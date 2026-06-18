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ЦСКА си хареса аржентински защитник

ЦСКА си хареса аржентински защитник

18 Юни, 2026 06:20 657 1

  • футбол-
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  • селекция-
  • ерик меса

През този сезон Ерик Меса е изиграл 20 мача във всички турнири

ЦСКА си хареса аржентински защитник - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Аржентинският защитник Ерик Меса може да продължи кариерата си в ЦСКА. Местният журналист Браян Бора съобщава, че "червените" имат интерес към десния бек на Естудиантес, а настоящият му клуб очаква оферта за него.

Меса е на 27 години и играе отдясно на отбраната. Той е юноша на Колон Санта Фе. През 2024 преминава в Естудиантес, като родният му клуб държи 30% от правата му.

През този сезон Ерик Меса е изиграл 20 мача във всички турнири. Той е оценяван на 2.5 млн. евро.

През зимата ЦСКА привлече под наем Факундо Родригес от Естудианес.


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