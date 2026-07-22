Войната срещу Украйна увеличава натиска върху Путин и може да бъде катастрофална за Русия

Войната срещу Украйна все повече уврежда не само военния потенциал на Русия, но и ситуацията в самата страна. Западни анализатори отбелязват, че за Кремъл става все по-трудно да поддържа контрол както над икономиката, така и над вътрешната стабилност, съобщава украинското издание FREEДОМ.
Както съобщават Bloomberg и Le Monde, руският президент Путин е изправен пред нарастващ натиск на фона на украинските атаки срещу тиловите райони и влошаващата се икономическа ситуация.
Според съобщения в медиите, атаките срещу инфраструктурата за рафиниране на петрол са изострили горивната криза в Русия, а постоянното нарастване на военните разходи оказва допълнителен натиск върху икономиката. Освен това, все повече руски региони са обект на въздушни удари.
Пълномащабна война срещу Украйна може да се превърне в исторически поврат за Русия, подобен на Кримската война от 19-ти век, пише Voce di New York. Преди повече от 170 години поражението на Русия в Кримската война от 1853-1856 г. разкри нейната икономическа изостаналост, дипломатическа изолация и криза на управлението.
Както се съобщава, дупката в руския бюджет бързо нараства поради войната в Украйна. Според анализатори на агенцията разходите и дефицитът биха могли да надхвърлят прогнозираните в настоящия финансов план цифри с повече от 1 трилион рубли. Това може да се дължи на увеличените военни разходи.
Банката на Русия намалява златните си резерви за шести пореден месец, разпродавайки благородния метал. На фона на нарастващия бюджетен дефицит Кремъл използва всички налични източници на финансиране. През първата половина на годината недостигът на федералната хазна достигна почти 6 трилиона рубли, според The Moscow Times.
Според изданието, от началото на годината Руската централна банка е продала приблизително 44 тона злато от държавните резерви. Това е най-голямата продажба поне през последните 25 години - целият период, обхванат от статистиката на Световния златен съвет. Дори по време на пандемията от COVID-19, когато руските власти също използваха златни и валутни резерви в подкрепа на икономиката, обемите на продажбите бяха почти шест пъти по-ниски, отколкото са сега.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #50, #80, #146
09:10 22.07.2026
2 ПЪЛHИ OЛИГOФPЕНИ
"...съобщава украинското издание FREEДОМ"
Айде, нема нужда!
Коментиран от #8, #85, #90
09:10 22.07.2026
3 ГЛАМАВ ПУТЕРАСТ
Са ударени
КРАСНОДАР И НЕВИННОМИСК
ГОРЯТ.
УКРАИНСКИТЕ САНКЦИИ
НЕ СПИРАТ
Коментиран от #14, #35, #37, #39, #53
09:11 22.07.2026
4 УАЗ ПАТРИОТ
Фидел Кастро 1992 г.
Коментиран от #40, #63, #112
09:11 22.07.2026
5 Поредната евтина пропаганда
09:11 22.07.2026
6 УАЗ ПАТРИОТ
09:11 22.07.2026
7 УАЗ ПАТРИОТ
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
Коментиран от #123
09:11 22.07.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 УАЗ ПАТРИОТ
Коментиран от #57, #69
09:11 22.07.2026
10 1001
Коментиран от #27, #75
09:12 22.07.2026
11 УАЗ ПАТРИОТ
Германска преса, 27 юни 1941 г.:
„Съветските дивизии често са принудени да се бият само с пехота, защото са загубили цялата си броненетехника.“
BBC News, 22 март 2022 г.:
„Руските войски разполагат с храна и боеприпаси само за три дни.“
Урсула фон дер Лайен, 14 септември 2022 г. (Обръщение за състоянието на Съюза):
„Руските военни използват чипове от съдомиялни машини и хладилници, за да ремонтират военното си оборудване, защото вече нямат полупроводници. Руската индустрия е в руини.“
New York Post, 6 март 2023 г.:
„Руските резервисти изчерпват боеприпасите си, бият се с лопати, произведени още през 1869 г.“
09:12 22.07.2026
12 Зарко
До коментар #8 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Както ти с дигиталното евро.
