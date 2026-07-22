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Войната срещу Украйна увеличава натиска върху Путин и може да бъде катастрофална за Русия
  Тема: Украйна

Войната срещу Украйна увеличава натиска върху Путин и може да бъде катастрофална за Русия

22 Юли, 2026 09:08 3 135 186

  • украйна-
  • русия-
  • война-
  • владимир путин-
  • крим

За Кремъл става все по-трудно да поддържа контрол както над икономиката, така и над вътрешната стабилност

Войната срещу Украйна увеличава натиска върху Путин и може да бъде катастрофална за Русия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Войната срещу Украйна все повече уврежда не само военния потенциал на Русия, но и ситуацията в самата страна. Западни анализатори отбелязват, че за Кремъл става все по-трудно да поддържа контрол както над икономиката, така и над вътрешната стабилност, съобщава украинското издание FREEДОМ.

Както съобщават Bloomberg и Le Monde, руският президент Путин е изправен пред нарастващ натиск на фона на украинските атаки срещу тиловите райони и влошаващата се икономическа ситуация.

Според съобщения в медиите, атаките срещу инфраструктурата за рафиниране на петрол са изострили горивната криза в Русия, а постоянното нарастване на военните разходи оказва допълнителен натиск върху икономиката. Освен това, все повече руски региони са обект на въздушни удари.

Пълномащабна война срещу Украйна може да се превърне в исторически поврат за Русия, подобен на Кримската война от 19-ти век, пише Voce di New York. Преди повече от 170 години поражението на Русия в Кримската война от 1853-1856 г. разкри нейната икономическа изостаналост, дипломатическа изолация и криза на управлението.

Както се съобщава, дупката в руския бюджет бързо нараства поради войната в Украйна. Според анализатори на агенцията разходите и дефицитът биха могли да надхвърлят прогнозираните в настоящия финансов план цифри с повече от 1 трилион рубли. Това може да се дължи на увеличените военни разходи.

Банката на Русия намалява златните си резерви за шести пореден месец, разпродавайки благородния метал. На фона на нарастващия бюджетен дефицит Кремъл използва всички налични източници на финансиране. През първата половина на годината недостигът на федералната хазна достигна почти 6 трилиона рубли, според The ​​Moscow Times.

Според изданието, от началото на годината Руската централна банка е продала приблизително 44 тона злато от държавните резерви. Това е най-голямата продажба поне през последните 25 години - целият период, обхванат от статистиката на Световния златен съвет. Дори по време на пандемията от COVID-19, когато руските власти също използваха златни и валутни резерви в подкрепа на икономиката, обемите на продажбите бяха почти шест пъти по-ниски, отколкото са сега.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    37 47 Отговор
    пука на гнома за РФ..

    Коментиран от #50, #80, #146

    09:10 22.07.2026

  • 2 ПЪЛHИ OЛИГOФPЕНИ

    89 25 Отговор
    Цитат:
    "...съобщава украинското издание FREEДОМ"

    Айде, нема нужда!

    Коментиран от #8, #85, #90

    09:10 22.07.2026

  • 3 ГЛАМАВ ПУТЕРАСТ

    35 54 Отговор
    Още 2 СКЛАДА НА WILDBERRYS

    Са ударени

    КРАСНОДАР И НЕВИННОМИСК

    ГОРЯТ.

    УКРАИНСКИТЕ САНКЦИИ
    НЕ СПИРАТ

    Коментиран от #14, #35, #37, #39, #53

    09:11 22.07.2026

  • 4 УАЗ ПАТРИОТ

    52 31 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    Коментиран от #40, #63, #112

    09:11 22.07.2026

  • 5 Поредната евтина пропаганда

    70 26 Отговор
    докато Украйна си заминава!

    09:11 22.07.2026

  • 6 УАЗ ПАТРИОТ

    53 23 Отговор
    За престъпленията в Курск, укрккиияя ще плати с територия. Владимир Владимирович Путин 2026

    09:11 22.07.2026

  • 7 УАЗ ПАТРИОТ

    32 18 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    Коментиран от #123

    09:11 22.07.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 УАЗ ПАТРИОТ

    41 21 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    Коментиран от #57, #69

    09:11 22.07.2026

  • 10 1001

    53 23 Отговор
    Кремъл става все по-трудно да поддържа контрол както над икономиката, така и над вътрешната стабилност, съобщава украинското издание FREEДОМ. Не чета повече.

