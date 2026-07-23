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Спортният директор на Гьозтепе: Мъри Стоилов отказа невероятна оферта

Спортният директор на Гьозтепе: Мъри Стоилов отказа невероятна оферта

23 Юли, 2026 11:29 1 229 3

  • станимир стоилов-
  • футбол-
  • гьозтепе-
  • иван манце

Той е невероятна личност

Спортният директор на Гьозтепе: Мъри Стоилов отказа невероятна оферта - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Спортният директор на Гьозтепе Иван Манце потвърди, че Станимир Стоилов е отказал "невероятна оферта", която "никой друг в Турция не би отказал". Хърватинът най-вероятно визира предложението, което Фенербахче отправи към Мъри през това лято, но треньор №1 на България отхвърли.

"Станимир Стоилов е невероятна личност. Той получи невероятна оферта. Това беше наистина много силна оферта. Мисля, че никой в Турция не би отказал това предложение. Той остана тук заради лоялността си към Гьозтепе. Работим с него от дълго време. Той повярва в нашия проект и дойде тук, а сега остана, защото вярва в него и е привързан към този клуб. Това показва колко качествен и надежден е Стоилов. Вярваме му и сме много щастливи да работим с него", заяви Манце пред beIN SPORTS.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ИВАН

    3 0 Отговор
    Ех, ех, ех, как само звучи, Мъри Стоилов ....

    11:42 23.07.2026

  • 2 АБЕ МЪРИ

    1 7 Отговор
    НА КОЛКО ГОДИНИ СИ ДА ОТКАЖЕШ ОФЕРТА ОТ ФЕНЕРБАХЧЕ...СЛЕДВАЩИЯ ПЪТ НЯМА ДА ТИ СЕ ОТВОРИ ПАРАШУТА...

    Коментиран от #3

    11:57 23.07.2026

  • 3 мисля че ако ти направя оферта

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "АБЕ МЪРИ":

    на буферния паркинг преди капитана на тир по евро дадухашнатурците с тази уста добри пари ще направим нали няма откажеш

    12:17 23.07.2026

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