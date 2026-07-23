Откриха 11-годишната Наталия, пастрокът ѝ е арестуван

11-годишната Наталия Асенова, която бе отвлечена в края на миналия месец, е намерена в ранните часове на 23 юли. Новината беше потвърдена официално от министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев в личния му фейсбук профил, предаде БНР. Детето е в безопасност и вече е върнато на семейството си.

Момичето и нейният пастрок — 40-годишният Асен Симеонов, са локализирани в шуменското село Овчарово. Арестът е извършен след денонощни секретни постове на полицията. Детето е силно изплашено, но е споделило пред органите на реда, че изпитва облекчение и щастие от щастливия край.

Наталия изчезна на 30 юни от варненското село Константиново. Според показания на майката, бившият ѝ партньор е нахлул в дома им, нанесъл ѝ е побой и е принудил момичето да тръгне с него под заплаха за живота.

По време на мащабната акция, продължила близо месец, бяха активирани системите AMBER Alert и BG-ALERT на територията на няколко области. Вътрешният министър изрази огромна благодарност към всички служители на МВР, доброволците и местната власт за координацията и денонощния труд. Срещу задържания Асен Симеонов, който е криминално проявен, се провеждат процесуално-следствени действия.