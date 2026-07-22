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Исторически въздушен бой: украински F-16 свали руски Су-35
  Тема: Украйна

Исторически въздушен бой: украински F-16 свали руски Су-35

22 Юли, 2026 07:20 4 614 117

  • украйна-
  • су-35-
  • ф-16-
  • f-16-
  • изтребител-
  • русия

Това е първият потвърден случай в историята, при който западен изтребител F-16 елиминира модерен руски Су-35

Исторически въздушен бой: украински F-16 свали руски Су-35 - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Въздушната война над Източна Европа отбеляза повратна точка. Председателят на Обединения комитет на началник-щабовете на САЩ, генерал Дан Кейн, официално потвърди, че изтребител F-16 от състава на ВВС на Украйна е свалил руски самолет Су-35 (Su-35) в директен въздушен бой извън пределите на визуалния обсег.

Новината беше разпространена в репортаж на Reddit и видеоматериали на медийната мрежа U24 Media.

Кадри от дронове показват горящите отломки на руската машина на стойност 80 милиона долара. Въпреки че руски военни блогъри твърдят, че пилотът е катапултирал, това е първият потвърден случай в историята, при който западен изтребител F-16 елиминира модерен руски Су-35 в реална бойна ситуация.

„Наскоро станахме свидетели на първия въздушен бой, в който украински F-16 свали руски изтребител. През последните няколко години, с подкрепата на много партньори, Украйна значително засили ешелонираната си отбранителна система“, каза Кейн, цитиран от ТСН.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Медец

    46 80 Отговор
    Мед, мед, мед !!!
    Оп, хоп, опаа!!!

    07:23 22.07.2026

  • 3 Мурка

    93 26 Отговор
    в ТОП ГЪН ТОМ КРУЗ с ф14 разнищи ф 35 3броя

    Коментиран от #25, #44

    07:23 22.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Това е първият потвърден случай

    83 16 Отговор
    Ха ха ха ха

    07:24 22.07.2026

  • 6 Мумбяха

    47 44 Отговор
    Това не е възможно! Явно рашисткия пилот е бил пиян.

    07:24 22.07.2026

  • 7 ЕЖК

    114 35 Отговор
    Да знаете, много ви вЕрваме.

    Коментиран от #115

    07:24 22.07.2026

  • 8 Той

    91 33 Отговор
    Ха ха ха мечти мечти

    Коментиран от #45

    07:24 22.07.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 фен на сидеров

    97 23 Отговор
    от 2019-та обучаваме български пилоти и още няма ни един, който смело да подкара Еф-ките ! дали шафьорът на украинската Еф-ка е украинец !?

    Коментиран от #49, #70, #108, #112

    07:25 22.07.2026

  • 12 Оня

    64 114 Отговор
    Все хубави неща се случват тази сутрин.И в Крим бензин няма.И ток няма.И вода няма.
    Спорен ще да е денят.
    И слава ВСУ разбира се.

    Коментиран от #81

    07:25 22.07.2026

  • 13 ?????

    54 37 Отговор
    Уф.
    Тва беше преди месец.
    И е свален от Патриот, а не от Ф-16.
    Ф-16 е помогнал да го вкара в капана на Патриота.

    07:26 22.07.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Всъщност

    71 49 Отговор
    Русия ще победи атлантическите ястреби и ще възстанови Международния Правов Ред

    Коментиран от #36, #47, #52, #73

    07:28 22.07.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Исторически парк

    92 22 Отговор
    Напишете на латиница в гугъл ф 16 су 35 и ще видите че такава новина няма никъде на запад 😉😏

    07:29 22.07.2026

  • 20 Владимир Путин, президент

    34 64 Отговор
    Русия е доказан проЙзводител на АН-12, АН-24, Су-57 и друга селскостопанска авиация.
    ТОП за парите си 👆

    07:30 22.07.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Без име

    56 7 Отговор
    Reddit... точно там показаха и как Тръмп е умрял от бяс, нали? Хахаааааа

    07:31 22.07.2026

  • 24 стоян георгиев

    71 19 Отговор
    На тоя пасквил и най-тъпия укро дбил не би повярвал!