    Коментиран от #27, #75

    09:12 22.07.2026

  • 11 УАЗ ПАТРИОТ

    48 17 Отговор
    Фалшивите медии остават без промяна през последните 85 години - все така абсурдно лъжливи
    Германска преса, 27 юни 1941 г.:
    „Съветските дивизии често са принудени да се бият само с пехота, защото са загубили цялата си броненетехника.“
    BBC News, 22 март 2022 г.:
    „Руските войски разполагат с храна и боеприпаси само за три дни.“
    Урсула фон дер Лайен, 14 септември 2022 г. (Обръщение за състоянието на Съюза):
    „Руските военни използват чипове от съдомиялни машини и хладилници, за да ремонтират военното си оборудване, защото вече нямат полупроводници. Руската индустрия е в руини.“
    New York Post, 6 март 2023 г.:
    „Руските резервисти изчерпват боеприпасите си, бият се с лопати, произведени още през 1869 г.“

    09:12 22.07.2026

  • 12 Зарко

    9 12 Отговор

    До коментар #8 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Както ти с дигиталното евро.

    Коментиран от #23, #136

    09:13 22.07.2026

  • 13 Някой

    37 15 Отговор
    Като види човек източника на пълнежа, и спира да чете. Значи всичко е на 180 градуса.

    09:13 22.07.2026

  • 14 Хахахахаха

    31 14 Отговор

    До коментар #3 от "ГЛАМАВ ПУТЕРАСТ":

    Ахахаахха, я ми сподели за ударите в Одеса и на всякакво друго украинско пристанище хахахах, как укрите вият че всеки ден бензиностанции те намаляват хахаха, ударили някакви складове дори които нямат нищо общо с Русия, няма военна техника и това си е проблем на техните собственици хахаха, ама вие вярно ще бавноразвиващи по рождение хахаха

    Коментиран от #18

    09:14 22.07.2026

  • 15 Японски климатик

    25 23 Отговор
    Няма страшно. Кога в мозъка на русофила войната е било лошо нещо? Той русофилът си лежи на леглото и си гледа руска пропаганда и всичко му е наред. Не лежи при 40 градуса в окопа, нито лежи в кал или мраз при -20 градуса.

    Коментиран от #21

    09:15 22.07.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Ядрено магнитен резонанс

    28 19 Отговор
    "Натискът" върху ядрена държава, може да доведе до използване на едно или няколко червени копчета, а ако изобщо има ответни удари, при втора и трета вълна от ракети и бомби, на някои места дори и хлебарките няма да оцелеят. Няма лошо всеки ден да публикувате едни и същи глупости, обаче понякога не е толкова забавно, колкото изглежда.

    Коментиран от #79, #142

    09:16 22.07.2026

  • 18 Дааааа

    15 23 Отговор

    До коментар #14 от "Хахахахаха":

    Одеса нали беше руско пристанище? Защо руснаците унищожават руско пристанище?

    Коментиран от #26, #62

    09:16 22.07.2026

  • 19 СЛЕД КАКТО

    17 21 Отговор
    ЕВРЕИНА СОЛОВЬОВ

    ПРЕДЛОЖИ

    БРЯНСКА КУРСКА И БЕЛГОРОДСКА ОБЛАСТ

    ДА БЪДАТ ЕВАКУИРАНИ В УРАЛ ,

    СЕГА ПРЕДЛАГА

    СТАРЦИ ЖЕНИ ДЕЦА
    КУЦИ И САКАТИ

    ДА ЗАЩИТАВАТ РУСИЯ
    ОТ УКРАИНСКИТЕ ДРОНОВЕ

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    2022 ГОДИНА -

    КИЕВ ЗА 3 ДНЯ

    2026 ГОДИНА -

    ПВО НЕТЪ

    ВСИЧКИ КРЕПОСТНИ ЩЕ НАПРАВЯТ

    ЖИВ ЩИТ СРЕЩУ ОБЛОМКИТЕ

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    Коментиран от #43

    09:16 22.07.2026

  • 20 Един

    9 4 Отговор
    Тя вече е катастрофална.

    09:16 22.07.2026

  • 21 Русофила не знам

    14 10 Отговор

    До коментар #15 от "Японски климатик":

    Ама тук сме залети със фашистка пропаганда срещу И сега даже пишем под поредната жалка пропаганда!

    09:16 22.07.2026

  • 22 Орк

    23 12 Отговор
    Засега ситуацията катострофална за украина и зеленски. По всички фронтове, включително и в самият Киев. Май го готвят за пантеона.

    09:17 22.07.2026

  • 23 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    12 12 Отговор

    До коментар #12 от "Зарко":

    с дигиталната рубла от Wildberries ли ще пазариш?

    09:17 22.07.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 И други украйнски издания

    23 16 Отговор
    Съобщаваха съобщаваха
    А руснаците напредват напредват

    Коментиран от #30

    09:18 22.07.2026

  • 26 Много просто!

    6 2 Отговор

    До коментар #18 от "Дааааа":

    Щото не им трябва!

    09:18 22.07.2026

  • 27 ХЪ ХЪ ЪЪ

    11 16 Отговор

    До коментар #10 от "1001":

    Ти кой искаш да ти съобщи Путинчо ли, той такива работи не съобщава само пропаганда и лъжи съобщава. Никой не забягва към хубав живот в мАСКВА.