Коментиран от #23, #136
09:13 22.07.2026
13 Някой
09:13 22.07.2026
14 Хахахахаха
До коментар #3 от "ГЛАМАВ ПУТЕРАСТ":Ахахаахха, я ми сподели за ударите в Одеса и на всякакво друго украинско пристанище хахахах, как укрите вият че всеки ден бензиностанции те намаляват хахаха, ударили някакви складове дори които нямат нищо общо с Русия, няма военна техника и това си е проблем на техните собственици хахаха, ама вие вярно ще бавноразвиващи по рождение хахаха
Коментиран от #18
09:14 22.07.2026
15 Японски климатик
Коментиран от #21
09:15 22.07.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Ядрено магнитен резонанс
Коментиран от #79, #142
09:16 22.07.2026
18 Дааааа
До коментар #14 от "Хахахахаха":Одеса нали беше руско пристанище? Защо руснаците унищожават руско пристанище?
Коментиран от #26, #62
09:16 22.07.2026
19 СЛЕД КАКТО
ПРЕДЛОЖИ
БРЯНСКА КУРСКА И БЕЛГОРОДСКА ОБЛАСТ
ДА БЪДАТ ЕВАКУИРАНИ В УРАЛ ,
СЕГА ПРЕДЛАГА
СТАРЦИ ЖЕНИ ДЕЦА
КУЦИ И САКАТИ
ДА ЗАЩИТАВАТ РУСИЯ
ОТ УКРАИНСКИТЕ ДРОНОВЕ
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
2022 ГОДИНА -
КИЕВ ЗА 3 ДНЯ
2026 ГОДИНА -
ПВО НЕТЪ
ВСИЧКИ КРЕПОСТНИ ЩЕ НАПРАВЯТ
ЖИВ ЩИТ СРЕЩУ ОБЛОМКИТЕ
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
Коментиран от #43
09:16 22.07.2026
20 Един
09:16 22.07.2026
21 Русофила не знам
До коментар #15 от "Японски климатик":Ама тук сме залети със фашистка пропаганда срещу И сега даже пишем под поредната жалка пропаганда!
09:16 22.07.2026
22 Орк
09:17 22.07.2026
23 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #12 от "Зарко":с дигиталната рубла от Wildberries ли ще пазариш?
09:17 22.07.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 И други украйнски издания
А руснаците напредват напредват
Коментиран от #30
09:18 22.07.2026
26 Много просто!
До коментар #18 от "Дааааа":Щото не им трябва!
09:18 22.07.2026
27 ХЪ ХЪ ЪЪ
До коментар #10 от "1001":Ти кой искаш да ти съобщи Путинчо ли, той такива работи не съобщава само пропаганда и лъжи съобщава. Никой не забягва към хубав живот в мАСКВА.
Коментиран от #33, #124
09:20 22.07.2026
28 Ако с пропаганда
09:22 22.07.2026
29 Свободно съчинение на урко фашисти
09:23 22.07.2026
30 Реалист
До коментар #25 от "И други украйнски издания":Напредват към връщането на Горбачов и Елцин, тоест напредват към катастрофата.
09:23 22.07.2026
31 ПУТИН е шефа
Коментиран от #34
09:24 22.07.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Не бе
До коментар #27 от "ХЪ ХЪ ЪЪ":След източника, умният човек не чете. Явено не си от тях. Тогава глупавата пропаганда срещу Русия е за теб. Папай и не се ядосвай че ти се подиграват.
09:24 22.07.2026
34 ПУТИН
До коментар #31 от "ПУТИН е шефа":ШЕФА НА КЕНЕФА.
СВИКНАХМЕ.
Коментиран от #38, #44
09:25 22.07.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Копейкин
Всичко е "феноменално"
09:25 22.07.2026
37 Креслив
До коментар #3 от "ГЛАМАВ ПУТЕРАСТ":Олигофрен
09:26 22.07.2026
38 Супер
До коментар #34 от "ПУТИН":Но Путин е шефа.