    07:32 22.07.2026

  • 25 е то по филмите

    36 14 Отговор

    До коментар #3 от "Мурка":

    украйна може да победи дори и без нато даже ама все пак това си остава във филмите в реалния живот нещата са малко по-различни…

    07:32 22.07.2026

  • 26 БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ

    54 16 Отговор
    Затова им пускат плоска пропаганда да се радват малко.

    Коментиран от #62

    07:33 22.07.2026

  • 27 Без име

    29 8 Отговор
    Reddit... точно там показаха и как Тръмп е умрял от бяс, нали? Хахаааааа

    07:33 22.07.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Лошото е

    38 11 Отговор
    Че украинците още не знаят :)

    07:34 22.07.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Гьобелс

    31 10 Отговор
    Еех как им завиждам на тези момчета, удариха ме у земята.

    07:37 22.07.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 То голяма победа,

    26 12 Отговор
    цял един самолет(ако изобщо е вярно)…
    А териториите ще ги вземат на Св. Мук.
    Пилците се броят наесен.

    Коментиран от #75

    07:39 22.07.2026

  • 36 Антирашист 1820

    13 27 Отговор

    До коментар #17 от "Всъщност":

    Фашизмът е в просия тя отговаря на критериите за фашистка държава . Не спори а чети за фашистките държави !

    07:40 22.07.2026

  • 37 дапило

    39 10 Отговор
    Типично за всеки лъжец, сутрин на гладно "побеждава" и "сваля", а вечерта вие като койот и вика много ме бият. Това вече сме го гледали. Надрусаната маймуна Зеленски сутрин побеждава, а вечерта вика много ме бият. Сега е успял да привлече и американски глупаци да пеят в хора му. Свалили 1 самолет(ако са го свалили), и пеят песни??? Туземци, Русия още загрява и не ви е почнала. Слава на Господ Иисус Христос руските самолети са добри. Много пилоти дето опитваха да си играят с руснаците, слизаха от самолетите си Ф с пълни жълти потури, мИрси.

    Коментиран от #56, #82

    07:41 22.07.2026

  • 38 Колония БГ

    64 10 Отговор
    Че новината е лъжа, лъжа е, но друго прави впечатление. Су-35 струва 80 милиона долара !!

    А на нас ни набутаха пребоядисани таралясници Ф16 за по 165 милиона долара парчето и то без въоръжение.

    Ние най - големите простаци ли сме, или най-смотаната колония?!

    Коментиран от #53, #63

    07:42 22.07.2026

  • 39 Ако повторите

    33 10 Отговор
    тази "новина" още три - четири пъти, въздушният бой от "исторически" ще стане "легендарен", а украинецът ще бъде обявен за наследник на оня "киевски призрак", дето свалял руските самолети като презрели круши...

    07:46 22.07.2026

  • 40 1001

    30 9 Отговор
    Къдя са кадрите? Това е първият потвърден случай в историята, което означава че досега Ф16 не е побеждавал. Защо им дадохме близо 3 милярда?

    07:48 22.07.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Наистина

    13 7 Отговор
    голем напредък, който решава войната ! Бравос !

    07:50 22.07.2026

  • 43 Вярвам

    16 6 Отговор
    Ви! Само след някой месец да не напишете отново че е свален руски изтребител и това е първият потвърден случай...

    07:51 22.07.2026

  • 44 По сценарий

    10 3 Отговор

    До коментар #3 от "Мурка":

    F-4 побеждава СУ-57. При снимките са ползвани F-14 Tomcat срещу A-4 Skyhawk.

    07:51 22.07.2026

  • 45 Така е,

    7 9 Отговор

    До коментар #8 от "Той":

    руските самолети са непобедими

    07:51 22.07.2026

  • 46 Рефер

    11 5 Отговор
    Звучи като:"корвет"задмина "москвич" на магистралата

    07:52 22.07.2026

  • 47 Я намести

    3 3 Отговор

    До коментар #17 от "Всъщност":

    Чен.ето и го напиши още веднъж 🤣

    07:52 22.07.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 койдазнай

    7 3 Отговор

    До коментар #11 от "фен на сидеров":

    В България никой не иска да има подготвени пилоти и боеготови самолети. За това няма и няма да има.

