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Барселона с нов капитан

Барселона с нов капитан

18 Август, 2026 18:00 486 0

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За фаворит да получи лентата беше смятан Френки де Йонг

Барселона с нов капитан - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Рафиня ще бъде новият първи капитан на Барселона през сезон 2026/2027, съобщава ESPN Бразилия. Бразилското крило наследява Роналд Араухо и Марк-Андре тер Стеген, които през миналата кампания заемаха първите две места в капитанската йерархия, но впоследствие бяха преотстъпени съответно на Ливърпул и Аякс.

За фаворит да получи лентата беше смятан Френки де Йонг. Нидерландският полузащитник бе трети капитан през предходния сезон, но сега ще заеме ролята на заместник на Рафиня. След тях в подреждането остават Педри и Ерик Гарсия.

Бразилецът пристигна от Лийдс през 2022 година и постепенно се утвърди като една от водещите фигури в състава на каталунците. Той спечели доверието на Чави Ернандес, а впоследствие запази ключовото си място в отбора и под ръководството на Ханзи Флик. Рафиня имаше важен принос и за трите шампионски титли, завоювани от „блаугранас“ в периода между 2023 и 2026 година.

Силните му изяви му донесоха и петата позиция в класацията за „Златната топка“ на „Франс Футбол“ през 2025 година, припомня испанският вестник Marca.

Очаква се Рафиня да изведе Барселона с капитанската лента още в първия официален мач за сезона. Каталунците гостуват на Елче на 23 август.


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