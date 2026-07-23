Румънски шеф коментира екипите на Левски, но стана за смях

Генералният мениджър на румънския гранд ФКСБ Михай Стойка нападна Левски в ефира на предаването "Футбол Шоу" на телевизия "Прима Спорт". 61-годишният футболен функционер коментира фланелките, с които "сините" излязоха на терена за традиционното запознаване с терена преди домакинския мач срещу Университатя Крайова. В опит да се хареса на румънските фенове Стойка стана за смях, тъй като очевидно изказва мнение без да е видял добре екипа на българския шампион, който е изчистена, но в същото време модерна версия.

"Извинете, но виждали ли сте някога подобно нещо? Това футболисти ли са? Няма как, такова нещо не съществува. Никога не съм виждал подобна ситуация. Никакви клубни емблеми, нищо", коментира Михай Стоика.

Повод за коментара му са небесносините тениски и тъмносини гащета, с които футболистите на "сините" се появиха на терена. Стойка обаче не е видял в лявата част на гърдите на фланелките характерната за Левски буква "Л", разположена точно под логото на "Адидас".

За никого не е тайна, че феновете на Левски харесват екипите и изкупуват фланелките като топъл хляб.

Снощи Левски победи Университатя Крайова с 1:0 в първия мач от втория квалификационен кръг на Шампионската лига.