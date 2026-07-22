Войната срещу Украйна все повече уврежда не само военния потенциал на Русия, но и ситуацията в самата страна. Западни анализатори отбелязват, че за Кремъл става все по-трудно да поддържа контрол както над икономиката, така и над вътрешната стабилност, съобщава украинското издание FREEДОМ.

Както съобщават Bloomberg и Le Monde, руският президент Путин е изправен пред нарастващ натиск на фона на украинските атаки срещу тиловите райони и влошаващата се икономическа ситуация.

Според съобщения в медиите, атаките срещу инфраструктурата за рафиниране на петрол са изострили горивната криза в Русия, а постоянното нарастване на военните разходи оказва допълнителен натиск върху икономиката. Освен това, все повече руски региони са обект на въздушни удари.

Пълномащабна война срещу Украйна може да се превърне в исторически поврат за Русия, подобен на Кримската война от 19-ти век, пише Voce di New York. Преди повече от 170 години поражението на Русия в Кримската война от 1853-1856 г. разкри нейната икономическа изостаналост, дипломатическа изолация и криза на управлението.

Както се съобщава, дупката в руския бюджет бързо нараства поради войната в Украйна. Според анализатори на агенцията разходите и дефицитът биха могли да надхвърлят прогнозираните в настоящия финансов план цифри с повече от 1 трилион рубли. Това може да се дължи на увеличените военни разходи.

Банката на Русия намалява златните си резерви за шести пореден месец, разпродавайки благородния метал. На фона на нарастващия бюджетен дефицит Кремъл използва всички налични източници на финансиране. През първата половина на годината недостигът на федералната хазна достигна почти 6 трилиона рубли, според The ​​Moscow Times.

Според изданието, от началото на годината Руската централна банка е продала приблизително 44 тона злато от държавните резерви. Това е най-голямата продажба поне през последните 25 години - целият период, обхванат от статистиката на Световния златен съвет. Дори по време на пандемията от COVID-19, когато руските власти също използваха златни и валутни резерви в подкрепа на икономиката, обемите на продажбите бяха почти шест пъти по-ниски, отколкото са сега.