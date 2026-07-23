ЦСКА играе в Баку на стадиона на съдията, узаконил гола-фантом от Мондиал ’66

Тази вечер ЦСКА излиза срещу Карабах във втория квалификационен кръг на Лига Европа. Срещата ще се играе на стадион "Тофик Бахрамов". Съоръжението е построено още през 50-те години на миналия век, а от 1993-та носи името на прочутия бивш футболен рефер, който е асистент на финала на Мондиал'66 в Англия.

Някогашният съветски учител става световноизвестен, след като в 101-ата минута на двубоя за световната купа казва на главния съдия Готфрид Динст, че топката е преминала голлинията след удара на Джеф Хърст - така след индикацията на Бахрамов домакините повеждат с 3:2 срещу ФРГ. Това е един от най-спорните моменти в историята на футбола, за който се спори и до днес - дали топката наистина е преминала голлинията, или не.

В днешно време непосредствено до стадиона в Града на ветровете, както наричат азербайджанската столица, се издига статуя на Тофик Бахрамов, пред която преди години поставят цветя Джеф Хърст и вратарят на "маншафта" от финала на "Уембли" Ханс Тилковски. По време на свое посещение в Баку в началото на 90-те пък бившият британски премиер Маргарет Тачър иска да се срещне лично с бившия арбитър.

През 1972-а Тофик Бахрамов се превръща в първият рефер от СССР, който ръководи финал от европейските клубни турнири - първият финален мач за Купата на УЕФА между Уулвърхамптън и Тотнъм, спечелен от "шпорите" с 1:2.