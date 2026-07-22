Исторически въздушен бой: украински F-16 свали руски Су-35

Въздушната война над Източна Европа отбеляза повратна точка. Председателят на Обединения комитет на началник-щабовете на САЩ, генерал Дан Кейн, официално потвърди, че изтребител F-16 от състава на ВВС на Украйна е свалил руски самолет Су-35 (Su-35) в директен въздушен бой извън пределите на визуалния обсег.

Новината беше разпространена в репортаж на Reddit и видеоматериали на медийната мрежа U24 Media.

Кадри от дронове показват горящите отломки на руската машина на стойност 80 милиона долара. Въпреки че руски военни блогъри твърдят, че пилотът е катапултирал, това е първият потвърден случай в историята, при който западен изтребител F-16 елиминира модерен руски Су-35 в реална бойна ситуация.

„Наскоро станахме свидетели на първия въздушен бой, в който украински F-16 свали руски изтребител. През последните няколко години, с подкрепата на много партньори, Украйна значително засили ешелонираната си отбранителна система“, каза Кейн, цитиран от ТСН.