09:26 22.07.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Изостанал
Дефицита в русия е под 3% ,нищо че мятате гръмки цифри, вижте нашия или пък на САЩ,Франция,Германия ,Италия....
Продавали злато ,че при тази цена защо да не продават, те всяка година си произвеждат тонове.
Дрънкат колко много е пострадала нефтената промишленост ,ами гледайте статистиката и то западната не друга. За второ поредно тримесечие Русия е на второ място по добиване на нефт след САЩ и преди Саудитска Арабия!
Какво го правят този нефт ,да не го пият. При тези цени на нефта ,някой смята ли колко влиза в бюджета на Русия.
Най големите инициатори за санкции Германия плюс Белгия,Франция и Испания са най големите купувачи на руски втечнен газ в момента.
Гледайте, че Фолксваген умира ,не ги мислете руснаците колко са зле.
Коментиран от #68, #93
09:28 22.07.2026
42 Колкото повече
09:29 22.07.2026
43 Тцк ......тцк
До коментар #19 от "СЛЕД КАКТО":Организира безплатна екскурзия до фронта на кресливи олигофрени като теб
09:29 22.07.2026
44 Путин
До коментар #34 от "ПУТИН":Назначен си да чистиш на зелю кинефа
09:30 22.07.2026
45 ГЛАМАВ ПУТЕРАСТ
В ГРАД АРМАВИР
ГОРИ.
НЕ СЕ НАУЧИХА ДА НЕ ПУШАТ
ТИЯ РУСКИ ПИЯНДУРНИЦИ
ТАМ КЪДЕТО Е ОПАСНО ЗА ЖИВОТА.
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
Коментиран от #54
09:30 22.07.2026
46 ВОЙНАТА НА БРИТАНИЯ В НОВОРУСИЯ
09:30 22.07.2026
47 Януари 2022
09:30 22.07.2026
48 БАНДЕРИТЕ СА АБСОЛЮНТО ОШАШАВЕНИ
Коментиран от #116
09:31 22.07.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Много просто
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Русия не води война срещу Украйна. Дано да не започне война!
Коментиран от #70
09:31 22.07.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Хм...
Коментиран от #55
09:32 22.07.2026
53 Елементарно
До коментар #3 от "ГЛАМАВ ПУТЕРАСТ":Това са разходи за китайските продавачи. Следователно, всичко китайско ще поскъпне.
09:33 22.07.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 ИВО
До коментар #52 от "Хм...":Те я съсипаха вече.Путинска Русия е свършена м
09:35 22.07.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Баща ти
До коментар #9 от "УАЗ ПАТРИОТ":Марш на училище, че ще ти демилитаризирам кратуната куха!
Мързеливец!
09:36 22.07.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Накратко
Коментиран от #65
09:37 22.07.2026
60 АБВ
съобщават Bloomberg и Le Monde
пише Voce di New Yor
Според анализатори на агенцията /неясно коя/
според The Moscow Times
Това са източниците на този погребален епос. И ако това не е пaрoдия на журнaлистикa .... Жaлка работа !
Коментиран от #73
09:37 22.07.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Хахахахаха
До коментар #18 от "Дааааа":Защото има орки там, трябва да се прочисти, ама то е остана много до последния орк в Киев, на протестите само жени, деца и дядки в Киев хахах, смятай какъв геноцид има в мъжкото население, милиони укри торят почвите след като Зеленски се моли на Европа да му връщат избягалите
09:38 22.07.2026
63 Видяхме го докъде я докара
До коментар #4 от "УАЗ ПАТРИОТ":твоят човек с подобни "умни мисли".
09:38 22.07.2026
64 Механик
Да не говорим, че на Путин не му дреме от това. Все пак той умря 10 пъти вече.
