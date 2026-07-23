ЦСКА играе в Баку на стадиона на съдията, узаконил гола-фантом от Мондиал ’66

Тази вечер ЦСКА излиза срещу Карабах във втория квалификационен кръг на Лига Европа. Срещата ще се играе на стадион "Тофик Бахрамов". Съоръжението е построено още през 50-те години на миналия век, а от 1993-та носи името на прочутия бивш футболен рефер, който е асистент на финала на Мондиал'66 в Англия.
Някогашният съветски учител става световноизвестен, след като в 101-ата минута на двубоя за световната купа казва на главния съдия Готфрид Динст, че топката е преминала голлинията след удара на Джеф Хърст - така след индикацията на Бахрамов домакините повеждат с 3:2 срещу ФРГ. Това е един от най-спорните моменти в историята на футбола, за който се спори и до днес - дали топката наистина е преминала голлинията, или не.
В днешно време непосредствено до стадиона в Града на ветровете, както наричат азербайджанската столица, се издига статуя на Тофик Бахрамов, пред която преди години поставят цветя Джеф Хърст и вратарят на "маншафта" от финала на "Уембли" Ханс Тилковски. По време на свое посещение в Баку в началото на 90-те пък бившият британски премиер Маргарет Тачър иска да се срещне лично с бившия арбитър.
През 1972-а Тофик Бахрамов се превръща в първият рефер от СССР, който ръководи финал от европейските клубни турнири - първият финален мач за Купата на УЕФА между Уулвърхамптън и Тотнъм, спечелен от "шпорите" с 1:2.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тити на Кака
А че няма никакъв гол отдавна е доказано. Доказано е и това, че целият мач е една огромна манипулация в полза на правилните победители от родината на футбола.
Английската представа за феърплея, нищо ново под Слънцето😂😂😂
10:18 23.07.2026
2 Левски 1914
Коментиран от #3, #6
10:18 23.07.2026
3 Лески
До коментар #2 от "Левски 1914":Що не бихте с 20 гола бе?
Коментиран от #4
10:27 23.07.2026
4 Левски 1914
До коментар #3 от "Лески":Ще бием МЕНТЕТО.
Коментиран от #5
10:35 23.07.2026
5 Нова ОРБИТА
До коментар #4 от "Левски 1914":Пий си аповете менте и си лягай на време , че на хората им се повдига от повтаряне на едно и също.
11:11 23.07.2026
6 Папагал
До коментар #2 от "Левски 1914":Стига си повтарял едно и също.
Няма ли кой да ти постави правилна диааагноза и да те изцери?
Коментиран от #7
11:17 23.07.2026
7 Левски 1914
До коментар #6 от "Папагал":И феновете на Дери Сити ви казаха, че сте МЕНТЕ.
11:27 23.07.2026
8 🦁ЩЩД🦁
Коментиран от #9
11:27 23.07.2026
9 Наблюдател
До коментар #8 от "🦁ЩЩД🦁":Няма гол. Само кьорав може да твърди, че топката е преминала голлинията. След този мач Англия никога не е печелила световно или европейско първенство по футбол. Скоро няма и да спечели.
12:31 23.07.2026