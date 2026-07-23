Преговорите между Лавров и Рубио приключиха за половин час

Преговорите между руския външен министър Сергей Лавров и държавния секретар на САЩ Марко Рубио в столицата на Филипините - Манила - приключиха. Срещата продължи повече от половин час, предаде кореспондент на ТАСС, съобщи БТА.
Лавров и Рубио, придружавани от своите делегации, напуснаха залата за преговори малко след 12:30 ч. местно време (07:30 ч. българско). Срещата протече по предварително определения график. По-рано бе съобщено, че следващите двустранни разговори на американския държавен секретар в рамките на програмата във Филипинския международен конферентен център е била предвидена за около 12:25 ч. местно време.
Страните планираха да отделят специално внимание на въпросите, свързани с уреждането на конфликта в Украйна. Както заяви Лавров вчера, Москва изхожда от разбирането, че Вашингтон засега не се е отказал от предложенията, направени на срещата между президентите Владимир Путин и Доналд Тръмп в Аляска.
Според цитиран от ТАСС дипломатически източник инициатор на срещата между Лавров и Рубио е била американската страна.
Вчера, в рамките на срещата на върха на Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН) в Манила, Рубио се срещна с китайския външен министър Ван И.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 честен ционист
Коментиран от #24
08:29 23.07.2026
3 Итоги
До коментар #1 от "Робот":Рубио като жест на добра воля е разрешил на Лавров Русия да докара един танкер нефт в Куба.
08:31 23.07.2026
4 орел и ла.но
До коментар #1 от "Робот":Орела отлетя и остана Лавров
Коментиран от #45
08:31 23.07.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Грохнал Русофил
И разговорът свърши
Коментиран от #32
08:36 23.07.2026
7 Хм Хм
До коментар #1 от "Робот":Че коня е шит е ясно, но да кажеш, че Рубио е орел е малко прекалено.
08:36 23.07.2026
8 Въпрос
Коментиран от #55
08:36 23.07.2026
9 Коня
Това не се толерира от нормалността
Коментиран от #28, #29, #31
08:37 23.07.2026
10 Грухтя Лавров и го изгониха
Коментиран от #22
08:39 23.07.2026
11 И нека войната продължи
08:39 23.07.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Стоян
08:41 23.07.2026
14 ФАКТ
До коментар #1 от "Робот":Пак са заплашвали ниския диктатор Пусин.
В други новини:
Лукашенко току-що обяви, че Путин ползва руснаците за пушечно месо.
По-конкретно, той спомена, че не иска беларусите да станат пушечно месо на Путин.
„Трябва ли да се бием в Украйна по чужда воля? Искаме ли да бъдем пушечно месо там? Не, не искаме това“, каза Лукашенко.
Коментиран от #26
08:42 23.07.2026
15 Симо
Коментиран от #18, #19
08:43 23.07.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Наблюдател
08:45 23.07.2026
18 честен ционист
До коментар #15 от "Симо":Преговаряли са за съдбата на България. Лавров му е казал "Курица – не птица, Болгария – не заграница" и Рубио е заминал да товари Херкулесите с, де кво е останало. Накрая места ще има само по колесниците.
Коментиран от #47
08:46 23.07.2026
19 ПЪЛНИ ОЛИГОФРЕНИ
До коментар #15 от "Симо":Днес е ден на духа4а.Работа имаш!
08:47 23.07.2026
20 Наблюдател
До коментар #16 от "666":Потвърждавам!
08:48 23.07.2026
21 Владимир Путин, президент
Кой зачита умрелия пенсионер и умрелата Русия ? Накратко Русия приключи !!! Всеки опит за руско "величие" винаги свършва с катастрофа, купони и опашки за бензин 👈
08:48 23.07.2026
22 Лавров не може да грухти,
До коментар #10 от "Грухтя Лавров и го изгониха":Че и като куче. Лавров може да цвили.
08:48 23.07.2026
23 Майор Деянов, на всеки километър
До коментар #5 от "Зелник":"..В Киев и Одеса пак е имало сериозна заря снощи.."
Ако вас руснаците това ви прави щастливи, значи не сте хора !!! Срамна болест на човечеството 👈Пфу....
Коментиран от #60
08:51 23.07.2026
24 Аха, руски человек бил Рубио
До коментар #2 от "честен ционист":Щом е кубинец, значи обича песни, танци, да пуши пури на улицата и да не работи.
08:53 23.07.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 любопитен
До коментар #14 от "ФАКТ":Е и, това какво общо има със секса...ъъъ така де с тази тема?
08:54 23.07.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Магарето
До коментар #9 от "Коня":Само лъжата може да съществува в Българската глава
Това не се толерира от нормалността
08:59 23.07.2026
30 Маринов
Коментиран от #34, #49
09:01 23.07.2026
31 Ха Ха
До коментар #9 от "Коня":Виждаме я ние атлантическата нормалност, война след война, многобройни цивилни жертви и велико преселение на народите. Без да изброявамн всичко, Югославия, Афганистан, Ирак, Либия, Сирия, Йемен, Украйна
Коментиран от #36, #48
09:01 23.07.2026
32 Ха Ха
До коментар #6 от "Грохнал Русофил":Било е нещо от рода: Лавров - Договореното от Аляска продължава ли да важи? Рубио - Всъщност нищо не е договорено в Аляска. Лавров - Досвидание
09:06 23.07.2026
33 Архимандрисандрит Бибиян
09:17 23.07.2026
34 Соломон
До коментар #30 от "Маринов":Апетита идвал с яденето.Само че Украйна успешно успява да потиска тоя апетит.И русия скоро ще го разбере когато хем ще е гладна хем ще и се повръща като си помисли само за ядене
09:28 23.07.2026
35 Нямат край
09:32 23.07.2026
36 пропусна
До коментар #31 от "Ха Ха":България накрая !
