Отборът на Лионел Меси е разследван за трансфера на Каземиро

Интер Маями се оказа в центъра на сериозен скандал само часове след официалното привличане на Каземиро. Според “The Athletic” клубът е обект на разследване от Мейджър Лийг Сокър (МЛС) за евентуално нарушение на правилата при осъществяването на трансфера на бразилския полузащитник.

Бившият футболист на Реал Мадрид и Манчестър Юнайтед подписа договор с Интер Маями до края на сезон 2026, както и за кампанията през 2027 година, като в контракта е заложена и опция за удължаване до юни 2029 г.

Проблемът обаче е свързан със системата “Discovery Rights” в МЛС. Преди трансфера Каземиро е бил включен в т.нар. „Discovery List“ на ЛА Галакси – механизъм, който дава приоритетни права на даден клуб да преговаря с определен футболист извън лигата.

Макар Интер Маями и ЛА Галакси впоследствие да са постигнали споразумение за прехвърлянето на тези права, от МЛС разследват дали клубът от Флорида не е започнал преговори с Каземиро още преди да ги придобие, което би представлявало нарушение на правилата срещу нерегламентирани контакти с футболисти.

„Мейджър Лийг Сокър разглежда сигнал за евентуално нарушение от страна на Интер Маями. Събираме цялата необходима информация и няма да коментираме повече, докато проверката не приключи“, се казва в официалното становище на лигата.

Системата “Discovery Rights” е създадена, за да предотвратява наддаване между клубовете в МЛС за големи звезди. Всеки отбор може да включи до петима футболисти в своя списък и именно той получава първото право да води преговори с тях.

Засега няма информация какво обезщетение ще получи ЛА Галакси за отстъпването на правата върху Каземиро. Ако обаче разследването установи нарушение от страна на Интер Маями, клубът може да бъде изправен пред санкции от ръководството на МЛС, въпреки че трансферът на бразилската звезда вече е официално финализиран.