Осем български тенисистки записаха победи на старта на квалификациите на турнира W50 в Хасково

Осем български тенисистки записаха победи в първия кръг на квалификациите на силния международен турнир за жени от категория W50 в Хасково с награден фонд от 40 хиляди долара.

За втория кръг на пресявките се класираха Беатрис Спасова, Дария Великова, Алекса Каратанчева, Анжелина Костова, Галена Кръстенова, Йоанна Радулова, Ралица Александрова и Моника Господинова. Директно от втория кръг на квалификациите ще започне участието си Виктория Велева.

Квалификации, първи кръг:

№7 Беатрис Спасова – Хелена Музинич (Хърватия) 6:4, 6:2

№9 Дария Великова – Мария-Магдалена Янакиева 7:5, 6:0

№10 Алекса Каратанчева – Йоана Монева 6:4, 6:0

№13 Анжелина Костова – Калина Симеонова 7:5, 6:3

№16 Галена Кръстенова – Леа Беланска (Словакия) 6:2, 6:4

Йоанна Радулова – №12 Александра Матева 6:4, 6:3

Ралица Александрова – Диана Илие (САЩ) 6:4, 6:3

Моника Господинова – №15 Ана Мокану (Румъния) 6:4, 5:7, 7:6(3)

От българките отпадна единствено Стелиана Гичева, която загуби от №8 Алексия Лавиния Пуяк (Румъния) с 5:7, 1:6.

Квалификации, втори кръг:

№4 Виктория Велева – №9 Дария Великова

№7 Беатрис Спасова – №16 Галена Кръстенова

№10 Алекса Каратанчева – №1 Маделиф Хагеман (Нидерландия)

№13 Анжелина Костова – №3 Селина Атай (Турция)

Йоанна Радулова – Александра Ангел (Румъния)

Моника Господинова – №6 Ема ван Попел (Нидерландия)