    Коментиран от #33, #124

    09:20 22.07.2026

  • 28 Ако с пропаганда

    16 10 Отговор
    фашизма се бори срещу Русия, победил е! 😄Денонощна пропаганда, коя от коя по тъпа. И тролеите вият на умряло.

    09:22 22.07.2026

  • 29 Свободно съчинение на урко фашисти

    18 11 Отговор
    Ненормални сте

    09:23 22.07.2026

  • 30 Реалист

    7 14 Отговор

    До коментар #25 от "И други украйнски издания":

    Напредват към връщането на Горбачов и Елцин, тоест напредват към катастрофата.

    09:23 22.07.2026

  • 31 ПУТИН е шефа

    15 9 Отговор
    Свиквайте

    Коментиран от #34

    09:24 22.07.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Не бе

    18 10 Отговор

    До коментар #27 от "ХЪ ХЪ ЪЪ":

    След източника, умният човек не чете. Явено не си от тях. Тогава глупавата пропаганда срещу Русия е за теб. Папай и не се ядосвай че ти се подиграват.

    09:24 22.07.2026

  • 34 ПУТИН

    15 11 Отговор

    До коментар #31 от "ПУТИН е шефа":

    ШЕФА НА КЕНЕФА.

    СВИКНАХМЕ.

    Коментиран от #38, #44

    09:25 22.07.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Копейкин

    15 7 Отговор
    Глупости, русиа е велика, има спокойствие, бензин, храна и интернет и руснаците не се бият по бензиностанциите.
    Всичко е "феноменално"

    09:25 22.07.2026

  • 37 Креслив

    5 7 Отговор

    До коментар #3 от "ГЛАМАВ ПУТЕРАСТ":

    Олигофрен

    09:26 22.07.2026

  • 38 Супер

    9 9 Отговор

    До коментар #34 от "ПУТИН":

    Но Путин е шефа.

    09:26 22.07.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Изостанал

    16 12 Отговор
    Що не си гледат в собствената си страна.
    Дефицита в русия е под 3% ,нищо че мятате гръмки цифри, вижте нашия или пък на САЩ,Франция,Германия ,Италия....
    Продавали злато ,че при тази цена защо да не продават, те всяка година си произвеждат тонове.
    Дрънкат колко много е пострадала нефтената промишленост ,ами гледайте статистиката и то западната не друга. За второ поредно тримесечие Русия е на второ място по добиване на нефт след САЩ и преди Саудитска Арабия!
    Какво го правят този нефт ,да не го пият. При тези цени на нефта ,някой смята ли колко влиза в бюджета на Русия.
    Най големите инициатори за санкции Германия плюс Белгия,Франция и Испания са най големите купувачи на руски втечнен газ в момента.
    Гледайте, че Фолксваген умира ,не ги мислете руснаците колко са зле.

    Коментиран от #68, #93

    09:28 22.07.2026

  • 42 Колкото повече

    14 10 Отговор
    глупава пропаганда срещу Русия, толкова повече фашизма в Украйна го е закъсал. Проста математика.

    09:29 22.07.2026

  • 43 Тцк ......тцк

    9 7 Отговор

    До коментар #19 от "СЛЕД КАКТО":

    Организира безплатна екскурзия до фронта на кресливи олигофрени като теб

    09:29 22.07.2026

  • 44 Путин

    8 6 Отговор

    До коментар #34 от "ПУТИН":

    Назначен си да чистиш на зелю кинефа

    09:30 22.07.2026

  • 45 ГЛАМАВ ПУТЕРАСТ

    8 12 Отговор
    НЕФТОБАЗАТА

    В ГРАД АРМАВИР

    ГОРИ.

    НЕ СЕ НАУЧИХА ДА НЕ ПУШАТ

    ТИЯ РУСКИ ПИЯНДУРНИЦИ

    ТАМ КЪДЕТО Е ОПАСНО ЗА ЖИВОТА.

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    Коментиран от #54

    09:30 22.07.2026

  • 46 ВОЙНАТА НА БРИТАНИЯ В НОВОРУСИЯ

    17 9 Отговор
    Е тотален крах. Руката армия напредва по целия фронт, а режима на зеленски се разпада.

    09:30 22.07.2026

  • 47 Януари 2022

    10 7 Отговор
    Само луд би си помислил че путлера ще затрие матушката

    09:30 22.07.2026

  • 48 БАНДЕРИТЕ СА АБСОЛЮНТО ОШАШАВЕНИ

    15 8 Отговор
    Скоро и Одеса ще бъде освободена.

    Коментиран от #116

    09:31 22.07.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Много просто

    14 7 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Русия не води война срещу Украйна. Дано да не започне война!

    Коментиран от #70

    09:31 22.07.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Хм...

    9 7 Отговор
    Само за да се закрепи лутя на власт, ще си съсипят държавата.

    Коментиран от #55

    09:32 22.07.2026

  • 53 Елементарно

    4 2 Отговор

    До коментар #3 от "ГЛАМАВ ПУТЕРАСТ":

    Това са разходи за китайските продавачи. Следователно, всичко китайско ще поскъпне.

