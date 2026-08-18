Фермин Лопес готов да води атаката на Барса, ако Алварес не бъде привлечен

Фермин Лопес започва новия сезон в Барселона с високи амбиции и увереност, макар конкуренцията за място сред титулярите да става все по-сериозна. Испанският национал смята, че каталунците могат да направят още един силен трансфер, като посочи Хулиан Алварес за футболист, който отлично би паснал на стила на „блаугранас“.

„Харесвам го, той е страхотен футболист, но в крайна сметка е играч на Атлетико. Не мога да навлизам в повече подробности. Мога само да кажа, че би се вписал много добре в нашия състав заради начина, по който играем“, заяви Фермин в интервю за „Диари АРА“.

🚨 Fermín López on Julián Álvarez: “I like him, he’s a great player, but ultimately he’s an Atlético Madrid player, so I can’t say much more about him”.



“I can only say that, in our squad and the way we play, I think he would fit in very well”, told @diariara. pic.twitter.com/2aLn3r8aQz — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 18, 2026

Дори ако аржентинският нападател или друг нов състезател за върха на атаката не пристигне, Лопес е готов при необходимост да изпълнява ролята на фалшива деветка. Това не би било непозната позиция за него, тъй като е играл на нея в академията на Барселона.

„Мога да се адаптирам. Вече съм играл като фалшива деветка в юношеските формации на Барса. Това е позиция, подобна на любимата ми, която е на атакуващ полузащитник. Но много играчи могат да вкарват голове. Гордън също може да играе като централен нападател, както и Дани Олмо, Рафиня...“.

Фермин засегна и привличането на Родри, което се превърна в един от най-обсъжданите трансфери през лятото. Халфът познава отлично качествата на своя сънародник от съвместните им изяви за испанския национален отбор.

„Той е страхотен футболист. Носител на „Златната топка“ и световен шампион. Съотборник ми е в националния отбор и е най-добрият опорен халф в света. Ще ни даде много“, уверява играчът на „блаугранас“.

🔵🔴 Fermín López: “Rodri will give us a lot of quality, it’s a fantastic signing”.



“I’ve asked for number 7! I always liked it. I’m a little bit sad to leave No16 but it will be in good hands”, told @diariara. pic.twitter.com/3SCBCJvR8G — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 18, 2026

Предстоящата кампания ще бъде третата за родения в Ел Кампийо футболист като част от първия състав на Барселона. Лопес призна, че по време на престоя си в Линарес дори не е допускал, че ще получи възможност да се завърне в каталунския гранд и да се утвърди в представителния тим.

„Вече мислех за други неща, да продължа да се развивам и може би да стигна до Сегунда дивисион, но не съм си мислил да се върна в Барса и да бъда играч на първия отбор. Справих се много добре. Вкарах много голове и се подобрих значително“.

Един от най-тежките моменти за полузащитника остава пропуснатото заради контузия Световно първенство. Фермин вече гледа напред, но признава, че периодът извън терена му е помогнал да преосмисли много неща.

„Това беше мечта за мен и бях в най-добрата си форма, но вече съм обърнал страницата. Когато си контузен, научаваш много. Чувстваш се сам, толкова изолиран, че започваш да цениш ежедневието и факта, че си здрав. Това е най-добрият урок, който научих през тези месеци“.