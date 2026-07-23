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ЦСКА играе в Баку на стадиона на съдията, узаконил гола-фантом от Мондиал ’66

ЦСКА играе в Баку на стадиона на съдията, узаконил гола-фантом от Мондиал ’66

23 Юли, 2026 10:00 925 9

  • цска-
  • карабах-
  • лига европа-
  • футбол-
  • тофик бахрамов

Това е един от най-спорните моменти в историята на футбола, за който се спори и до днес - дали топката наистина е преминала голлинията, или не

ЦСКА играе в Баку на стадиона на съдията, узаконил гола-фантом от Мондиал ’66 - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Тази вечер ЦСКА излиза срещу Карабах във втория квалификационен кръг на Лига Европа. Срещата ще се играе на стадион "Тофик Бахрамов". Съоръжението е построено още през 50-те години на миналия век, а от 1993-та носи името на прочутия бивш футболен рефер, който е асистент на финала на Мондиал'66 в Англия.

Някогашният съветски учител става световноизвестен, след като в 101-ата минута на двубоя за световната купа казва на главния съдия Готфрид Динст, че топката е преминала голлинията след удара на Джеф Хърст - така след индикацията на Бахрамов домакините повеждат с 3:2 срещу ФРГ. Това е един от най-спорните моменти в историята на футбола, за който се спори и до днес - дали топката наистина е преминала голлинията, или не.

В днешно време непосредствено до стадиона в Града на ветровете, както наричат азербайджанската столица, се издига статуя на Тофик Бахрамов, пред която преди години поставят цветя Джеф Хърст и вратарят на "маншафта" от финала на "Уембли" Ханс Тилковски. По време на свое посещение в Баку в началото на 90-те пък бившият британски премиер Маргарет Тачър иска да се срещне лично с бившия арбитър.

През 1972-а Тофик Бахрамов се превръща в първият рефер от СССР, който ръководи финал от европейските клубни турнири - първият финален мач за Купата на УЕФА между Уулвърхамптън и Тотнъм, спечелен от "шпорите" с 1:2.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тити на Кака

    5 1 Отговор
    Е, съветският съдия е отсъдил в полза на съюзниците, какво толкова.
    А че няма никакъв гол отдавна е доказано. Доказано е и това, че целият мач е една огромна манипулация в полза на правилните победители от родината на футбола.
    Английската представа за феърплея, нищо ново под Слънцето😂😂😂

    10:18 23.07.2026

  • 2 Левски 1914

    3 6 Отговор
    Литекс играе ,цска го няма ФАЛИРА, след по малко от 2 месеца ще си спомните.

    Коментиран от #3, #6

    10:18 23.07.2026

  • 3 Лески

    3 4 Отговор

    До коментар #2 от "Левски 1914":

    Що не бихте с 20 гола бе?

    Коментиран от #4

    10:27 23.07.2026

  • 4 Левски 1914

    2 6 Отговор

    До коментар #3 от "Лески":

    Ще бием МЕНТЕТО.

    Коментиран от #5

    10:35 23.07.2026

  • 5 Нова ОРБИТА

    4 1 Отговор

    До коментар #4 от "Левски 1914":

    Пий си аповете менте и си лягай на време , че на хората им се повдига от повтаряне на едно и също.

    11:11 23.07.2026

  • 6 Папагал

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Левски 1914":

    Стига си повтарял едно и също.
    Няма ли кой да ти постави правилна диааагноза и да те изцери?

    Коментиран от #7

    11:17 23.07.2026

  • 7 Левски 1914

    1 4 Отговор

    До коментар #6 от "Папагал":

    И феновете на Дери Сити ви казаха, че сте МЕНТЕ.

    11:27 23.07.2026

  • 8 🦁ЩЩД🦁

    0 0 Отговор
    Колко е фантом е спорно ! Тогава не е имало днешните технологии.,а това е един миг ! И кой ви е казал,че снимката не е обработвана.Въпреки,че аз,тогава кандидат да се раждам,бих викал за Германия .

    Коментиран от #9

    11:27 23.07.2026

  • 9 Наблюдател

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "🦁ЩЩД🦁":

    Няма гол. Само кьорав може да твърди, че топката е преминала голлинията. След този мач Англия никога не е печелила световно или европейско първенство по футбол. Скоро няма и да спечели.

    12:31 23.07.2026

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