    09:33 22.07.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 ИВО

    13 7 Отговор

    До коментар #52 от "Хм...":

    Те я съсипаха вече.Путинска Русия е свършена м

    09:35 22.07.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Баща ти

    5 1 Отговор

    До коментар #9 от "УАЗ ПАТРИОТ":

    Марш на училище, че ще ти демилитаризирам кратуната куха!
    Мързеливец!

    09:36 22.07.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Накратко

    22 10 Отговор
    Путлер и Раша губят войната по всички важни показатели... В пъти повече жертви от Украйна, колосални загуби на бойна и всякаква друга техника и неизбежен колапс на икономиката. Кремълският диктатор успя да организира и реализира най-голямото убиване на руснаци последните 80 години .

    Коментиран от #65

    09:37 22.07.2026

  • 60 АБВ

    9 13 Отговор
    съобщава украинското издание FREEДОМ
    съобщават Bloomberg и Le Monde
    пише Voce di New Yor
    Според анализатори на агенцията /неясно коя/
    според The ​​Moscow Times

    Това са източниците на този погребален епос. И ако това не е пaрoдия на журнaлистикa .... Жaлка работа !

    Коментиран от #73

    09:37 22.07.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Хахахахаха

    6 2 Отговор

    До коментар #18 от "Дааааа":

    Защото има орки там, трябва да се прочисти, ама то е остана много до последния орк в Киев, на протестите само жени, деца и дядки в Киев хахах, смятай какъв геноцид има в мъжкото население, милиони укри торят почвите след като Зеленски се моли на Европа да му връщат избягалите

    09:38 22.07.2026

  • 63 Видяхме го докъде я докара

    2 4 Отговор

    До коментар #4 от "УАЗ ПАТРИОТ":

    твоят човек с подобни "умни мисли".

    09:38 22.07.2026

  • 64 Механик

    7 7 Отговор
    Розовият пингвинариум отново плаче на чужди гроб.
    Да не говорим, че на Путин не му дреме от това. Все пак той умря 10 пъти вече.

    Коментиран от #78

    09:38 22.07.2026

  • 65 Напълно си прав

    6 16 Отговор

    До коментар #59 от "Накратко":

    Русия загуби срещу денонощната фашистка пропаганда! 😄

    09:39 22.07.2026

  • 66 Маринов

    8 15 Отговор
    Няма да има катастрофа. Ако лъжливата ви пропаганда стане истина, като начало ще литнат тактическите ядрени бомби. Просто няма начин. Путин го е казал. Та мерете си приказките и не се осланяйте на това, че няма да има употреба на ядрено оръжие.

    Коментиран от #71, #76

    09:39 22.07.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Наздраве

    2 4 Отговор

    До коментар #41 от "Изостанал":

    Червен пии...ас

    09:39 22.07.2026

  • 69 Разбираме, че спамиш за свое успокоение

    2 3 Отговор

    До коментар #9 от "УАЗ ПАТРИОТ":

    Файда няма обаче.

    09:40 22.07.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Чети👇

    15 11 Отговор

    До коментар #66 от "Маринов":

    Мишени и жертви на кремълската, долнопробна пропаганда навсякъде са само глупаците и продажниците. Само индивиди с тотална липса на емпатия, морал и интелект може да симпатизират на рашисткия агресор и окупатор. Путлер до вчера твърдеше, че на Русия не и трябват нови територии, а сега иска целия Донбас... Как ви се струва това? В 21ви век да затрие над милион руснаци и украинци, да разруши десетки градове чието население е предимно от.... рускоезични украинци, как се тълкуват подобни действия, освен като шизофрения?

    Коментиран от #77, #95

    09:41 22.07.2026

  • 72 Русия се срива

    14 10 Отговор
    Което никоя копейка не може да промени със спамене.

    Коментиран от #86

    09:41 22.07.2026

  • 73 А ТАСС какво съобщава?А?

    12 7 Отговор

    До коментар #60 от "АБВ":

    Пияната уфсъ Захарова какво съобщава?А?
    Пияницата Медведев днес пак ли ще потапя Албиона?А?
    Нищожеството горе на снимката защо живее 5 години в мази и бункери?А?

    Коментиран от #97

    09:41 22.07.2026

  • 74 До изостанал

    5 4 Отговор
    Перфектен анализ , но до ниско интелигентните същества , които пишат тука не достига , за тях Гейевропа е най - велика !

    09:42 22.07.2026

  • 75 Все по-често ще ти се налага

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "1001":

    Обективна реалност, няма как.

    09:42 22.07.2026

  • 76 Истината

    8 3 Отговор

    До коментар #66 от "Маринов":

    Ако литнат атомни бомби... бомбите не лятат, а падат, но безказармени джендърчета няма, как да го знаят, тогава ядрените ракети на другите ядрени държави ще ликвидират Русия.