Коментиран от #78
09:38 22.07.2026
65 Напълно си прав
До коментар #59 от "Накратко":Русия загуби срещу денонощната фашистка пропаганда! 😄
09:39 22.07.2026
66 Маринов
Коментиран от #71, #76
09:39 22.07.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Наздраве
До коментар #41 от "Изостанал":Червен пии...ас
09:39 22.07.2026
69 Разбираме, че спамиш за свое успокоение
До коментар #9 от "УАЗ ПАТРИОТ":Файда няма обаче.
09:40 22.07.2026
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Чети👇
До коментар #66 от "Маринов":Мишени и жертви на кремълската, долнопробна пропаганда навсякъде са само глупаците и продажниците. Само индивиди с тотална липса на емпатия, морал и интелект може да симпатизират на рашисткия агресор и окупатор. Путлер до вчера твърдеше, че на Русия не и трябват нови територии, а сега иска целия Донбас... Как ви се струва това? В 21ви век да затрие над милион руснаци и украинци, да разруши десетки градове чието население е предимно от.... рускоезични украинци, как се тълкуват подобни действия, освен като шизофрения?
Коментиран от #77, #95
09:41 22.07.2026
72 Русия се срива
Коментиран от #86
09:41 22.07.2026
73 А ТАСС какво съобщава?А?
До коментар #60 от "АБВ":Пияната уфсъ Захарова какво съобщава?А?
Пияницата Медведев днес пак ли ще потапя Албиона?А?
Нищожеството горе на снимката защо живее 5 години в мази и бункери?А?
Коментиран от #97
09:41 22.07.2026
74 До изостанал
09:42 22.07.2026
75 Все по-често ще ти се налага
До коментар #10 от "1001":Обективна реалност, няма как.
09:42 22.07.2026
76 Истината
До коментар #66 от "Маринов":Ако литнат атомни бомби... бомбите не лятат, а падат, но безказармени джендърчета няма, как да го знаят, тогава ядрените ракети на другите ядрени държави ще ликвидират Русия.
Ядреното оръжие е безмислено... означава унищожение на всички. Затова никой от Втората световна война до сега не го е използвал! Даже, когато Макартър иска да бомбардира Китай, не му позволяват, а го отстраняват.
Коментиран от #81
09:43 22.07.2026
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Ами
До коментар #64 от "Механик":След нова година се приготвяй да посрещаш бежанци от Русийката.
09:43 22.07.2026
79 Не може
До коментар #17 от "Ядрено магнитен резонанс":Има ресурс, но няма желание, защото не иска да изчезне от картата, като се самопрецака.
09:44 22.07.2026
80 Защо бе
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Напълно вярно е написаното - увеличава натиска върху Путин и може да е катастрофално за Украйна
09:44 22.07.2026
81 тц тц
До коментар #76 от "Истината":Не могат да ликвидират русия щот и светът няма да го има без рудия
Коментиран от #122
09:45 22.07.2026
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 курумпел
09:46 22.07.2026
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 Тизе
До коментар #72 от "Русия се срива":АлтаФ, паветниците АлтаФи, разбирате се!
09:47 22.07.2026
87 така е
09:47 22.07.2026
88 забравили сте нещо
09:48 22.07.2026
89 Ха ха ха.Руски въшльовци
Коментиран от #94
09:48 22.07.2026
90 Този коментар е премахнат от модератор.
91 Мишел
09:49 22.07.2026
92 Този коментар е премахнат от модератор.
93 Този коментар е премахнат от модератор.
94 Този коментар е премахнат от модератор.
95 Това са безспорни
До коментар #71 от "Чети👇":Факти.
Коментиран от #99, #100, #107, #113, #121, #154, #170, #185
09:51 22.07.2026
96 Този коментар е премахнат от модератор.
97 АБВ
До коментар #73 от "А ТАСС какво съобщава?А?":Не чета ТАСС какво съобщава, нито Захарова, или Медведев. Но ТАСС е агенция на воюваща страна и е нормално да се ползва за пропаганда. Същото се отнася да Захарова и Медведев.
Проблемът е, че европейски медии се ползват за антируска пропаганда и манипулации на фактите.
А дефицитът в България например, е около 7 %, а в Русия под 3 %.