    07:53 22.07.2026

  • 50 Мусорчик

    9 17 Отговор
    Всъщност миналата година Ф-16 Блок 20 свали СУ-35 от засада и с помощта на шведския АУАКС. Тогава Ф-16 изстреля ракета и се оттегли, а АУАКС-ът направляваше ракетата. Важно е да се отбележи, че Блок 20 е от 70-те години, а ракетата не беше далекобойна. По тези причини Ф-16 не участва в сражения, а е просто ПВО. Но понякога се случват хубави неща.

    07:53 22.07.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 В Киев за три дни

    12 22 Отговор

    До коментар #38 от "Колония БГ":

    По добре един летящ ф16 за 160милиона, от колкото СУ35 на парчета за 80 милиона!

    Коментиран от #58

    07:55 22.07.2026

  • 54 НЕТЪРПЕЛИВИЯ

    10 13 Отговор
    Харесва ми как копейките се надъхват.....

    07:55 22.07.2026

  • 55 В Киев за три дни

    9 6 Отговор
    Пет години от началото на три-дневната операция, тук се пускат файлове! По неофициална информация е паднал поради липса на гориво! Нямало къде да зареди!

    07:59 22.07.2026

  • 56 Русофил хардлайнар

    11 10 Отговор

    До коментар #37 от "дапило":

    Казваш Русия още загрявала!!! За малко да кажеш че е на резервната скамейка! Арно, нема проблем, Украйна убавичко ще я подгрее!

    07:59 22.07.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Да, ама не

    24 9 Отговор

    До коментар #53 от "В Киев за три дни":

    Така като гледам не лети ни един Ф 16, а ползваме старите Миг-29 вече 40 години

    Коментиран от #61

    08:01 22.07.2026

  • 59 Червен кхмер

    10 12 Отговор
    И тази F ка е от стария модел.....Индия напълно се отказа от руските летящи бараки Сделани в заводите Болшевичка и Сърп и Чук. И не само Индия.

    Коментиран от #86

    08:05 22.07.2026

  • 60 Тиква

    8 9 Отговор
    Окрабандеровци мечтаят, бавно но постоянно ,Русия уничтожават всичко натовско желязо със бандерите.

    08:06 22.07.2026

  • 61 Ганчо копейкин

    13 3 Отговор

    До коментар #58 от "Да, ама не":

    Не летим защото не сме подготвени.Гледали репортажи от Йотова на летището? Още обучават пилотите.
    Хубава работа, ама българска.

    08:07 22.07.2026

  • 62 RIP Сесесере 1920 1991💀🍌

    9 8 Отговор

    До коментар #26 от "БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ":

    Нас ни казаха че ще сменим световния ред и вся земля ще е коми червена ама понеже сме безаналогови ръководители и ги разбираме нещата дойде 1 9 9 1 и сменихме рубли за долар и почнахме да се редим на опашки за хляб да чакаме хуманитарни помощи от лошия Запад и да ходим да им слугуваме на капиталистите (Адидас ни стана любима марка и по често вече хапвахме банан🍌🍌🍌

    08:09 22.07.2026

  • 63 Иван

    7 4 Отговор

    До коментар #38 от "Колония БГ":

    Тия пари сме ги дали 2019 сигурно а получаваме сега 2026... Сигурно тогавашните милиарди се равняват на двойно повече милиарди сега. И су 35 сигурно е струвал 40 милиона тогава

    08:10 22.07.2026

  • 64 Дон Корлеоне

    6 6 Отговор
    Хаяско осъмна ли?

    08:11 22.07.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Механик

    9 7 Отговор
    С на мен ми бяха надулли главата, че Русия била сила.

    08:12 22.07.2026

  • 67 Жорж

    10 12 Отговор
    Руските военни самолети са ниско технологичви и ненадежни.

    08:13 22.07.2026

  • 68 ВВ Путя

    8 5 Отговор
    Няма страшно. СВО върви по план. Демилитаризацията на фашистите продължава.