    Ядреното оръжие е безмислено... означава унищожение на всички. Затова никой от Втората световна война до сега не го е използвал! Даже, когато Макартър иска да бомбардира Китай, не му позволяват, а го отстраняват.

    Коментиран от #81

    09:43 22.07.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Ами

    7 7 Отговор

    До коментар #64 от "Механик":

    След нова година се приготвяй да посрещаш бежанци от Русийката.

    09:43 22.07.2026

  • 79 Не може

    2 2 Отговор

    До коментар #17 от "Ядрено магнитен резонанс":

    Има ресурс, но няма желание, защото не иска да изчезне от картата, като се самопрецака.

    09:44 22.07.2026

  • 80 Защо бе

    8 6 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Напълно вярно е написаното - увеличава натиска върху Путин и може да е катастрофално за Украйна

    09:44 22.07.2026

  • 81 тц тц

    7 4 Отговор

    До коментар #76 от "Истината":

    Не могат да ликвидират русия щот и светът няма да го има без рудия

    Коментиран от #122

    09:45 22.07.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 курумпел

    3 2 Отговор
    Ботът: за още данъци.

    09:46 22.07.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Тизе

    4 3 Отговор

    До коментар #72 от "Русия се срива":

    АлтаФ, паветниците АлтаФи, разбирате се!

    09:47 22.07.2026

  • 87 така е

    3 7 Отговор
    Зеленски има огромен проблем. Няма да знае с кой от новопоявилите се на мястото на РФ нови независими държави да подпише договора за изплащане на руските следвоенни репарации към Украйна. Всеки от новите велможи ще вика - Не били ние!

    09:47 22.07.2026

  • 88 забравили сте нещо

    10 4 Отговор
    Забравихте да напишете, че Путин е смъртно болен и аха-аха да умре, да Русия да капитулира. БИва ли такива глупости да пишете. Как променя това истинската ситуация.

    09:48 22.07.2026

  • 89 Ха ха ха.Руски въшльовци

    8 5 Отговор
    Киев за три дня.Бензин за два дня.Крим загуби стратегическо значение за руснацте.хах

    Коментиран от #94

    09:48 22.07.2026

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Мишел

    4 6 Отговор
    Ех, мечти, мечтиии!

    09:49 22.07.2026

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 Това са безспорни

    3 3 Отговор

    До коментар #71 от "Чети👇":

    Факти.

    Коментиран от #99, #100, #107, #113, #121, #154, #170, #185

    09:51 22.07.2026

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 АБВ

    8 9 Отговор

    До коментар #73 от "А ТАСС какво съобщава?А?":

    Не чета ТАСС какво съобщава, нито Захарова, или Медведев. Но ТАСС е агенция на воюваща страна и е нормално да се ползва за пропаганда. Същото се отнася да Захарова и Медведев.
    Проблемът е, че европейски медии се ползват за антируска пропаганда и манипулации на фактите.
    А дефицитът в България например, е около 7 %, а в Русия под 3 %.

    Коментиран от #102, #117

    09:52 22.07.2026

  • 98 Русодебил

    9 6 Отговор
    Нема по голем дебил от русодебила.

    Коментиран от #106

    09:52 22.07.2026

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 шаа

    7 5 Отговор
    "съобщава украинското издание FREEДОМ"

    09:55 22.07.2026

  • 102 даже 3% е само в Сибир и то с ДДС

    1 10 Отговор

    До коментар #97 от "АБВ":

    в Москва е -12% дефицита. След данъците.

    09:55 22.07.2026

  • 103 Хи хи

    3 8 Отговор
    Знаем, знаем, ракетите свършиха още 2022-ра години, и оттогава са на лопати с чипове !!

    09:55 22.07.2026

  • 104 БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ

    5 9 Отговор
    Затова пропагандата им пуска подобни измислици да се порадват малко.

    Коментиран от #110

    09:57 22.07.2026

  • 105 ПЪЛНИ ОЛИГОФРЕНИ

    9 1 Отговор
    УДРИ КОПЕЙКАТА С ПРАВАТА ЛОПАТА 🪏

    10:01 22.07.2026

  • 106 Това е безспорен

    6 1 Отговор

    До коментар #98 от "Русодебил":

    Факт.

    10:02 22.07.2026

  • 107 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 108 !!!?

    11 9 Отговор
    Щом Мистър Кеш също започна да плаши с "тактически ядрен удар" не е необходимо човек да чете други медии за положението в руския мир на Путлер...!!!?

    Коментиран от #111

    10:04 22.07.2026

  • 109 Абе време е

    2 5 Отговор
    Да пуснат дългите, тежки кюнци, пък да видим, кой побеждава.

    10:08 22.07.2026

  • 110 Напротив. С много висок интелект са

    8 3 Отговор

    До коментар #104 от "БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ":

    С минимум средства причиниха максимум загуби на руснаците. И в жива сила и финансови. Да не говорим за репутационните и геополитически загуби, които всъщност са най-тежките загуби за всяка една държава по света.

