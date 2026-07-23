Oasis задминаха идолите си The Beatles в класацията за продажби на албуми във Великобритания

Албумът (What’s the Story) Morning Glory? на Oasis официално стана най-продаваният студиен албум във Великобритания, след като изпревари Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band на The Beatles.

В общата класация за албуми той заема трето място, зад компилациите Greatest Hits на Queen и Gold: Greatest Hits на ABBA.

Според новите данни на Official Charts Company албумът на Oasis е натрупал 6,2 млн. британски чарт единици. Показателят обединява продажбите на физически носители, дигиталните покупки и еквивалента, изчислен въз основа на слушанията в стрийминг платформите. Класацията беше публикувана по повод 70-годишнината на официалния британски албумен чарт.

Adele – 21 заема четвъртата позиция, а албумът на The Beatles от 1967 г. вече е пети. В челната десетка влизат още Rumours на Fleetwood Mac, The Dark Side of the Moon на Pink Floyd, Thriller на Майкъл Джексън, Legend на Боб Марли и Brothers in Arms на Dire Straits.

Издаден на 2 октомври 1995 г., (What’s the Story) Morning Glory? съдържа някои от най-разпознаваемите песни на британската група, сред които Wonderwall, Don’t Look Back in Anger, Some Might Say, Roll With It и Champagne Supernova. Албумът дебютира на първо място във Великобритания и прекарва общо десет седмици на върха.

Успехът му идва три десетилетия след периода, в който Oasis се превърнаха в едно от водещите имена на бритпопа и в основен съперник на Blur. Влиянието на The Beatles върху композициите на Ноел Галахър винаги е било открито признавано, което придава допълнителна символика на изпреварването на Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band.

Новият резултат е подкрепен от възстановения интерес към каталога на Oasis след събирането на групата през 2025 г. Лиъм и Ноел Галахър излязоха заедно на сцена за първи път от раздялата си през 2009 г., а световното турне започна с концерт пред повече от 60 000 души в Кардиф. Сетлистът беше изграден основно около първите два албума на групата и включваше Wonderwall, Don’t Look Back in Anger и Champagne Supernova.

През 2025 г. (What’s the Story) Morning Glory? беше седмият най-успешен албум за годината във Великобритания с още 312 000 чарт единици, подпомогнати от юбилейното издание за 30-годишнината му. Компилацията Time Flies… 1994–2009 достигна четвърто място в годишното подреждане, а дебютният Definitely Maybe също влезе в Топ 40.

Oasis имат осем албума, достигали първото място във Великобритания. Дебютният им запис Definitely Maybe също присъства в новата вечна класация, на 39-а позиция.

Начело остава Greatest Hits на Queen, който през 2022 г. стана първият албум, преминал границата от седем милиона британски чарт единици. Общият му резултат вече достига 7,8 млн., като единствено компилацията на ABBA е преминала същия праг.