САЩ наложиха санкции на председателя на Международния наказателен съд

Съединените щати наложиха санкции на председателя на Международния наказателен съд (МНС) Томоко Акане от Япония и на високопоставения адвокат Абдулайе Сейе от Сенегал, съобщава BBC, предава News.bg.
Това е поредната стъпка от кампанията на администрацията на президента Доналд Тръмп срещу съда, който е подкрепян от повече от 120 държави членки и има мандат да разследва предполагаеми военни престъпления и други тежки международни престъпления.
Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че санкциите са наложени в изпълнение на заповед на Тръмп от миналата година. Той обвини Акане и Сейе в пряко участие „в усилията на МНС да разследва, арестува, задържа или преследва длъжностни лица, чието правителство не е дало съгласие за юрисдикцията на МНС“.
„Международният наказателен съд е корумпиран и фатално политизиран наднационален съд, който злонамерено е злоупотребил с властта си и е превишил мандата си. Няма да толерираме неговото посегателство върху държавния суверенитет“, заяви Рубио.
МНС е бил потърсен за коментар. Нито президентът Тръмп, нито Белият дом са направили публичен коментар по случая.
Администрацията на Тръмп вече е наложила санкции срещу най-малко 11 представители на МНС, сред които девет съдии и главният прокурор.
Мерките включват замразяване на активи, забрани за пътуване и ограничения върху предоставянето на услуги от американски компании.
Санкциите са свързани с разследванията на МНС срещу американски военнослужещи и служители за предполагаеми престъпления в Афганистан, както и с издадените от съда заповеди за арест на висши израелски представители, включително премиера Бенямин Нетаняху, във връзка с предполагаеми военни престъпления в Газа.
Нетаняху отхвърля обвиненията във военни престъпления и е обвинявал съда, че действията му са мотивирани от антисемитизъм.
Съединените щати и Израел не са страни по Римския статут и не са членове на Международния наказателен съд.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гинкобилоба
Коментиран от #19
21:50 18.08.2026
2 Кина
Коментиран от #10
21:53 18.08.2026
3 Дончо митото,
21:54 18.08.2026
4 Пич
Ядрени бомби трябват!!!
21:54 18.08.2026
5 САЩ плачат
21:57 18.08.2026
6 Щом и Каубоите реват
21:57 18.08.2026
7 Бгг
21:59 18.08.2026
8 Учуден
22:00 18.08.2026
9 Това нищо не с Рубио
"Не забравяйте че сме ви създали само за срещу държавите от Африка и третия свят и ако пипнете нас, както сме ви създали така ще ви затворим кепенците!"
Дори това, че подмазвачески измислиха шмекетията за Путин няма да ги спаси
22:06 18.08.2026
10 Боруна Лом
До коментар #2 от "Кина":ВСИЧКИ КОИТО СА СЕ СЪБРАЛИ С НАС , ВСИЧКИ СА СЕ РАЗПАДНАЛИ! ПОРЕДНИТЕ ЖЕРТВИ КРАВАРСКИ!
22:09 18.08.2026
11 Истинско обещание 🇮🇷
22:10 18.08.2026
12 нннн
22:11 18.08.2026
13 България е платила
Коментиран от #16
22:41 18.08.2026
14 Дааа....
22:55 18.08.2026
15 Да питам тая умната
23:04 18.08.2026
16 Ако Пеевски ги е платил
До коментар #13 от "България е платила":То значи, че той е България!
Коментиран от #18
23:05 18.08.2026
17 Тръмпи
23:08 18.08.2026
18 От собствения си
До коментар #16 от "Ако Пеевски ги е платил":джоб ли?
23:10 18.08.2026
19 Споко,
До коментар #1 от "Гинкобилоба":първи чакат ред педофилските досиета на Путин.
Едно по едно.
23:11 18.08.2026