    Коментиран от #128

    10:08 22.07.2026

  • 111 Тролея

    3 7 Отговор

    До коментар #108 от "!!!?":

    няма почивен ден. Ден и нощ показва падението си.

    10:09 22.07.2026

  • 112 Мъдър е Кастро

    3 5 Отговор

    До коментар #4 от "УАЗ ПАТРИОТ":

    То е Хитлер си е мислел, че е много "демократичен"! И тия днешните, по нищо не се отличават.

    10:09 22.07.2026

  • 113 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 114 Маринов

    3 7 Отговор
    Уточнение.1 трилион рубли са равни на 11 млрд. долара при БВП на Русия 2 трилиона долара или 0.0055 от БВП. ППС на Русия е 7.7 трилиона долара и е на 4-то място след Китай, САЩ и Индия. Златните резерви на Русия са около 2300 тона. 44 тона злато, за което говорите е 0.019 от златните резерви на Русия.

    Коментиран от #120

    10:12 22.07.2026

  • 115 Обективно

    3 9 Отговор
    Само предатели отвътре в Русия могат да спасят запада ако ги няма запада ще го дха под вода до изсъхване.

    Коментиран от #118

    10:12 22.07.2026

  • 116 стоян

    6 1 Отговор

    До коментар #48 от "БАНДЕРИТЕ СА АБСОЛЮНТО ОШАШАВЕНИ":

    До 48 ком - колко скоро ще ще ще освобождавате Одеса - след Мала токмачка ли - явно живееш в сънища

    Коментиран от #157

    10:13 22.07.2026

  • 117 Истината

    3 3 Отговор

    До коментар #97 от "АБВ":

    България се управлява от конкролирани от Москва мафиозни структури. България по руски учебник откопира цялата корумпирана постсъветска ченгесарско-разбойническа система, но с тая разлика, че Москва е окупаторът, а България е окупираната республика.

    10:13 22.07.2026

  • 118 Наришкин

    4 2 Отговор

    До коментар #115 от "Обективно":

    Само "предатели" отвътре в Русия могат да я спасят от откачените ЧКисти като Путин.

    Коментиран от #125

    10:14 22.07.2026

  • 119 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 120 Българин

    8 2 Отговор

    До коментар #114 от "Маринов":

    При това цветущо положение на Русия, се чудим, защо БГ копейкаджиите путинисти се изнасят към Западна Европа и САЩ, а не към Сибирска Русия.

    Коментиран от #126

    10:16 22.07.2026

  • 121 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 122 стоян

    7 2 Отговор

    До коментар #81 от "тц тц":

    До 81 ком - другар никой няма намерение да унищожава мюслюманската федерация и масквабад - целта е да фалира и се разпадне на републики тази федерация и засега путин се справя много добре - нека продължи войната до финала

    Коментиран от #127

    10:18 22.07.2026

  • 123 Ха-ха

    6 2 Отговор

    До коментар #7 от "УАЗ ПАТРИОТ":

    Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са почти 14 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !

    10:19 22.07.2026

  • 124 Кой

    2 6 Отговор

    До коментар #27 от "ХЪ ХЪ ЪЪ":

    те иска в Москва беден си за там.

    10:19 22.07.2026

  • 125 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 126 Учуден

    8 2 Отговор

    До коментар #120 от "Българин":

    Защо копейките като ги пращат в Русия гледат като бити кучета, сърдят се,пенявят се и си плюят в пазвата?

    10:21 22.07.2026

  • 127 За съжаление

    3 6 Отговор

    До коментар #122 от "стоян":

    целта е унищожението на Европа и не е непостижимо докато има глупаци, които да ползват да тролят срещу Русия!

    Коментиран от #137

    10:22 22.07.2026

  • 128 Цеко

    6 2 Отговор

    До коментар #110 от "Напротив. С много висок интелект са":

    Много руска смрадт измре.За нищо.

    10:23 22.07.2026

  • 129 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 130 гост

    5 5 Отговор
    Дами и господа, в Украйна в момента е дискотека а вие се пишете каквото ви душа иска!Простотиите които се пишат тук са право пропорционални на украинските загуби.

    10:26 22.07.2026

  • 131 Орк

    2 6 Отговор
    Ти не можеш да представиш колко немски семейства са настанили в Русия. Аз, например , на вилата в Калужска область купувам млечни продукти от немско семейство, което купило земя и се занимала с фермерство. И такива много.

    Коментиран от #138, #139

    10:28 22.07.2026

  • 132 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 133 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 134 маке

    5 3 Отговор
    како Маро, не преписвай статията на дойче зеле, а напиши нещо сама...ако можеш)))

    10:29 22.07.2026

  • 135 Крали Марко

    5 4 Отговор
    Медиен натиск и медийна подкрепа.
    Руснаците се борят за оцеляването на целия славянски свят. За своето собствено оцеляване и това го предвиждаха че ще стане още преди 100години. Злото настъпва и ако не го спрат загиват.

