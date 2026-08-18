САЩ наложиха санкции на председателя на Международния наказателен съд

Съединените щати наложиха санкции на председателя на Международния наказателен съд (МНС) Томоко Акане от Япония и на високопоставения адвокат Абдулайе Сейе от Сенегал, съобщава BBC, предава News.bg.

Това е поредната стъпка от кампанията на администрацията на президента Доналд Тръмп срещу съда, който е подкрепян от повече от 120 държави членки и има мандат да разследва предполагаеми военни престъпления и други тежки международни престъпления.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че санкциите са наложени в изпълнение на заповед на Тръмп от миналата година. Той обвини Акане и Сейе в пряко участие „в усилията на МНС да разследва, арестува, задържа или преследва длъжностни лица, чието правителство не е дало съгласие за юрисдикцията на МНС“.

„Международният наказателен съд е корумпиран и фатално политизиран наднационален съд, който злонамерено е злоупотребил с властта си и е превишил мандата си. Няма да толерираме неговото посегателство върху държавния суверенитет“, заяви Рубио.

МНС е бил потърсен за коментар. Нито президентът Тръмп, нито Белият дом са направили публичен коментар по случая.

Администрацията на Тръмп вече е наложила санкции срещу най-малко 11 представители на МНС, сред които девет съдии и главният прокурор.

Мерките включват замразяване на активи, забрани за пътуване и ограничения върху предоставянето на услуги от американски компании.

Санкциите са свързани с разследванията на МНС срещу американски военнослужещи и служители за предполагаеми престъпления в Афганистан, както и с издадените от съда заповеди за арест на висши израелски представители, включително премиера Бенямин Нетаняху, във връзка с предполагаеми военни престъпления в Газа.

Нетаняху отхвърля обвиненията във военни престъпления и е обвинявал съда, че действията му са мотивирани от антисемитизъм.

Съединените щати и Израел не са страни по Римския статут и не са членове на Международния наказателен съд.