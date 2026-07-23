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Преговорите между Лавров и Рубио приключиха за половин час

Преговорите между Лавров и Рубио приключиха за половин час

23 Юли, 2026 08:23 4 705 64

  • русия-
  • сащ-
  • манила-
  • марко рубио-
  • сергей лавров

Според цитиран от ТАСС дипломатически източник инициатор на срещата между Лавров и Рубио е била американската страна

Преговорите между Лавров и Рубио приключиха за половин час - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Преговорите между руския външен министър Сергей Лавров и държавния секретар на САЩ Марко Рубио в столицата на Филипините - Манила - приключиха. Срещата продължи повече от половин час, предаде кореспондент на ТАСС, съобщи БТА.

Лавров и Рубио, придружавани от своите делегации, напуснаха залата за преговори малко след 12:30 ч. местно време (07:30 ч. българско). Срещата протече по предварително определения график. По-рано бе съобщено, че следващите двустранни разговори на американския държавен секретар в рамките на програмата във Филипинския международен конферентен център е била предвидена за около 12:25 ч. местно време.

Страните планираха да отделят специално внимание на въпросите, свързани с уреждането на конфликта в Украйна. Както заяви Лавров вчера, Москва изхожда от разбирането, че Вашингтон засега не се е отказал от предложенията, направени на срещата между президентите Владимир Путин и Доналд Тръмп в Аляска.

Според цитиран от ТАСС дипломатически източник инициатор на срещата между Лавров и Рубио е била американската страна.

Вчера, в рамките на срещата на върха на Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН) в Манила, Рубио се срещна с китайския външен министър Ван И.


Филипини
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 честен ционист

    23 33 Отговор
    Рубио е кубинец, Руcский человек.

    Коментиран от #24

    08:29 23.07.2026

  • 3 Итоги

    35 26 Отговор

    До коментар #1 от "Робот":

    Рубио като жест на добра воля е разрешил на Лавров Русия да докара един танкер нефт в Куба.

    08:31 23.07.2026

  • 4 орел и ла.но

    27 51 Отговор

    До коментар #1 от "Робот":

    Орела отлетя и остана Лавров

    Коментиран от #45

    08:31 23.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Грохнал Русофил

    27 58 Отговор
    Лавров се изгрухтя и му падна чейнето
    И разговорът свърши

    Коментиран от #32

    08:36 23.07.2026

  • 7 Хм Хм

    23 37 Отговор

    До коментар #1 от "Робот":

    Че коня е шит е ясно, но да кажеш, че Рубио е орел е малко прекалено.

    08:36 23.07.2026

  • 8 Въпрос

    40 12 Отговор
    Сега, за половин час ли е протекла или за повече от половин час? Нещо се разминават заглавието и статията…

    Коментиран от #55

    08:36 23.07.2026

  • 9 Коня

    22 45 Отговор
    Само лъжата може да съществува в Руската глава
    Това не се толерира от нормалността

    Коментиран от #28, #29, #31

    08:37 23.07.2026

  • 10 Грухтя Лавров и го изгониха

    24 41 Отговор
    Като Куче

    Коментиран от #22

    08:39 23.07.2026

  • 11 И нека войната продължи

    25 42 Отговор
    До последният Руснак!!!

    08:39 23.07.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Стоян

    14 22 Отговор
    Пак са го изгонили

    08:41 23.07.2026

  • 14 ФАКТ

    21 41 Отговор

    До коментар #1 от "Робот":

    Пак са заплашвали ниския диктатор Пусин.

    В други новини:

    Лукашенко току-що обяви, че Путин ползва руснаците за пушечно месо.

    По-конкретно, той спомена, че не иска беларусите да станат пушечно месо на Путин.

    „Трябва ли да се бием в Украйна по чужда воля? Искаме ли да бъдем пушечно месо там? Не, не искаме това“, каза Лукашенко.

    Коментиран от #26

    08:42 23.07.2026

  • 15 Симо

    47 23 Отговор
    Рубио бързо се е съгласил Украйна да бъде премахната от картата. Ясно, заличаване след капитулация.

    Коментиран от #18, #19

    08:43 23.07.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Наблюдател

    9 20 Отговор
    За половин час не можеш да поделиш Украйна, на единия отровените земи и срутените градове и села, да си ги ползва със здраве, на другия подземните богатства безплатно. Искаш ли сделка, напъни се.

    08:45 23.07.2026

  • 18 честен ционист

    20 14 Отговор

    До коментар #15 от "Симо":

    Преговаряли са за съдбата на България. Лавров му е казал "Курица – не птица, Болгария – не заграница" и Рубио е заминал да товари Херкулесите с, де кво е останало. Накрая места ще има само по колесниците.

    Коментиран от #47

    08:46 23.07.2026

  • 19 ПЪЛНИ ОЛИГОФРЕНИ

    9 4 Отговор

    До коментар #15 от "Симо":

    Днес е ден на духа4а.Работа имаш!

    08:47 23.07.2026

  • 20 Наблюдател

    4 5 Отговор

    До коментар #16 от "666":

    Потвърждавам!

