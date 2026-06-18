ЦСКА си хареса аржентински защитник

Аржентинският защитник Ерик Меса може да продължи кариерата си в ЦСКА. Местният журналист Браян Бора съобщава, че "червените" имат интерес към десния бек на Естудиантес, а настоящият му клуб очаква оферта за него.
Меса е на 27 години и играе отдясно на отбраната. Той е юноша на Колон Санта Фе. През 2024 преминава в Естудиантес, като родният му клуб държи 30% от правата му.
👀 ATENCIÓN:— Brian Borra (@BrianWB10) June 17, 2026
Eric Meza podría ser transferido al CSKA Sofía de Bulgaria. #Colón es dueño del 30% del pase del futbolista.
En su momento le vendió a Estudiantes de La Plata el 70% de la ficha en un millón de dólares que se cobraron en dos cuotas.
El Pincha espera la propuesta… pic.twitter.com/68sQF8dUVS
През този сезон Ерик Меса е изиграл 20 мача във всички турнири. Той е оценяван на 2.5 млн. евро.
През зимата ЦСКА привлече под наем Факундо Родригес от Естудианес.
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06:22 18.06.2026