Коментиран от #102, #117
09:52 22.07.2026
98 Русодебил
Коментиран от #106
09:52 22.07.2026
99 Този коментар е премахнат от модератор.
100 Този коментар е премахнат от модератор.
101 шаа
09:55 22.07.2026
102 даже 3% е само в Сибир и то с ДДС
До коментар #97 от "АБВ":в Москва е -12% дефицита. След данъците.
09:55 22.07.2026
103 Хи хи
09:55 22.07.2026
104 БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ
Коментиран от #110
09:57 22.07.2026
105 ПЪЛНИ ОЛИГОФРЕНИ
10:01 22.07.2026
106 Това е безспорен
До коментар #98 от "Русодебил":Факт.
10:02 22.07.2026
107 Този коментар е премахнат от модератор.
108 !!!?
Коментиран от #111
10:04 22.07.2026
109 Абе време е
10:08 22.07.2026
110 Напротив. С много висок интелект са
До коментар #104 от "БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ":С минимум средства причиниха максимум загуби на руснаците. И в жива сила и финансови. Да не говорим за репутационните и геополитически загуби, които всъщност са най-тежките загуби за всяка една държава по света.
Коментиран от #128
10:08 22.07.2026
111 Тролея
До коментар #108 от "!!!?":няма почивен ден. Ден и нощ показва падението си.
10:09 22.07.2026
112 Мъдър е Кастро
До коментар #4 от "УАЗ ПАТРИОТ":То е Хитлер си е мислел, че е много "демократичен"! И тия днешните, по нищо не се отличават.
10:09 22.07.2026
113 Този коментар е премахнат от модератор.
114 Маринов
Коментиран от #120
10:12 22.07.2026
115 Обективно
Коментиран от #118
10:12 22.07.2026
116 стоян
До коментар #48 от "БАНДЕРИТЕ СА АБСОЛЮНТО ОШАШАВЕНИ":До 48 ком - колко скоро ще ще ще освобождавате Одеса - след Мала токмачка ли - явно живееш в сънища
Коментиран от #157
10:13 22.07.2026
117 Истината
До коментар #97 от "АБВ":България се управлява от конкролирани от Москва мафиозни структури. България по руски учебник откопира цялата корумпирана постсъветска ченгесарско-разбойническа система, но с тая разлика, че Москва е окупаторът, а България е окупираната республика.
10:13 22.07.2026
118 Наришкин
До коментар #115 от "Обективно":Само "предатели" отвътре в Русия могат да я спасят от откачените ЧКисти като Путин.
Коментиран от #125
10:14 22.07.2026
119 Този коментар е премахнат от модератор.
120 Българин
До коментар #114 от "Маринов":При това цветущо положение на Русия, се чудим, защо БГ копейкаджиите путинисти се изнасят към Западна Европа и САЩ, а не към Сибирска Русия.
Коментиран от #126
10:16 22.07.2026
121 Този коментар е премахнат от модератор.
122 стоян
До коментар #81 от "тц тц":До 81 ком - другар никой няма намерение да унищожава мюслюманската федерация и масквабад - целта е да фалира и се разпадне на републики тази федерация и засега путин се справя много добре - нека продължи войната до финала
Коментиран от #127
10:18 22.07.2026
123 Ха-ха
До коментар #7 от "УАЗ ПАТРИОТ":Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са почти 14 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !
10:19 22.07.2026
124 Кой
До коментар #27 от "ХЪ ХЪ ЪЪ":те иска в Москва беден си за там.
10:19 22.07.2026
125 Този коментар е премахнат от модератор.
126 Учуден
До коментар #120 от "Българин":Защо копейките като ги пращат в Русия гледат като бити кучета, сърдят се,пенявят се и си плюят в пазвата?
10:21 22.07.2026
127 За съжаление
До коментар #122 от "стоян":целта е унищожението на Европа и не е непостижимо докато има глупаци, които да ползват да тролят срещу Русия!