    08:16 22.07.2026

  • 69 Дедо

    7 6 Отговор
    Типичния руснак е като Николай Валуев, а украинеца е Витали Кличко. Не можаха да се срещнат, но изходът е ясен! Щом Дейвид Хей с едно кроше накара Валуев да затанцува, на Кличко и казачок щеше да играй!

    08:17 22.07.2026

  • 70 Стига

    1 1 Отговор

    До коментар #11 от "фен на сидеров":

    си лъгал

    08:17 22.07.2026

  • 71 жоро

    10 5 Отговор
    Мдаа, а един мармот завиваше бонбони в станиол!!
    Когато се насмъркаш като Зеления мармот, може да ти се види и че сваляш стелтове!
    А колко Еф-ки станаха на скрап от руските самолети смъркача пропуска да каже!

    08:18 22.07.2026

  • 72 Ха ха ха ха

    6 4 Отговор
    Украински Фъ 16 ха ха ха

    08:18 22.07.2026

  • 73 А септември ще бъде май

    2 1 Отговор

    До коментар #17 от "Всъщност":

    Човешкия живот ще бъде един безконечен възход — нагоре! нагоре! Земята ще бъде рай — ще бъде!

    08:20 22.07.2026

  • 74 Джамбаза

    4 3 Отговор
    Планктона лети от радост ха ха, труженичката знае как да го повдигне

    08:21 22.07.2026

  • 75 Пилците се броят наесен

    6 2 Отговор

    До коментар #35 от "То голяма победа,":

    За това наистина си прав. Да не забравяме как завърършиха предишните две московски империи.

    Коментиран от #83

    08:22 22.07.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Гост

    6 3 Отговор
    Атанасова поне превеждай правилно.... 3 Ф16 са притиснали 1 СУ35 и накрая го свалили с ракета пейтриът....

    08:28 22.07.2026

  • 78 Васил

    7 8 Отговор
    Су 35 е само прехвален на хартия но на практика е летящо ведро с болтове.

    08:28 22.07.2026

  • 79 материали на медийната

    3 2 Отговор
    Reddit и медийната мрежа U24 Media

    08:28 22.07.2026

  • 80 Бай онзи

    6 1 Отговор
    ,,Призракът от Киев",е възкръснал!!!!

    08:29 22.07.2026

  • 81 ТО ХУБАВО

    10 4 Отговор

    До коментар #12 от "Оня":

    АМА ВСУ ПРИБРА ЛИ СИ ЧЕРНИТЕ ЧУВАЛИ ОТ ЦЕНТЪРА НА КОНСТАНТИНОВКА ЩОТО ЛЯТО Е ША ВКИСНАТ ГЕРОИТЕ ГЕРОИЧНО

    08:29 22.07.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 АМИ КАК

    4 2 Отговор

    До коментар #75 от "Пилците се броят наесен":

    В ПАРИЖ И БЕРЛИН ДО КОЛКОТО ПОМНЯ

    08:31 22.07.2026

  • 84 Русофил хардлайнар

    4 4 Отговор
    Плачете русофили! Най обичам сабахлян докат си пия кайвето да ми крекат лyди жеби, а също и вечер кат си пия мастиката на тераската!

    08:32 22.07.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Братчет, Индия

    5 4 Отговор

    До коментар #59 от "Червен кхмер":

    изобщо не се е отказала от руските самолети! В момента са в процес на доставка Су-30МКИ, като в досега имат около 260 от този модел и се водят преговори за съвместно производство на Су-57.

    08:37 22.07.2026

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Знаещ

    5 4 Отговор
    Добър виц за започване на деня.
    Западната пропаганда надминава даже и Холивуд в своите фантазии и посредственост.
    Така е когато в реалния свят нещата вървят зле,някак трябва да повдигаш " бойния дух",на личния състав.

    08:40 22.07.2026

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Хаха

    1 0 Отговор
    Главното Пепи Анатолии защо се срамуваш от спонсора си? Само като напиша на украински факти и полудяваме, бе нефелници.

    08:49 22.07.2026

  • 93 УСПЕХ УКРАЙНА

    4 5 Отговор
    Това че Украйна нулират купища орокове всеки ден и се грижат за сигурността на Европа е безценноНека ГнуZ200 на блатний оркове бъде обилен както досега. УСПЕХ ВСУ!!