    08:48 23.07.2026

  • 21 Владимир Путин, президент

    21 33 Отговор
    Кон бе, кон....
    Кой зачита умрелия пенсионер и умрелата Русия ? Накратко Русия приключи !!! Всеки опит за руско "величие" винаги свършва с катастрофа, купони и опашки за бензин 👈

    08:48 23.07.2026

  • 22 Лавров не може да грухти,

    14 24 Отговор

    До коментар #10 от "Грухтя Лавров и го изгониха":

    Че и като куче. Лавров може да цвили.

    08:48 23.07.2026

  • 23 Майор Деянов, на всеки километър

    20 24 Отговор

    До коментар #5 от "Зелник":

    "..В Киев и Одеса пак е имало сериозна заря снощи.."

    Ако вас руснаците това ви прави щастливи, значи не сте хора !!! Срамна болест на човечеството 👈Пфу....

    Коментиран от #60

    08:51 23.07.2026

  • 24 Аха, руски человек бил Рубио

    13 5 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    Щом е кубинец, значи обича песни, танци, да пуши пури на улицата и да не работи.

    08:53 23.07.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 любопитен

    2 8 Отговор

    До коментар #14 от "ФАКТ":

    Е и, това какво общо има със секса...ъъъ така де с тази тема?

    08:54 23.07.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Магарето

    13 6 Отговор

    До коментар #9 от "Коня":

    Само лъжата може да съществува в Българската глава
    Това не се толерира от нормалността

    08:59 23.07.2026

  • 30 Маринов

    18 15 Отговор
    Голямата игра е около Одеса. Сега, според обстановката, Русия ще иска и ще си прибере и Одеса. Няма начин да остави този неконтролируем канал на оръжие и всичко. Но за решителни действия може да се наложи смяната на Путин. Не е невъзможно, но и той може да довърши делото.8998

    Коментиран от #34, #49

    09:01 23.07.2026

  • 31 Ха Ха

    24 11 Отговор

    До коментар #9 от "Коня":

    Виждаме я ние атлантическата нормалност, война след война, многобройни цивилни жертви и велико преселение на народите. Без да изброявамн всичко, Югославия, Афганистан, Ирак, Либия, Сирия, Йемен, Украйна

    Коментиран от #36, #48

    09:01 23.07.2026

  • 32 Ха Ха

    24 11 Отговор

    До коментар #6 от "Грохнал Русофил":

    Било е нещо от рода: Лавров - Договореното от Аляска продължава ли да важи? Рубио - Всъщност нищо не е договорено в Аляска. Лавров - Досвидание

    09:06 23.07.2026

  • 33 Архимандрисандрит Бибиян

    11 16 Отговор
    Полувин час цвилене не секой издържа деа! Браво Рубио.

    09:17 23.07.2026

  • 34 Соломон

    8 14 Отговор

    До коментар #30 от "Маринов":

    Апетита идвал с яденето.Само че Украйна успешно успява да потиска тоя апетит.И русия скоро ще го разбере когато хем ще е гладна хем ще и се повръща като си помисли само за ядене

    09:28 23.07.2026

  • 35 Нямат край

    10 7 Отговор
    руското БЕЗСИЛИЕ и УНИЖЕНИЕ, нямат...😂

    09:32 23.07.2026

  • 36 пропусна

    2 2 Отговор

    До коментар #31 от "Ха Ха":

    България накрая !

    09:33 23.07.2026

  • 37 пропусна

    3 2 Отговор
    България накрая !

    09:34 23.07.2026

  • 38 Пиночет

    5 5 Отговор
    Натовариха коня с празни ясли.

    09:34 23.07.2026

  • 39 Реалист

    7 11 Отговор
    Половин час Марко е слушал арменско-еврейският кон да му говори глупости.

    Коментиран от #40

    09:35 23.07.2026

  • 40 Соломон

    11 1 Отговор

    До коментар #39 от "Реалист":

    Едва ли.15 минути са се стискали за добре дошъл и после още 15 минути за довиждане и много поздрави на Путин и Тръмп.И накрая ще се чуем по телефона.Нали.

    09:39 23.07.2026

  • 41 Ха ХаХа

    4 6 Отговор
    Синът на прислужницата на Батиста,превърнал Куба в американско кабаре... Марко Рубио.

    09:45 23.07.2026

  • 42 така е

    8 3 Отговор
    Лавров: Абе...
    Марко: А де!
    Лавров: Е, да де.....

    И делегациите се разотидоха.

    09:45 23.07.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Жунгла

    7 1 Отговор
    Не са намерили духът на Анкъридж.

    Коментиран от #46

    09:48 23.07.2026

  • 45 00014

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "орел и ла.но":

    Лешоядите също са от семейството на орлите. Полезни птици - прочистват от миризлива мърша.

    09:48 23.07.2026

  • 46 Доналд Тръмп, президент

    4 0 Отговор

    До коментар #44 от "Жунгла":

    Истинския президент веднъж Дух пуска !!!
    Който понюхал е за негова сметка.
    Да му се наслаждава...👆😁

    09:52 23.07.2026

  • 47 Гресирана ватенка

    3 3 Отговор

    До коментар #18 от "честен ционист":

    "..Курица – не птица.."