09:33 23.07.2026
37 пропусна
09:34 23.07.2026
38 Пиночет
09:34 23.07.2026
39 Реалист
Коментиран от #40
09:35 23.07.2026
40 Соломон
До коментар #39 от "Реалист":Едва ли.15 минути са се стискали за добре дошъл и после още 15 минути за довиждане и много поздрави на Путин и Тръмп.И накрая ще се чуем по телефона.Нали.
09:39 23.07.2026
41 Ха ХаХа
09:45 23.07.2026
42 така е
Марко: А де!
Лавров: Е, да де.....
И делегациите се разотидоха.
09:45 23.07.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Жунгла
Коментиран от #46
09:48 23.07.2026
45 00014
До коментар #4 от "орел и ла.но":Лешоядите също са от семейството на орлите. Полезни птици - прочистват от миризлива мърша.
09:48 23.07.2026
46 Доналд Тръмп, президент
До коментар #44 от "Жунгла":Истинския президент веднъж Дух пуска !!!
Който понюхал е за негова сметка.
Да му се наслаждава...👆😁
09:52 23.07.2026
47 Гресирана ватенка
До коментар #18 от "честен ционист":"..Курица – не птица.."
Курица не птица, ама макккя ти руската си е баш курица разпрана, раздрана 👈😆😆
09:54 23.07.2026
48 Загрижен
До коментар #31 от "Ха Ха":Хайде сега го обърни: и ще познаеш:
- Лавров - нали важат онези работи които ШЕФА си говори с вашият президент?
- Рубио - какви работи - те нищо не са се уговаряли - само от куртоазия са поддътржали разговора за времето!
- Лавров - Ама...
- Рубио - ама хайде да не говорите глупости - как може нашият президент да обещава нещо на треторазрядно джудже, даже без истински козове! - Хайде да разваляме седЕнката, че имам среща!
09:54 23.07.2026
49 Д-р Здравко Желязков, спешна помощ
До коментар #30 от "Маринов":"...Русия ще иска и ще си прибере и Одеса.."
Комай теб трябва спешно приберем, миризззлифффке !!!
09:56 23.07.2026
50 az СВО Победа 81
Москва се отказва от уговорката да спре на бойната линия в Харковска и Сумска области на бивша Украйна. Ще освободи цялата територия на Запорожка и Херсонска области на РФ!
Путин вече го каза, ако не искат мирни преговори, Москва ще реши въпроса със сила. Има и потенциала и решимостта за това.
Коментиран от #54, #56, #62
09:56 23.07.2026
51 хаха🤣
Коментиран от #52
09:57 23.07.2026
52 ха ха ха 🤣
До коментар #51 от "хаха🤣":Бе то не се знае и ти какъв крокодил си 🤣
10:02 23.07.2026
53 хубава среща ама..
10:03 23.07.2026
54 Владимир Путин, президент
До коментар #50 от "az СВО Победа 81":"..Ще освободи цялата територия.."
Абе откъде ви намират таквиз дoл6oe6и е крайно непонятно !!! Заради таквиз кат вас Рассия e на това разкрачено дередже. ЩЕ, ЩЕ, Ще, Ще, ще, ще, ще, ще....ИДИOT 👈😆
Коментиран от #57
10:05 23.07.2026
55 Среща за протокола за да не откажат
До коментар #8 от "Въпрос":Половината от времето е за преводачите, представете си що за среща е била. Поздрав, псувня и довиждане.
10:11 23.07.2026
56 Друсано русначе
До коментар #50 от "az СВО Победа 81":"..Москва ще реши въпроса със сила.."
Със сила...
Шегуваш се, нали ?
Шутник 👈😁
10:14 23.07.2026
57 Соломон
До коментар #54 от "Владимир Путин, президент":Ще,ЩЕ.Имам ашущение а том.И тати ще ми купи колело если уменя нога от СВО
10:15 23.07.2026
58 Баце ЕООД
10:22 23.07.2026
59 Баце ЕООД
.. Свиквайте питки!
Коментиран от #61
10:25 23.07.2026
60 Дик диверсанта
До коментар #23 от "Майор Деянов, на всеки километър":Нашенските Рос дебили, както и руснаците са утайката на човечеството и срам за всички раси.
10:26 23.07.2026
61 Руснак без крак...
До коментар #59 от "Баце ЕООД":"..свиквайте.."
800 000 вата свикват в Руския Мир, други 1.2млн свикват без крака, ръце и жена. Пидeppp pyccкий недо6ит 👈
Коментиран от #63, #64
10:28 23.07.2026
62 Док диверсанта
До коментар #50 от "az СВО Победа 81":Тази сила я гледаме вече 53 месеца. Днес започва 54 месец.
10:28 23.07.2026
63 Баце ЕООД
До коментар #61 от "Руснак без крак...":Ще ти мине... Кат ви гледам цвиленето, да ви рита ли човек, да ви се смее ли?!
10:33 23.07.2026
64 Ахаха
До коментар #61 от "Руснак без крак...":Е ония ден бяха 2 000 000, ся са само 800 000.. ЕС иска да почва да депортира вече 🤣🤣 ти ме преби от липса на информация
10:36 23.07.2026