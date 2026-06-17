ЦСКА научи потенциалните си съперници за втория кръг на Лига Европа

ЦСКА вече знае кои отбори може да срещне във втория предварителен кръг на Лига Европа. Ако момчетата на Христо Янев успеят да елиминират ирландския вицешампион Дери Сити, пред тях се открива ново предизвикателство – сблъсък с победителя от двойката Карабах (Азербайджан) – Вестри (Исландия).

В случай на успех срещу Дери Сити, "армейците" ще започнат втория кръг като гости на 23 юли, а реваншът ще се играе на стадион "Българска армия" седмица по-късно – на 30 юли.

Карабах е добре познато име на европейската футболна карта. Азербайджанският тим завърши като вицешампион в местното първенство през изминалия сезон и триумфира с Купата на страната през 2025 година. Интересен факт е, че Карабах е един от малкото клубове в Европа, които не са част от елитната дивизия на своята страна, но въпреки това се състезават на континентално ниво.

От другата страна стои Вестри – представител на Исландия, който ще се опита да поднесе изненада и да се пребори за място във втория кръг.

Преди да мисли за следващите си опоненти, ЦСКА трябва да се фокусира върху първото си препятствие – Дери Сити. Само след категоричен успех срещу ирландците, "червените" ще могат да мечтаят за нови европейски подвизи и да се изправят срещу азербайджански или исландски съперник.