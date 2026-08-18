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САЩ наложиха санкции на председателя на Международния наказателен съд

САЩ наложиха санкции на председателя на Международния наказателен съд

18 Август, 2026 21:54, обновена 18 Август, 2026 21:48 1 177 19

  • сащ-
  • международен наказателен съд-
  • санкции

Марко Рубио обвини представители на МНС в превишаване на правомощията и посегателство върху държавния суверенитет

САЩ наложиха санкции на председателя на Международния наказателен съд - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Съединените щати наложиха санкции на председателя на Международния наказателен съд (МНС) Томоко Акане от Япония и на високопоставения адвокат Абдулайе Сейе от Сенегал, съобщава BBC, предава News.bg.

Това е поредната стъпка от кампанията на администрацията на президента Доналд Тръмп срещу съда, който е подкрепян от повече от 120 държави членки и има мандат да разследва предполагаеми военни престъпления и други тежки международни престъпления.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че санкциите са наложени в изпълнение на заповед на Тръмп от миналата година. Той обвини Акане и Сейе в пряко участие „в усилията на МНС да разследва, арестува, задържа или преследва длъжностни лица, чието правителство не е дало съгласие за юрисдикцията на МНС“.

„Международният наказателен съд е корумпиран и фатално политизиран наднационален съд, който злонамерено е злоупотребил с властта си и е превишил мандата си. Няма да толерираме неговото посегателство върху държавния суверенитет“, заяви Рубио.

МНС е бил потърсен за коментар. Нито президентът Тръмп, нито Белият дом са направили публичен коментар по случая.

Администрацията на Тръмп вече е наложила санкции срещу най-малко 11 представители на МНС, сред които девет съдии и главният прокурор.

Мерките включват замразяване на активи, забрани за пътуване и ограничения върху предоставянето на услуги от американски компании.

Санкциите са свързани с разследванията на МНС срещу американски военнослужещи и служители за предполагаеми престъпления в Афганистан, както и с издадените от съда заповеди за арест на висши израелски представители, включително премиера Бенямин Нетаняху, във връзка с предполагаеми военни престъпления в Газа.

Нетаняху отхвърля обвиненията във военни престъпления и е обвинявал съда, че действията му са мотивирани от антисемитизъм.

Съединените щати и Израел не са страни по Римския статут и не са членове на Международния наказателен съд.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гинкобилоба

    25 2 Отговор
    А бе да питам медиите що нема нищо за епщайн досиетата наскоро,или дончо не дава а

    Коментиран от #19

    21:50 18.08.2026

  • 2 Кина

    19 3 Отговор
    Колкото и да си силен в един момент идва по силен , историята го е доказвала не веднъж..! Всички гледат сеира на чичо Скруч.!

    Коментиран от #10

    21:53 18.08.2026

  • 3 Дончо митото,

    14 0 Отговор
    веднага да се наложи мито 100% !!!🤣

    21:54 18.08.2026

  • 4 Пич

    22 1 Отговор
    Така е, така е, САЩ и Израел са престъпници и убийци по закон!!!
    Ядрени бомби трябват!!!

    21:54 18.08.2026

  • 5 САЩ плачат

    25 1 Отговор
    Че им нарушават държавният суверенитет. Не вярвах, че ще го доживея. Тези, които нахлуват в чужда държава и арестуват президента; организират бунтове и преврати; спонсорират стотици НПО-та в чужди държави; налагат самостоятелни санкции за какво ли не.... И сега плачат, че им се месят в държавата..

    21:57 18.08.2026

  • 6 Щом и Каубоите реват

    20 2 Отговор
    Значи Международния Наказателен Съд е на мястото си!

    21:57 18.08.2026

  • 7 Бгг

    24 2 Отговор
    Не други ,а точно САЩ са империята на злото.

    21:59 18.08.2026

  • 8 Учуден

    10 2 Отговор
    Не разбирам хора като Рижо, Жужи и Нещомяу. Нападаш народни, избиваш невинни и накрая цял живот се криеш като мишка.

    22:00 18.08.2026

  • 9 Това нищо не с Рубио

    8 1 Отговор
    Един високопоставен глобалист, забравих му името, нападна този така наречен съд който няма нищо общо с международния съд в Хага с думите:
    "Не забравяйте че сме ви създали само за срещу държавите от Африка и третия свят и ако пипнете нас, както сме ви създали така ще ви затворим кепенците!"

    Дори това, че подмазвачески измислиха шмекетията за Путин няма да ги спаси

    22:06 18.08.2026

  • 10 Боруна Лом

    7 1 Отговор

    До коментар #2 от "Кина":

    ВСИЧКИ КОИТО СА СЕ СЪБРАЛИ С НАС , ВСИЧКИ СА СЕ РАЗПАДНАЛИ! ПОРЕДНИТЕ ЖЕРТВИ КРАВАРСКИ!

    22:09 18.08.2026

  • 11 Истинско обещание 🇮🇷

    3 5 Отговор
    На времето най големите съдисти като Сталин Брежнев че Гевара Чърчил Рузвелт Троцки и т н терористи масови убийци така правеха като Тръмп! Не признаваха международното право ООН и нациите ! Сега Епщайн Тръмп заедно с масовия убиец на деца и палестинци ливанци иранци и т н Нетаняху не признават международния съд с цел да избегнат наказание - най добрата защита е атаката - на този принцип действат старците убийци на деца Нетаняху и Тръмп !! Реве няма да им мине номера - Нетаняху и Тръмп ще бъдат съдени от международния съд и ще бъдат убити в Хага пред очите на целия свят

    22:10 18.08.2026

  • 12 нннн

    3 1 Отговор
    Да се готви Генералният секретар на ООН.

    22:11 18.08.2026

  • 13 България е платила

    2 1 Отговор
    196 895 € членски внос за 2025 година

    Коментиран от #16

    22:41 18.08.2026

  • 14 Дааа....

    2 2 Отговор
    И така след ,като НЯМА СЪД за международни престъпления срещу човечеството.....има директна елиминация ( колкото искаш наемни убийци има по света...) !!!

    22:55 18.08.2026

  • 15 Да питам тая умната

    0 1 Отговор
    Дописничка, какво е общото между ВВС и МНС?

    23:04 18.08.2026

  • 16 Ако Пеевски ги е платил

    0 1 Отговор

    До коментар #13 от "България е платила":

    То значи, че той е България!

    Коментиран от #18

    23:05 18.08.2026

  • 17 Тръмпи

    1 0 Отговор
    настъпи мината.

    23:08 18.08.2026

  • 18 От собствения си

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Ако Пеевски ги е платил":

    джоб ли?

    23:10 18.08.2026

  • 19 Споко,

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Гинкобилоба":

    първи чакат ред педофилските досиета на Путин.
    Едно по едно.

    23:11 18.08.2026