Коментиран от #137
10:22 22.07.2026
128 Цеко
До коментар #110 от "Напротив. С много висок интелект са":Много руска смрадт измре.За нищо.
10:23 22.07.2026
129 Този коментар е премахнат от модератор.
130 гост
10:26 22.07.2026
131 Орк
Коментиран от #138, #139
10:28 22.07.2026
132 Този коментар е премахнат от модератор.
133 Този коментар е премахнат от модератор.
134 маке
10:29 22.07.2026
135 Крали Марко
Руснаците се борят за оцеляването на целия славянски свят. За своето собствено оцеляване и това го предвиждаха че ще стане още преди 100години. Злото настъпва и ако не го спрат загиват.
10:29 22.07.2026
136 не страхуй
До коментар #12 от "Зарко":всичко е обратно на написаното тук...питайте Хитлер..как се чувстваше преди да лапне олово..или гьобелс кагато жена му уби 6 те им деца..това чака и евро лидери, прошка няма да има..този път без разделяне на Берлин ..всичко ще е руско..малко ще има радиация повече..но това което заслужили евротретополови..
10:30 22.07.2026
137 Моля без излишни нерви
До коментар #127 от "За съжаление":Радвай,се че братята украинци унищожават руският фашизъм.
Коментиран от #140
10:31 22.07.2026
138 Рор
До коментар #131 от "Орк":Немските семейства ги докара Екатерина през 18-ти век. През 90-те на минали 4 милиона такива "немци" се изселиха обратно в Германия.
Може някой такъв "немец", който е приел немско гражданство, защото имал немска овчарка, да се е върнал в путинска Русия, защото се е издънил в Германия.
Аз съм се запознавал такива. Майката "немкиня" бащата руснак и си крадеше от магазините.
10:32 22.07.2026
139 Реалист
До коментар #131 от "Орк":Не ми се прави на руснак. Купуваш млякото от роми в Люлин.
10:33 22.07.2026
140 За съжаление
До коментар #137 от "Моля без излишни нерви":нормалните хора имат ценности и са срещу фашизма и тероризма в Украйна, ползвани за унищожението на Европа!
10:34 22.07.2026
141 Този коментар е премахнат от модератор.
142 Айзенщайн
До коментар #17 от "Ядрено магнитен резонанс":Американците от Втората световна война не са ударили с ядрено оръжие никой. А е имало причини Китай, Афганистан, Ирак, Иран, Виетнам и дори СССР. Защо ли?
Коментиран от #144, #167
10:38 22.07.2026
143 НЯКОЙ
Коментиран от #145
10:38 22.07.2026
144 САЩ
До коментар #142 от "Айзенщайн":е единственото зло на света, ползвало ЯО и унищожаващо държави и народи, които не им слугуват!
Коментиран от #163
10:40 22.07.2026
145 Този коментар е премахнат от модератор.
146 50 години
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Цитат: 44 тона злато от държавните резерви продадени.
Русия има 2200 тона злато.
Знач може да воюва 2200 делено 44 равно 50. Значи Русия може да воюва още 50 години, а Украина 0.5 година. Значи в декември Укр ще капитулира.
10:44 22.07.2026
147 Този коментар е премахнат от модератор.
148 Този коментар е премахнат от модератор.
149 Само така
10:51 22.07.2026
150 Този коментар е премахнат от модератор.
151 Този коментар е премахнат от модератор.
152 Този коментар е премахнат от модератор.
153 Не мога да разбера
Коментиран от #162
10:55 22.07.2026
154 Този коментар е премахнат от модератор.
155 Цитат
Коментиран от #158
10:56 22.07.2026
156 Какъв натиск над нищожестото в Бункера
За Кремъл става все по-трудно да поддържа контрол както над икономиката, така и над вътрешната стабилност
10:57 22.07.2026
157 и световна пролетарска революция чакали
До коментар #116 от "стоян":стоян:
До коментар 48 от "БАНДЕРИТЕ СА АБСОЛЮНТО ОШАШАВЕНИ":
До 48 ком - колко скоро ще ще ще освобождавате Одеса - след Мала токмачка ли - явно живееш в сънища
-;-
Русофилите умират за Ленин, Сталин и Ботокса!
