ....

    Коментиран от #18

    15:49 22.07.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Умрел руснак

    13 6 Отговор
    Тоя какво се е изцъклил като руснак видял летящ украински дрон секунда преди да го изперка?

    Коментиран от #31

    15:50 22.07.2026

  • 17 Дълбокото гърло

    14 4 Отговор
    Русия ще победи
    Целта е унищожаването на руската нация

    Коментиран от #39

    15:52 22.07.2026

  • 18 Пич

    4 2 Отговор

    До коментар #14 от "Сила":

    Благодаря! Радвам се, че си умен, и си разбрал, какво казвам!

    15:53 22.07.2026

  • 19 Омбре

    3 3 Отговор
    Това е повече от ясно.

    15:55 22.07.2026

  • 20 на вниманието на

    8 7 Отговор
    Така ли др.Песков.?
    Ами тя вече е променена.Големи пожари има в Русия.И други работи се случват там.
    Плоха,оченъ плоха.

    15:58 22.07.2026

  • 21 Ха-ха

    10 3 Отговор
    Русийката пак се обажда без да я питат. Така имитира, че нейното мнение уж има някакво значение.!

    16:06 22.07.2026

  • 22 Да бе

    3 1 Отговор
    само в тила!

    16:07 22.07.2026

  • 23 руската мечка

    7 4 Отговор
    ще играе казачок по командата на САЩ и НАТО, ако ли не ще гризне голямото дръвце.

    16:08 22.07.2026

  • 24 реалистъ

    9 5 Отговор
    Тоест, Русия ще продължи да яде як пердах.

    ха ха ха

    16:10 22.07.2026

  • 25 Копейки

    7 3 Отговор
    няма да се притеснявате. Всичко е по план. До 1 седмица Путин ще спаси Венецуела, Мали, Сирия, Куба и Иран, до 1 месец - ще превземе Киев, до 2 месеца - ще превземе Европа.

    Коментиран от #30

    16:11 22.07.2026

  • 26 Владимир Путин, президент

    4 2 Отговор
    Нека бъдем оптимисти !!!
    Винаги може и по-зле 👈

    16:12 22.07.2026

  • 27 Друсано русначе

    5 5 Отговор

    До коментар #13 от "Накрая многоходови те ще гризнат":

    "..най-жалкото е че руският народ.."

    Изобщо не ги жали.
    Тия са по-големи фашисти и от Хитлер !!!
    Сериозен съм кат Освиенцим 👈
    Русия просто трябва се унищожи !!!

    Коментиран от #35, #40

    16:15 22.07.2026

  • 28 Розав пудел с бустер

    1 4 Отговор
    Не намериха тиквата на Мисирски в “гаража” и сложиха нов главнокомандващ на ууукрите, хахаха

    16:25 22.07.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 То една Европа .

    3 3 Отговор

    До коментар #25 от "Копейки":

    Германия отиде на кино а и ние по нея .
    170 к от WV и 30 к от БОШ за година .
    Си купи въже , да не се мъчиш.

    16:40 22.07.2026

  • 31 То теб

    2 1 Отговор

    До коментар #16 от "Умрел руснак":

    Те перка Асен от факултета
    И го усещаш в последният момент.

    16:42 22.07.2026

  • 32 Мим

    4 4 Отговор
    Вперёд братушки.Удрий зелената сган фашистка...

    16:42 22.07.2026

  • 33 РЕАЛИСТ

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    Генерал Армагедон го изритаха, щото даде Херсон без бой. На такъв се дава пистолет с един патрон и 5 минути само за размисъл. Да се благодари , че Сталин не е на власт. Сега си развява грозната свинска глава по арабските държави.

    Коментиран от #36, #41

    16:48 22.07.2026

  • 34 Казваш

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "Тити на Кака":

    Току вземат че спечелят на върба в петък.
    Когато цъфнат налъмите и цар Симеон Велики стане Македонски владетел.
    Остави розовите понита да ви таят в бялата прахообразна мъгла на дрогата

    16:58 22.07.2026

  • 35 Друсан съединител

    1 1 Отговор

    До коментар #27 от "Друсано русначе":

    Важното че ти ще я изпревариш .

    17:03 22.07.2026

  • 36 Пендеретерсст

    2 2 Отговор

    До коментар #33 от "РЕАЛИСТ":

    Мале мале колко кайма смля в Работино
    Тоз генерал .
    Малко тактика ,,Май Щайн,,
    Направо занули две армии на 404 за някакви си 3,4 км .

    17:08 22.07.2026

  • 37 Червен плъх

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    ПИЧ това за самонареклата се непобедимая ли се отнася.Ако всеки който знае истинските факти по руското нахлуване в украйна ще ти каже че си лъжливо червено насекомо

    Коментиран от #43

    17:15 22.07.2026

  • 38 Ха така

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "Факти":

    Ти защо не изчакаш да видим все пак какъв ще е краят на кремълската военна хунта.Имай търпение преди да разтягаш локуми

    17:18 22.07.2026

  • 39 Сърце и мозък

    0 1 Отговор

    До коментар #17 от "Дълбокото гърло":

    От коментар 16 до 28 си ги писал един и същи

    Абе ти си май онази Мара .

    17:19 22.07.2026

  • 40 Роко

    2 1 Отговор

    До коментар #27 от "Друсано русначе":

    То сащ на няколко пъти вади тая дрипава Мечка от кома но стига това е краят

    17:24 22.07.2026

  • 41 Червен плъх

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "РЕАЛИСТ":

    Тоя храбрец Сталин що е издухал далече в Урал когато немците наближават москва.Това маршал жуков го описва в мемоарите си.Ако пък ти се удаде да ги прочетеш сигурно ще получиш сърдечен удар от огромното разминаване които описва жуков от официалната кремълска пропаганда как били сами немците.Ама то тогава кафявото и червеното зло са се сбили

    17:30 22.07.2026

  • 42 Така е,

    1 2 Отговор
    украинците ще продължат да ви правят за смях.

    17:32 22.07.2026

  • 43 Пич

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "Червен плъх":

    Всъщност, всеки който изопачава истинските факти и истинските причини за руското нахлуване в Украйна, е глупак!!! Още повече, че водачите на запада в прав текст си признаха, че са имали намерение единствено да лъжат Русия!!! А още по голям глупак е този, който наистина мисли, че Украйна има какъвто и да е шанс срещу Русия!!!

    17:48 22.07.2026

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