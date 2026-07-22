Исторически въздушен бой: украински F-16 свали руски Су-35

Въздушната война над Източна Европа отбеляза повратна точка. Председателят на Обединения комитет на началник-щабовете на САЩ, генерал Дан Кейн, официално потвърди, че изтребител F-16 от състава на ВВС на Украйна е свалил руски самолет Су-35 (Su-35) в директен въздушен бой извън пределите на визуалния обсег.
Новината беше разпространена в репортаж на Reddit и видеоматериали на медийната мрежа U24 Media.
Кадри от дронове показват горящите отломки на руската машина на стойност 80 милиона долара. Въпреки че руски военни блогъри твърдят, че пилотът е катапултирал, това е първият потвърден случай в историята, при който западен изтребител F-16 елиминира модерен руски Су-35 в реална бойна ситуация.
„Наскоро станахме свидетели на първия въздушен бой, в който украински F-16 свали руски изтребител. През последните няколко години, с подкрепата на много партньори, Украйна значително засили ешелонираната си отбранителна система“, каза Кейн, цитиран от ТСН.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Медец
Оп, хоп, опаа!!!
07:23 22.07.2026
3 Мурка
Коментиран от #25, #44
07:23 22.07.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Това е първият потвърден случай
07:24 22.07.2026
6 Мумбяха
07:24 22.07.2026
7 ЕЖК
Коментиран от #115
07:24 22.07.2026
8 Той
Коментиран от #45
07:24 22.07.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 фен на сидеров
Коментиран от #49, #70, #108, #112
07:25 22.07.2026
12 Оня
Спорен ще да е денят.
И слава ВСУ разбира се.
Коментиран от #81
07:25 22.07.2026
13 ?????
Тва беше преди месец.
И е свален от Патриот, а не от Ф-16.
Ф-16 е помогнал да го вкара в капана на Патриота.
07:26 22.07.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Всъщност
Коментиран от #36, #47, #52, #73
07:28 22.07.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Исторически парк
07:29 22.07.2026
20 Владимир Путин, президент
ТОП за парите си 👆
07:30 22.07.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Без име
07:31 22.07.2026
24 стоян георгиев
07:32 22.07.2026
25 е то по филмите
До коментар #3 от "Мурка":украйна може да победи дори и без нато даже ама все пак това си остава във филмите в реалния живот нещата са малко по-различни…
07:32 22.07.2026
26 БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ
Коментиран от #62
07:33 22.07.2026
27 Без име
07:33 22.07.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Лошото е
07:34 22.07.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Гьобелс
07:37 22.07.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 То голяма победа,
А териториите ще ги вземат на Св. Мук.
Пилците се броят наесен.
Коментиран от #75
07:39 22.07.2026
36 Антирашист 1820
До коментар #17 от "Всъщност":Фашизмът е в просия тя отговаря на критериите за фашистка държава . Не спори а чети за фашистките държави !
07:40 22.07.2026
37 дапило
Коментиран от #56, #82
07:41 22.07.2026
38 Колония БГ
А на нас ни набутаха пребоядисани таралясници Ф16 за по 165 милиона долара парчето и то без въоръжение.
Ние най - големите простаци ли сме, или най-смотаната колония?!
Коментиран от #53, #63
07:42 22.07.2026
39 Ако повторите
07:46 22.07.2026
40 1001
07:48 22.07.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Наистина
07:50 22.07.2026
43 Вярвам
07:51 22.07.2026
44 По сценарий
До коментар #3 от "Мурка":F-4 побеждава СУ-57. При снимките са ползвани F-14 Tomcat срещу A-4 Skyhawk.
07:51 22.07.2026
45 Така е,
До коментар #8 от "Той":руските самолети са непобедими
07:51 22.07.2026
46 Рефер
07:52 22.07.2026
47 Я намести
До коментар #17 от "Всъщност":Чен.ето и го напиши още веднъж 🤣
07:52 22.07.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 койдазнай
До коментар #11 от "фен на сидеров":В България никой не иска да има подготвени пилоти и боеготови самолети. За това няма и няма да има.
07:53 22.07.2026
50 Мусорчик
07:53 22.07.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 В Киев за три дни
До коментар #38 от "Колония БГ":По добре един летящ ф16 за 160милиона, от колкото СУ35 на парчета за 80 милиона!
Коментиран от #58
07:55 22.07.2026
54 НЕТЪРПЕЛИВИЯ
07:55 22.07.2026
55 В Киев за три дни
07:59 22.07.2026
56 Русофил хардлайнар
До коментар #37 от "дапило":Казваш Русия още загрявала!!! За малко да кажеш че е на резервната скамейка! Арно, нема проблем, Украйна убавичко ще я подгрее!