    10:29 22.07.2026

  • 136 не страхуй

    2 2 Отговор

    До коментар #12 от "Зарко":

    всичко е обратно на написаното тук...питайте Хитлер..как се чувстваше преди да лапне олово..или гьобелс кагато жена му уби 6 те им деца..това чака и евро лидери, прошка няма да има..този път без разделяне на Берлин ..всичко ще е руско..малко ще има радиация повече..но това което заслужили евротретополови..

    10:30 22.07.2026

  • 137 Моля без излишни нерви

    5 4 Отговор

    До коментар #127 от "За съжаление":

    Радвай,се че братята украинци унищожават руският фашизъм.

    Коментиран от #140

    10:31 22.07.2026

  • 138 Рор

    5 2 Отговор

    До коментар #131 от "Орк":

    Немските семейства ги докара Екатерина през 18-ти век. През 90-те на минали 4 милиона такива "немци" се изселиха обратно в Германия.

    Може някой такъв "немец", който е приел немско гражданство, защото имал немска овчарка, да се е върнал в путинска Русия, защото се е издънил в Германия.
    Аз съм се запознавал такива. Майката "немкиня" бащата руснак и си крадеше от магазините.

    10:32 22.07.2026

  • 139 Реалист

    5 0 Отговор

    До коментар #131 от "Орк":

    Не ми се прави на руснак. Купуваш млякото от роми в Люлин.

    10:33 22.07.2026

  • 140 За съжаление

    0 5 Отговор

    До коментар #137 от "Моля без излишни нерви":

    нормалните хора имат ценности и са срещу фашизма и тероризма в Украйна, ползвани за унищожението на Европа!

    10:34 22.07.2026

  • 141 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 142 Айзенщайн

    2 1 Отговор

    До коментар #17 от "Ядрено магнитен резонанс":

    Американците от Втората световна война не са ударили с ядрено оръжие никой. А е имало причини Китай, Афганистан, Ирак, Иран, Виетнам и дори СССР. Защо ли?

    Коментиран от #144, #167

    10:38 22.07.2026

  • 143 НЯКОЙ

    2 4 Отговор
    СЛЕД КАТОСТРОФИРА ЗАЩО СЕ ПОМАГА НА НАРКОМ.....А

    Коментиран от #145

    10:38 22.07.2026

  • 144 САЩ

    1 5 Отговор

    До коментар #142 от "Айзенщайн":

    е единственото зло на света, ползвало ЯО и унищожаващо държави и народи, които не им слугуват!

    Коментиран от #163

    10:40 22.07.2026

  • 145 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 146 50 години

    2 4 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Цитат: 44 тона злато от държавните резерви продадени.

    Русия има 2200 тона злато.

    Знач може да воюва 2200 делено 44 равно 50. Значи Русия може да воюва още 50 години, а Украина 0.5 година. Значи в декември Укр ще капитулира.

    10:44 22.07.2026

  • 147 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 148 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 149 Само така

    2 2 Отговор
    Честито, с такова слабоумно ръководство русия я чака много черно бъдеще

    10:51 22.07.2026

  • 150 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 151 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 152 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 153 Не мога да разбера

    2 2 Отговор
    сайта какво лошо намира в плода муш-мул, че е забранил тази думичка.

    Коментиран от #162

    10:55 22.07.2026

  • 154 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 155 Цитат

    0 6 Отговор
    Два украински безпилотни катера се самовзривиха в румънското пристанище Констанца.Причинени са щети.Още два са се взривили в акваторията.Цензурата не позволява повече факти.

    Коментиран от #158

    10:56 22.07.2026

  • 156 Какъв натиск над нищожестото в Бункера

    8 3 Отговор
    Войната срещу Украйна увеличава натиска върху Путин и може да бъде катастрофална за Русия
    За Кремъл става все по-трудно да поддържа контрол както над икономиката, така и над вътрешната стабилност

    10:57 22.07.2026

  • 157 и световна пролетарска революция чакали

    4 3 Отговор

    До коментар #116 от "стоян":

    стоян:
    До коментар 48 от "БАНДЕРИТЕ СА АБСОЛЮНТО ОШАШАВЕНИ":

    До 48 ком - колко скоро ще ще ще освобождавате Одеса - след Мала токмачка ли - явно живееш в сънища
    -;-
    Русофилите умират за Ленин, Сталин и Ботокса!
    И какви ли книжки на "Партиздат" се четат по старческите домове?!
    Обучение на памперсите по старческите домове е полезно!

    11:00 22.07.2026

  • 158 Путлер може и да си вярва

    5 2 Отговор

    До коментар #155 от "Цитат":

    Цитат:
    Два украински безпилотни катера се самовзривиха в румънското пристанище Констанца.
    -;-
    Рашистан още ли е морска държава?!

    11:02 22.07.2026

  • 159 Архимандрисандрит Бибиян

    4 2 Отговор
    Мацква отива у родната гаван- Киiв!

