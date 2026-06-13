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Иван Иванов получи престижно отличие

Иван Иванов получи престижно отличие

13 Юни, 2026 11:33 405 0

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Той бе сред отличените на церемонията „Пьотър Нуровски“ в Будапеща

Иван Иванов получи престижно отличие - 1
Снимка: БФ Тенис
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Младата надежда на българския тенис Иван Иванов беше сред отличените на официалната церемония по връчването на наградите „Пьотър Нуровски“ за най-добри млади спортисти в Европа, съобщава БТА. Наградите бяха връчени по време на гала-вечер в Будапеща, като сред официалните гости бяха президентът на Международния олимпийски комитет Кърсти Ковънтри и председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева.

Иванов завърши на четвърта позиция в престижната класация и получи парична награда, която ще подпомогне неговата спортна подготовка. Първото място беше поделено между Амалия Ковалиу и Алика Инкери Мозер. Българският тенисист се превърна в първия представител на страната, достигнал до финалите в лятното издание на конкурса. При зимните спортове България вече има победител чрез Малена Замфирова.

„Успехът на Иван е изключителен, защото беше и единственото момче сред финалистите. Вярвам, че му предстоят още много подобни церемонии, на които той ще получава признание за своя труд и усилия“, заяви Весела Лечева.

Освен на церемонията по награждаването, Кърсти Ковънтри взе участие и в 55-ата Генерална асамблея на Европейските олимпийски комитети в Будапеща. В изказването си тя подчерта водещата роля на Европа за развитието на олимпийското движение и приноса на континента за утвърждаването на високи спортни стандарти по света.

„Европа винаги е играла решаваща и централна роля за Олимпийското движение, не само чрез организирането на невероятни Игри, каквито видяхме в Париж и Милано-Кортина, но и чрез вашите идеи и лидерство“, каза Ковънтри. По време на форума президентът на МОК поздрави Весела Лечева за официалното ѝ встъпване в длъжност като председател на Българския олимпийски комитет.


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