07:59 22.07.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Да, ама не
До коментар #53 от "В Киев за три дни":Така като гледам не лети ни един Ф 16, а ползваме старите Миг-29 вече 40 години
Коментиран от #61
08:01 22.07.2026
59 Червен кхмер
Коментиран от #86
08:05 22.07.2026
60 Тиква
08:06 22.07.2026
61 Ганчо копейкин
До коментар #58 от "Да, ама не":Не летим защото не сме подготвени.Гледали репортажи от Йотова на летището? Още обучават пилотите.
Хубава работа, ама българска.
08:07 22.07.2026
62 RIP Сесесере 1920 1991💀🍌
До коментар #26 от "БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ":Нас ни казаха че ще сменим световния ред и вся земля ще е коми червена ама понеже сме безаналогови ръководители и ги разбираме нещата дойде 1 9 9 1 и сменихме рубли за долар и почнахме да се редим на опашки за хляб да чакаме хуманитарни помощи от лошия Запад и да ходим да им слугуваме на капиталистите (Адидас ни стана любима марка и по често вече хапвахме банан🍌🍌🍌
08:09 22.07.2026
63 Иван
До коментар #38 от "Колония БГ":Тия пари сме ги дали 2019 сигурно а получаваме сега 2026... Сигурно тогавашните милиарди се равняват на двойно повече милиарди сега. И су 35 сигурно е струвал 40 милиона тогава
08:10 22.07.2026
64 Дон Корлеоне
08:11 22.07.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Механик
08:12 22.07.2026
67 Жорж
08:13 22.07.2026
68 ВВ Путя
08:16 22.07.2026
69 Дедо
08:17 22.07.2026
70 Стига
До коментар #11 от "фен на сидеров":си лъгал
08:17 22.07.2026
71 жоро
Когато се насмъркаш като Зеления мармот, може да ти се види и че сваляш стелтове!
А колко Еф-ки станаха на скрап от руските самолети смъркача пропуска да каже!
08:18 22.07.2026
72 Ха ха ха ха
08:18 22.07.2026
73 А септември ще бъде май
До коментар #17 от "Всъщност":Човешкия живот ще бъде един безконечен възход — нагоре! нагоре! Земята ще бъде рай — ще бъде!
08:20 22.07.2026
74 Джамбаза
08:21 22.07.2026
75 Пилците се броят наесен
До коментар #35 от "То голяма победа,":За това наистина си прав. Да не забравяме как завърършиха предишните две московски империи.
Коментиран от #83
08:22 22.07.2026
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Гост
08:28 22.07.2026
78 Васил
08:28 22.07.2026
79 материали на медийната
08:28 22.07.2026
80 Бай онзи
08:29 22.07.2026
81 ТО ХУБАВО
До коментар #12 от "Оня":АМА ВСУ ПРИБРА ЛИ СИ ЧЕРНИТЕ ЧУВАЛИ ОТ ЦЕНТЪРА НА КОНСТАНТИНОВКА ЩОТО ЛЯТО Е ША ВКИСНАТ ГЕРОИТЕ ГЕРОИЧНО
08:29 22.07.2026
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 АМИ КАК
До коментар #75 от "Пилците се броят наесен":В ПАРИЖ И БЕРЛИН ДО КОЛКОТО ПОМНЯ
08:31 22.07.2026
84 Русофил хардлайнар
08:32 22.07.2026
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 Братчет, Индия
До коментар #59 от "Червен кхмер":изобщо не се е отказала от руските самолети! В момента са в процес на доставка Су-30МКИ, като в досега имат около 260 от този модел и се водят преговори за съвместно производство на Су-57.
08:37 22.07.2026
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 Знаещ
Западната пропаганда надминава даже и Холивуд в своите фантазии и посредственост.
Така е когато в реалния свят нещата вървят зле,някак трябва да повдигаш " бойния дух",на личния състав.
08:40 22.07.2026
89 Този коментар е премахнат от модератор.
90 Този коментар е премахнат от модератор.
91 Този коментар е премахнат от модератор.
92 Хаха
08:49 22.07.2026
93 УСПЕХ УКРАЙНА
08:51 22.07.2026
94 СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌
08:52 22.07.2026
95 Хахаха
Покажете поне една война ,която американците са спечелили?
Само пропаганда без никакво покритие.
08:52 22.07.2026
96 Д,мин
08:55 22.07.2026
97 Свободен
Руските самолети не летят!
Нямат гориво!
08:57 22.07.2026
98 хахаха
08:58 22.07.2026
99 Ф 16 в последните си версии
В опитни ръце е напълно способен да сваля всички руски самолети.
08:58 22.07.2026
100 Ало -Ало!
08:59 22.07.2026
101 Папуц
Ако не е бил той, не вярвам на тази "новина".
Но пък Холивуд може веднага да направи филм- като този за Алепо, като този за Буча - абе ,пропагандата трябва да върви.