И какви ли книжки на "Партиздат" се четат по старческите домове?!
Обучение на памперсите по старческите домове е полезно!
11:00 22.07.2026
158 Путлер може и да си вярва
До коментар #155 от "Цитат":Цитат:
Два украински безпилотни катера се самовзривиха в румънското пристанище Констанца.
-;-
Рашистан още ли е морска държава?!
11:02 22.07.2026
159 Архимандрисандрит Бибиян
11:02 22.07.2026
160 Този коментар е премахнат от модератор.
161 оня с коня
11:07 22.07.2026
162 Това е синоним за копейка
До коментар #153 от "Не мога да разбера":Но те може да се обидят. Комплексарите.
Ако копейка нарече нормален човек така, на него не му пука. Не обръща внимание.
Но копейката ще побеснее, ако го наречеш така.
Всъщност думата, употребена за копейка, си е направо комплимент. За тях бих ползвал други думички, все с К и Л, но се възпирам, защото съм възпитан. И се къпя.
Коментиран от #166, #183
11:08 22.07.2026
163 Четвъртия Райх е Кенеф с АО
До коментар #144 от "САЩ":САЩ:
До коментар 142 от "Айзенщайн":
е единственото зло на света, ползвало ЯО..
-;-
Бегайте овреме да подпомагате Райха и амбициите на Фюрера за поне тактически ядрен Удар!
Коментиран от #165
11:09 22.07.2026
164 Този коментар е премахнат от модератор.
165 Затова кажи браво на Русия
До коментар #163 от "Четвъртия Райх е Кенеф с АО":че отново мачка райха.
11:14 22.07.2026
166 Този коментар е премахнат от модератор.
167 Този коментар е премахнат от модератор.
168 Хахаха!🎺🥳😀
Защо това украинско издание не ни разкаже за положението в Украйна? За насилствената мобилизация, как нахлуват в домовете на хората и ги бият пред майките, жените и децата им. За Путин и Русия ни информират руските електронни медии.
11:17 22.07.2026
169 Този коментар е премахнат от модератор.
170 Този коментар е премахнат от модератор.
171 Този коментар е премахнат от модератор.
172 Този коментар е премахнат от модератор.
173 Троянец
А Вие си ги величайте колкото си искате!Истината обаче е една:ГОЛА ВОДА са!
Коментиран от #178
11:22 22.07.2026
174 Украинците унищожиха Блатария
Коментиран от #176
11:22 22.07.2026
175 Джанго
11:24 22.07.2026
176 Така е
До коментар #174 от "Украинците унищожиха Блатария":Само дето те изкара пропадналият запад в отчаянието си да покажеш падението му и трагедията си. 😄 Тролея е толкова глупав, че не разбира, че с тролене показва отчаянието на фашизма срещу Русия.
11:26 22.07.2026
177 Хахаха!🎺🥳😀
11:27 22.07.2026
178 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #173 от "Троянец":САЩ самостоятелно не са печелили война. Канада е превземала Вашингтон. Могат само да бомбардират страни без авиация и ПВО.
Но тук става въпрос за украинските нацисти, които прокудиха и избиха над 30 милиона украинци. Жестоки маниаци и истински зверове!
11:32 22.07.2026
179 Доктор
11:40 22.07.2026
180 Този коментар е премахнат от модератор.
181 Този коментар е премахнат от модератор.
182 Този коментар е премахнат от модератор.
183 Да си продава човек бъдещето
До коментар #162 от "Това е синоним за копейка":като муш-мул, е типичен пример за падението му и дъното което е ударил. Затова и го ползват да троли срещу Русия!
11:48 22.07.2026
184 Този коментар е премахнат от модератор.
185 Така е паааацуле 😄
До коментар #95 от "Това са безспорни":Безспорен факт е, че тролея е глупак, но той не знае. 😄
11:49 22.07.2026
186 Така е
11:49 22.07.2026