    08:51 22.07.2026

  • 94 СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌

    2 3 Отговор
    Не мога да повярвам че след толкова години специална боклуджийска апираця кукуПейките все още халюцкат че Украйна ще капитулира

    08:52 22.07.2026

  • 95 Хахаха

    8 2 Отговор
    Прехвалената "непобедима американска армия с най-новоро в света въоръжение от преди 50 години.
    Покажете поне една война ,която американците са спечелили?
    Само пропаганда без никакво покритие.

    08:52 22.07.2026

  • 96 Д,мин

    3 1 Отговор
    Информейшъна е от близо две седмици. Ф16 е подмамил Сушката в капан от още две Ефки и една система Пейтриът. Руснака е избегнал ракетите от самолетите, но не и патриота. Самолета е паднал на 40-50 км. от фронтовата линия, пилота е жив.

    08:55 22.07.2026

  • 97 Свободен

    3 1 Отговор
    Това е фейк!
    Руските самолети не летят!
    Нямат гориво!

    08:57 22.07.2026

  • 98 хахаха

    2 2 Отговор
    ще свали, ама друг път.

    08:58 22.07.2026

  • 99 Ф 16 в последните си версии

    3 3 Отговор
    е един напълно модерен самолет и най- продаваният в историята на авиацията. По отношение на авиониката не отстъпва на никой друг!

    В опитни ръце е напълно способен да сваля всички руски самолети.

    08:58 22.07.2026

  • 100 Ало -Ало!

    6 1 Отговор
    И защо тази "новина" не е в световните агенции, а само в порноканала Редит?

    08:59 22.07.2026

  • 101 Папуц

    3 2 Отговор
    Том Крус ли е бил пилота на ефката?
    Ако не е бил той, не вярвам на тази "новина".
    Но пък Холивуд може веднага да направи филм- като този за Алепо, като този за Буча - абе ,пропагандата трябва да върви.

    08:59 22.07.2026

  • 102 Не само , че е вярно,

    3 2 Отговор
    ами и доказано!

    Въздушният бой между украинския F-16 и руския Су-35 се проведе чрез тактиката BVR (Beyond Visual Range) — стрелба извън пределите на визуалното откриване.
    Основните детайли за оръжията и изпълнението на мисията включват:
    Ракети AIM-120 AMRAAM: Украинският пилот е използвал американска ракета с активно радарно самонасочване, която позволява тактиката „стреляй и забрави“ на големи разстояния.
    Насочване от AWACS: Ключова роля е изиграло споделянето на данни в реално време от натовски радарни самолети, което е позволило на F-16 да атакува, без да включва собствения си радар и да се разкрива.
    Електронна война: Изтребителят F-16 е използвал съвременни системи за радиоелектронно противодействие, за да неутрализира мощния радар „Ирбис-Е“ на руския Су-35.

    Коментиран от #103

    09:03 22.07.2026

  • 103 Без коментар

    2 1 Отговор

    До коментар #102 от "Не само , че е вярно,":

    "Украинските военновъздушни сили твърдят, че са свалили руски многофункционален изтребител Су-35 по време на въздушен бой в източна Украйна на 9 юли. Това не е просто изолиран инцидент, а доказателство за все по-сложните координирани бойни тактики на Киев, тъй като три изтребителя F-16, комбинирани с противовъздушната система Patriot, създадоха смъртоносен въздушен капан, съобщава Euromaidanpress".

    09:06 22.07.2026

  • 104 Не з пръв път Ф16 сваля Су35

    1 3 Отговор
    Киев, 09 юни 2025.- Украйна за първи път свали руски Су-35 с помощта на западен изтребител F-16. Това въздушно сражение в небето на Курска област (РФ) се превърна в историческа победа за Киев. За това пише Bild.

    Изданието отбелязва, че въздушният двубой се е състоял на 7 юни над североизточната част на границата между Украйна и РФ. В рамките на отбраната на Сумска област ВВС на ВСУ на Украйна са използвали самолети за бомбардиране на позиции на врага в страната и в руската Курска област.