    Курица не птица, ама макккя ти руската си е баш курица разпрана, раздрана 👈😆😆

    09:54 23.07.2026

  • 48 Загрижен

    2 4 Отговор

    До коментар #31 от "Ха Ха":

    Хайде сега го обърни: и ще познаеш:
    - Лавров - нали важат онези работи които ШЕФА си говори с вашият президент?
    - Рубио - какви работи - те нищо не са се уговаряли - само от куртоазия са поддътржали разговора за времето!
    - Лавров - Ама...
    - Рубио - ама хайде да не говорите глупости - как може нашият президент да обещава нещо на треторазрядно джудже, даже без истински козове! - Хайде да разваляме седЕнката, че имам среща!

    09:54 23.07.2026

  • 49 Д-р Здравко Желязков, спешна помощ

    3 5 Отговор

    До коментар #30 от "Маринов":

    "...Русия ще иска и ще си прибере и Одеса.."

    Комай теб трябва спешно приберем, миризззлифффке !!!

    09:56 23.07.2026

  • 50 az СВО Победа 81

    11 3 Отговор
    Накратко:

    Москва се отказва от уговорката да спре на бойната линия в Харковска и Сумска области на бивша Украйна. Ще освободи цялата територия на Запорожка и Херсонска области на РФ!
    Путин вече го каза, ако не искат мирни преговори, Москва ще реши въпроса със сила. Има и потенциала и решимостта за това.

    Коментиран от #54, #56, #62

    09:56 23.07.2026

  • 51 хаха🤣

    3 7 Отговор
    Кон бе, кон....не сте ли виждали🤣

    Коментиран от #52

    09:57 23.07.2026

  • 52 ха ха ха 🤣

    3 1 Отговор

    До коментар #51 от "хаха🤣":

    Бе то не се знае и ти какъв крокодил си 🤣

    10:02 23.07.2026

  • 53 хубава среща ама..

    6 3 Отговор
    ....Путин каза - Ще видим !!!

    10:03 23.07.2026

  • 54 Владимир Путин, президент

    4 6 Отговор

    До коментар #50 от "az СВО Победа 81":

     "..Ще освободи цялата територия.."

    Абе откъде ви намират таквиз дoл6oe6и е крайно непонятно !!! Заради таквиз кат вас Рассия e на това разкрачено дередже. ЩЕ, ЩЕ, Ще, Ще, ще, ще, ще, ще....ИДИOT 👈😆

    Коментиран от #57

    10:05 23.07.2026

  • 55 Среща за протокола за да не откажат

    4 2 Отговор

    До коментар #8 от "Въпрос":

    Половината от времето е за преводачите, представете си що за среща е била. Поздрав, псувня и довиждане.

    10:11 23.07.2026

  • 56 Друсано русначе

    3 4 Отговор

    До коментар #50 от "az СВО Победа 81":

    "..Москва ще реши въпроса със сила.."

    Със сила...
    Шегуваш се, нали ?
    Шутник 👈😁

    10:14 23.07.2026

  • 57 Соломон

    1 1 Отговор

    До коментар #54 от "Владимир Путин, президент":

    Ще,ЩЕ.Имам ашущение а том.И тати ще ми купи колело если уменя нога от СВО

    10:15 23.07.2026

  • 58 Баце ЕООД

    1 2 Отговор
    На Рубио яко са му набили канчето...

    10:22 23.07.2026

  • 59 Баце ЕООД

    1 3 Отговор
    Свиквайте със "Харков е руски, Одеса, Суми" Унгария ще си вземе своето, Полша
    .. Свиквайте питки!

    Коментиран от #61

    10:25 23.07.2026

  • 60 Дик диверсанта

    2 1 Отговор

    До коментар #23 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    Нашенските Рос дебили, както и руснаците са утайката на човечеството и срам за всички раси.

    10:26 23.07.2026

  • 61 Руснак без крак...

    1 1 Отговор

    До коментар #59 от "Баце ЕООД":

    "..свиквайте.."

    800 000 вата свикват в Руския Мир, други 1.2млн свикват без крака, ръце и жена. Пидeppp pyccкий недо6ит 👈

    Коментиран от #63, #64

    10:28 23.07.2026

  • 62 Док диверсанта

    0 0 Отговор

    До коментар #50 от "az СВО Победа 81":

    Тази сила я гледаме вече 53 месеца. Днес започва 54 месец.

    10:28 23.07.2026

  • 63 Баце ЕООД

    0 0 Отговор

    До коментар #61 от "Руснак без крак...":

    Ще ти мине... Кат ви гледам цвиленето, да ви рита ли човек, да ви се смее ли?!

    10:33 23.07.2026

  • 64 Ахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #61 от "Руснак без крак...":

    Е ония ден бяха 2 000 000, ся са само 800 000.. ЕС иска да почва да депортира вече 🤣🤣 ти ме преби от липса на информация

    10:36 23.07.2026