08:59 22.07.2026
102 Не само , че е вярно,
Въздушният бой между украинския F-16 и руския Су-35 се проведе чрез тактиката BVR (Beyond Visual Range) — стрелба извън пределите на визуалното откриване.
Основните детайли за оръжията и изпълнението на мисията включват:
Ракети AIM-120 AMRAAM: Украинският пилот е използвал американска ракета с активно радарно самонасочване, която позволява тактиката „стреляй и забрави“ на големи разстояния.
Насочване от AWACS: Ключова роля е изиграло споделянето на данни в реално време от натовски радарни самолети, което е позволило на F-16 да атакува, без да включва собствения си радар и да се разкрива.
Електронна война: Изтребителят F-16 е използвал съвременни системи за радиоелектронно противодействие, за да неутрализира мощния радар „Ирбис-Е“ на руския Су-35.
Коментиран от #103
09:03 22.07.2026
103 Без коментар
До коментар #102 от "Не само , че е вярно,":"Украинските военновъздушни сили твърдят, че са свалили руски многофункционален изтребител Су-35 по време на въздушен бой в източна Украйна на 9 юли. Това не е просто изолиран инцидент, а доказателство за все по-сложните координирани бойни тактики на Киев, тъй като три изтребителя F-16, комбинирани с противовъздушната система Patriot, създадоха смъртоносен въздушен капан, съобщава Euromaidanpress".
09:06 22.07.2026
104 Не з пръв път Ф16 сваля Су35
Изданието отбелязва, че въздушният двубой се е състоял на 7 юни над североизточната част на границата между Украйна и РФ. В рамките на отбраната на Сумска област ВВС на ВСУ на Украйна са използвали самолети за бомбардиране на позиции на врага в страната и в руската Курска област.
Су-35
В отговор на това руснаците изпратиха в битка съвременен Су-35. Пилотът на руския изтребител попадна в засада. Заедно с F-16 Украйна издигна във въздуха шведски Saab 340 AEWC, който откри вражеския самолет на 200-300 км от границата и предаде координатите на F-16.
Според изданието, украинският F-16 изстреля ракета AIM-120, която свали Су-35 недалеко от град Кореньово в Курска област. Руският пилот успя да се катапултира, а украинските изтребители се върнаха в базата без проблеми.
Подчертава се, че фактът на свалянето, а шведската система AWACS, която разпознава руските самолети на стотици километри и насочва ракетите на F-16 в реално време, стана “гвоздеят на програмата”. Су-35 дори не знаеше, че го атакуват“, написа канадският пилот и авиационен експерт Марк Брукс на страницата си в социалната мрежа X.
Освен това, аналитичният портал Air Power подчерта, че това е първата въздушна битка с участието на украински F-16. А руският самолет беше свален
Коментиран от #109
09:09 22.07.2026
105 Чума
09:10 22.07.2026
106 Бъзиктар
09:12 22.07.2026
107 Само напомням,
Добре си спомняте какво се случи с руските Бериев още миналата година?!
ВСУ ги подпали на земята. Един по един. Руснаците май нямат активен Бериев в момента.
И да имат го пазят и не го пускат в действие!
09:15 22.07.2026
108 2020
До коментар #11 от "фен на сидеров":През цялото време е поддържал връзка с кулата в Лондон на ангглийски....
Умен окарински молодець!
09:16 22.07.2026
109 мушмул
До коментар #104 от "Не з пръв път Ф16 сваля Су35":Версията с шведския вариант на АУАКС ми се струва несъстоятелна, защото руснаците щяха да го засекат. По-скоро варианта с двата други Ф16 и Пейтриът е по-приемлива, още повече, че е първа и от украински източник. Сефти им правят на руснаците капан, севте пускат сам самолет без прикритие, не се научиха! Винаги по трудния начин!
Коментиран от #117
09:18 22.07.2026
110 МНОГО БОЛЕН ФИЛ.РУС.ТАК
09:19 22.07.2026
111 Този коментар е премахнат от модератор.
112 хах
До коментар #11 от "фен на сидеров":Нашите са изпили керосина за тестовете. Чакаме момента само да нарежем и самолетите на скраб.
09:21 22.07.2026
113 Този коментар е премахнат от модератор.
114 Този коментар е премахнат от модератор.
115 1234567890
До коментар #7 от "ЕЖК":руската машина
09:26 22.07.2026
116 Пореден ден на урко фашистки лъжи
09:29 22.07.2026
117 ВСУ пази в тайна детайлите
До коментар #109 от "мушмул":Няма официално съобщене на ВСУ , че акцията е проведене от 3 Ф16 + Пейтриът.
Това са журналистически версии на някои украински медии.
Официално ВСУ ПОТВЪРДИ случая и каза , че има запис от дрон на падащият в свредел Су 35, но отказаха д коментира техническите подробности.
Техничеките подробности ги даде Пентагонът в показния пред сенатска комисия.
Именно те се съобщват по медиите днес!
09:31 22.07.2026