    11:02 22.07.2026

  • 160 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 161 оня с коня

    1 4 Отговор
    Да така е!Натиска е да пуска "матрьошката" и да приключва с Бандеристан

    11:07 22.07.2026

  • 162 Това е синоним за копейка

    3 2 Отговор

    До коментар #153 от "Не мога да разбера":

    Но те може да се обидят. Комплексарите.
    Ако копейка нарече нормален човек така, на него не му пука. Не обръща внимание.
    Но копейката ще побеснее, ако го наречеш така.
    Всъщност думата, употребена за копейка, си е направо комплимент. За тях бих ползвал други думички, все с К и Л, но се възпирам, защото съм възпитан. И се къпя.

    Коментиран от #166, #183

    11:08 22.07.2026

  • 163 Четвъртия Райх е Кенеф с АО

    4 1 Отговор

    До коментар #144 от "САЩ":

    САЩ:
    До коментар 142 от "Айзенщайн":

    е единственото зло на света, ползвало ЯО..
    -;-
    Бегайте овреме да подпомагате Райха и амбициите на Фюрера за поне тактически ядрен Удар!

    Коментиран от #165

    11:09 22.07.2026

  • 164 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 165 Затова кажи браво на Русия

    3 2 Отговор

    До коментар #163 от "Четвъртия Райх е Кенеф с АО":

    че отново мачка райха.

    11:14 22.07.2026

  • 166 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 167 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 168 Хахаха!🎺🥳😀

    2 2 Отговор
    "съобщава украинското издание FREEДОМ"

    Защо това украинско издание не ни разкаже за положението в Украйна? За насилствената мобилизация, как нахлуват в домовете на хората и ги бият пред майките, жените и децата им. За Путин и Русия ни информират руските електронни медии.

    11:17 22.07.2026

  • 169 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 170 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 171 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 172 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 173 Троянец

    2 2 Отговор
    Удариха Япония-понеже бяха безсилни да я превземат по-море и суша.Това е подъл ход!Но кога ли Ф АЩ не са били подли?!Имат само една битка-ПаН ама!Война нямат спечелена от създаването си!
    А Вие си ги величайте колкото си искате!Истината обаче е една:ГОЛА ВОДА са!

    Коментиран от #178

    11:22 22.07.2026

  • 174 Украинците унищожиха Блатария

    2 1 Отговор
    Копейки вият като вълк срещу месечна.

    Коментиран от #176

    11:22 22.07.2026

  • 175 Джанго

    1 1 Отговор
    Циганинн и копейка най-много ги е страх от кръвв и мъгла.

    11:24 22.07.2026

  • 176 Така е

    1 1 Отговор

    До коментар #174 от "Украинците унищожиха Блатария":

    Само дето те изкара пропадналият запад в отчаянието си да покажеш падението му и трагедията си. 😄 Тролея е толкова глупав, че не разбира, че с тролене показва отчаянието на фашизма срещу Русия.

    11:26 22.07.2026

  • 177 Хахаха!🎺🥳😀

    0 2 Отговор
    Бандеровците нахлуват нощем маскирани като бандити в домовете на хората. Къртят вратата, бият човека пред семейство му и го завличат в буса. Една седмица го малтретират и дрогират в "център за подготовка", изпращат го на фронта и е труп след първата атака.

    11:27 22.07.2026

  • 178 Хахаха!🎺🥳😀

    0 1 Отговор

    До коментар #173 от "Троянец":

    САЩ самостоятелно не са печелили война. Канада е превземала Вашингтон. Могат само да бомбардират страни без авиация и ПВО.
    Но тук става въпрос за украинските нацисти, които прокудиха и избиха над 30 милиона украинци. Жестоки маниаци и истински зверове!

    11:32 22.07.2026

  • 179 Доктор

    1 1 Отговор
    Малоумна пропаганда.

    11:40 22.07.2026

  • 180 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 181 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 182 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 183 Да си продава човек бъдещето

    0 0 Отговор

    До коментар #162 от "Това е синоним за копейка":

    като муш-мул, е типичен пример за падението му и дъното което е ударил. Затова и го ползват да троли срещу Русия!

    11:48 22.07.2026

  • 184 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 185 Така е паааацуле 😄

    0 0 Отговор

    До коментар #95 от "Това са безспорни":

    Безспорен факт е, че тролея е глупак, но той не знае. 😄

    11:49 22.07.2026

  • 186 Така е

    0 0 Отговор
    Ден и нощ цигааните по кофите зад Кауфланд, ползвани да тролят срещу Русия, папагалят 5 думички на кръст. Една от тя е русофил. Жалко за такива умствено и морално скопени глупаци, стигнали такова дъно, но всеки според интелекта си. Фашизма на запад има неистова нужда от пропаднал глупак. Нормален човек не би ставал на циганин денонощно по форумите.

    11:49 22.07.2026

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