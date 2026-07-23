ФБР задържа самолета на националите на Аржентина заради предполагаеми финансови измами

Дни след загубения финал на Световното първенство Аржентинската футболна асоциация (АФА) отново се оказа в центъра на мащабен скандал. Според публикация на аржентинското издание "Infobae", агенти на Федералното бюро за разследване на САЩ (ФБР) са задържали самолета на националния отбор на международното летище „Джон Ф. Кенеди“ в Ню Йорк, за да изземат личните вещи и електронните устройства на ръководството на федерацията.

Сред засегнатите са президентът на АФA Клаудио „Чики“ Тапия и касиерът Пабло Товиджино. Според изданието действията са част от разследване за предполагаеми финансови измами и отклоняване на средства, в което фигурират още бизнесмените Диего Лусеро и Хавиер Фарони.

Според информацията разследването, известно като „AФA-гейт“, е започнало по време на Световното първенство. Докато аржентинската делегация е придружавала националния отбор в САЩ, агенти на ФБР и прокурори от Министерството на правосъдието са започнали да проследяват финансовата схема, използвана за управление на международните търговски договори на футболната федерация. По данни на "Infobae" разследваните финансови операции надхвърлят 300 милиона долара.

Според публикацията ръководителите на АФА са призовани да се явят пред Федералния съд за Южния окръг на Флорида на 30 юли. Разследващите изискват информация за дружеството "TourProdEnter LLC", регистрирано във Флорида, което според обвиненията е използвано за пране на пари и отклоняване на средства от спонсорски и търговски договори на Аржентинската футболна асоциация. Разследването твърди, че компанията е задържала около 30% от всички търговски приходи на AФA.

Според разследването средствата са преминавали през сметки в няколко големи американски банки. Само през една от сметките са преминали близо 14 милиона долара от договори в Азия, Европа и страните от Персийския залив, като парите са престоявали по сметките между 24 и 72 часа, преди да бъдат прехвърлени към други дестинации.

Изданието допълва, че тези средства не са били отчетени във финансовите отчети на AФA. Като част от разследването се споменават още конфискацията на десетки луксозни автомобили и имот във Виля Роса на стойност над 20 милиона долара, регистриран на името на лице, определено от разследващите като подставено.

Адвокатът на Клаудио Тапия – Мариано Лисардо, обаче категорично отхвърли публикациите. „Току-що разговарях с него. Това не се е случило“, заяви той пред "La Nación".

Същата позиция изрази и защитникът на Пабло Товиджино - Марсело Рокети, според когото неговият клиент не е получил призовка нито от аржентинските, нито от американските съдебни власти.

В официално изявление Аржентинската футболна асоциация (АФА) определи част от разпространената информация като невярна.

От федерацията заявиха, че документът, цитиран в медиите, не представлява призовка, отправена лично към президента Клаудио Тапия или към касиера Пабло Товиджино.

Според AФA призовката е адресирана до трето лице, което трябва да се яви пред Голямо жури и при необходимост да предостави документи и комуникации, свързани с различни лица, включително представители на федерацията.

От организацията подчертават още, че документът не предвижда никакви процесуални мерки срещу Тапия и Товиджино, не ги задължава да се явят пред съда и не съдържа разпореждане за изземване на тяхно имущество.

„Разпространяването на неточна или умишлено изопачена информация създава сериозна дезинформация и неоправдано накърнява честта и репутацията на отделни личности и институции“, се казва още в позицията на AФA.