    Су-35
    В отговор на това руснаците изпратиха в битка съвременен Су-35. Пилотът на руския изтребител попадна в засада. Заедно с F-16 Украйна издигна във въздуха шведски Saab 340 AEWC, който откри вражеския самолет на 200-300 км от границата и предаде координатите на F-16.

    Според изданието, украинският F-16 изстреля ракета AIM-120, която свали Су-35 недалеко от град Кореньово в Курска област. Руският пилот успя да се катапултира, а украинските изтребители се върнаха в базата без проблеми.

    Подчертава се, че фактът на свалянето, а шведската система AWACS, която разпознава руските самолети на стотици километри и насочва ракетите на F-16 в реално време, стана “гвоздеят на програмата”. Су-35 дори не знаеше, че го атакуват“, написа канадският пилот и авиационен експерт Марк Брукс на страницата си в социалната мрежа X.

    Освен това, аналитичният портал Air Power подчерта, че това е първата въздушна битка с участието на украински F-16. А руският самолет беше свален

    Коментиран от #109

    09:09 22.07.2026

  • 105 Чума

    3 1 Отговор
    Когато нещата на фронта са зле, засилва се пропгандата! Ако нещата на фронта бяха така, както ни ги представят, никой нямаше да сменя Федориетиетенко, Сирски и Мисирски! Щом САЩ може демократично да бонбардира Иран, защо Русия да не бонбандира Лвов!? Пълен паритет, а всеки, който помага за тези деяния е евентална законн мишена на другата страна и да не с преструва на неутрален, ама ние не участваме, само логистика!? Миша дипломация!

    09:10 22.07.2026

  • 106 Бъзиктар

    2 0 Отговор
    Точно тъй е станало😆!Сигурно е бил ,,Призрака на Киев 2".Първият призрак стана на мр3-ки.

    09:12 22.07.2026

  • 107 Само напомням,

    1 2 Отговор
    че руският аналог на АУАКС са самолетите Бериев, макар и че са технологично доста по назад от западните.

    Добре си спомняте какво се случи с руските Бериев още миналата година?!
    ВСУ ги подпали на земята. Един по един. Руснаците май нямат активен Бериев в момента.
    И да имат го пазят и не го пускат в действие!

    09:15 22.07.2026

  • 108 2020

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "фен на сидеров":

    През цялото време е поддържал връзка с кулата в Лондон на ангглийски....
    Умен окарински молодець!

    09:16 22.07.2026

  • 109 мушмул

    1 1 Отговор

    До коментар #104 от "Не з пръв път Ф16 сваля Су35":

    Версията с шведския вариант на АУАКС ми се струва несъстоятелна, защото руснаците щяха да го засекат. По-скоро варианта с двата други Ф16 и Пейтриът е по-приемлива, още повече, че е първа и от украински източник. Сефти им правят на руснаците капан, севте пускат сам самолет без прикритие, не се научиха! Винаги по трудния начин!

    Коментиран от #117

    09:18 22.07.2026

  • 110 МНОГО БОЛЕН ФИЛ.РУС.ТАК

    0 1 Отговор
    Е това и за децата е ясно,руска летяща щайга няма шанс срещу истински изтребител....😂😂😂😂

    09:19 22.07.2026

  • 111 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 112 хах

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "фен на сидеров":

    Нашите са изпили керосина за тестовете. Чакаме момента само да нарежем и самолетите на скраб.

    09:21 22.07.2026

  • 113 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 114 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 115 1234567890

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "ЕЖК":

    руската машина

    09:26 22.07.2026

  • 116 Пореден ден на урко фашистки лъжи

    1 1 Отговор
    Урки луната да свалите днес

    09:29 22.07.2026

  • 117 ВСУ пази в тайна детайлите

    1 0 Отговор

    До коментар #109 от "мушмул":

    Няма официално съобщене на ВСУ , че акцията е проведене от 3 Ф16 + Пейтриът.
    Това са журналистически версии на някои украински медии.

    Официално ВСУ ПОТВЪРДИ случая и каза , че има запис от дрон на падащият в свредел Су 35, но отказаха д коментира техническите подробности.

    Техничеките подробности ги даде Пентагонът в показния пред сенатска комисия.
    Именно те се съобщват по медиите днес!

    09:31 22.07.2026

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