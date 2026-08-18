Барселона с нов капитан

Рафиня ще бъде новият първи капитан на Барселона през сезон 2026/2027, съобщава ESPN Бразилия. Бразилското крило наследява Роналд Араухо и Марк-Андре тер Стеген, които през миналата кампания заемаха първите две места в капитанската йерархия, но впоследствие бяха преотстъпени съответно на Ливърпул и Аякс.

За фаворит да получи лентата беше смятан Френки де Йонг. Нидерландският полузащитник бе трети капитан през предходния сезон, но сега ще заеме ролята на заместник на Рафиня. След тях в подреждането остават Педри и Ерик Гарсия.

Raphinha has been named FC Barcelona’s first captain ©️



He will be the first main Brazilian captain in Barça history 🇧🇷



- ESPN#LaLiga pic.twitter.com/srlPosRFlJ — DAZN Football (@DAZNFootball) August 17, 2026

Бразилецът пристигна от Лийдс през 2022 година и постепенно се утвърди като една от водещите фигури в състава на каталунците. Той спечели доверието на Чави Ернандес, а впоследствие запази ключовото си място в отбора и под ръководството на Ханзи Флик. Рафиня имаше важен принос и за трите шампионски титли, завоювани от „блаугранас“ в периода между 2023 и 2026 година.

Силните му изяви му донесоха и петата позиция в класацията за „Златната топка“ на „Франс Футбол“ през 2025 година, припомня испанският вестник Marca.

Очаква се Рафиня да изведе Барселона с капитанската лента още в първия официален мач за сезона. Каталунците гостуват на Елче на 23 август.