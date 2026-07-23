Спортният директор на Гьозтепе: Мъри Стоилов отказа невероятна оферта

Спортният директор на Гьозтепе Иван Манце потвърди, че Станимир Стоилов е отказал "невероятна оферта", която "никой друг в Турция не би отказал". Хърватинът най-вероятно визира предложението, което Фенербахче отправи към Мъри през това лято, но треньор №1 на България отхвърли.

"Станимир Стоилов е невероятна личност. Той получи невероятна оферта. Това беше наистина много силна оферта. Мисля, че никой в Турция не би отказал това предложение. Той остана тук заради лоялността си към Гьозтепе. Работим с него от дълго време. Той повярва в нашия проект и дойде тук, а сега остана, защото вярва в него и е привързан към този клуб. Това показва колко качествен и надежден е Стоилов. Вярваме му и сме много щастливи да работим с него", заяви Манце пред beIN SPORTS.

🗣️ Göztepe Sportif Direktörü Ivan Mance: "Göztepe'yi çok güzel günler bekliyor. Sürdürülebilirlik, bir sezonluk başarıdan daha önemli... Stanimir Stoilov, inanılmaz bir kişi... Kendisine çok güveniyoruz." pic.twitter.com/pbgKS1GHW1 — Maçdergi (@macdergi) July 22, 2026