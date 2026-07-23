Новини
Крими »
Откриха 11-годишната Наталия, пастрокът ѝ е арестуван

Откриха 11-годишната Наталия, пастрокът ѝ е арестуван

23 Юли, 2026 04:18, обновена 23 Юли, 2026 04:23 2 190 2

  • наталия-
  • изчезнала-
  • пастрок-
  • арест-
  • открити-
  • овчарово

След 24 дни в неизвестност МВР откри изчезналото момиче живо и в безопасност в шуменско село

Откриха 11-годишната Наталия, пастрокът ѝ е арестуван - 1
Снимка: Фейсбук/Иван Демерджиев
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

11-годишната Наталия Асенова, която бе отвлечена в края на миналия месец, е намерена в ранните часове на 23 юли. Новината беше потвърдена официално от министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев в личния му фейсбук профил, предаде БНР. Детето е в безопасност и вече е върнато на семейството си.

Момичето и нейният пастрок — 40-годишният Асен Симеонов, са локализирани в шуменското село Овчарово. Арестът е извършен след денонощни секретни постове на полицията. Детето е силно изплашено, но е споделило пред органите на реда, че изпитва облекчение и щастие от щастливия край.

Наталия изчезна на 30 юни от варненското село Константиново. Според показания на майката, бившият ѝ партньор е нахлул в дома им, нанесъл ѝ е побой и е принудил момичето да тръгне с него под заплаха за живота.

По време на мащабната акция, продължила близо месец, бяха активирани системите AMBER Alert и BG-ALERT на територията на няколко области. Вътрешният министър изрази огромна благодарност към всички служители на МВР, доброволците и местната власт за координацията и денонощния труд. Срещу задържания Асен Симеонов, който е криминално проявен, се провеждат процесуално-следствени действия.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.9 от 18 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ами

    15 1 Отговор
    По-добре работи МВРто с Дерменджиев, за три седмици откриха жив укриващ се, а мъртвите петроханци цяла седмица неможеха да ги открият.

    Коментиран от #2

    05:26 23.07.2026

  • 2 По същият

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ами":

    начин да се СПРАВИ и с ДВУКОПИТНОТО ГРУХТЯЩО ЖИВОТНО !!!

    06:17 23.07.2026