Москва: Назначаването на нов главнокомандващ на украинските въоръжени сили няма да измени ситуацията на бойното поле

Назначаването на Михайло Драпати за нов главнокомандаващ на украинските въоръжени сили няма да промени ситуацията на бойното поле, заяви днес Кремъл, като увери, че руската армия ще продължи да настъпва, предаде Франс прес.

"Не мисля, че това може да доведе до каквито и да било промени. Нашите въоръжени сили продължават да настъпват по цялото протежение на фронтовата линия", каза говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.

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Вчера украинският президент Володимир Зеленски отстрани главнокомандващия Олександър Сирски и назначи Михайло Драпати на най-високия военен пост.