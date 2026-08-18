Бивш капитан на ЦСКА подписа в град, атакуван от мигранти

Бившият защитник на ЦСКА Адриан Лапеня, който в някои срещи дори носеше капитанската лента, бързо си намери нов клуб. Той подписа с испанския втородивизионен Сеута, който е от едноименния испански анклав в Северна Африка.

Както е известно, в регион имаше сериозна мигрантска криза преди дни, като хиляди мароканци опитаха да нахлуят в Сеута по пътя към Испания. Обсъждаше се дори вариант едноименния отбор да не домакинства в първите срещи от Ла Лига 2 от съображения за сигурност.

Иначе Договорът на Лапеня със Сеута е за 2 години. С екипа на ЦСКА испанецът записа 49 мача от всички турнири, в които се отчете с 1 гол и 1 асистенция.

„Новият играч на Сeута се откроява и със своята скорост, добър удар с топката и способност за тичане на средни разстояния, качества, които му позволяват да допринася както в изграждането на атаката, така и в прякото разиграване на топката. Лапеня е футболист с индивидуалност, умения и опит, характеристики, които ще подсилят защитната линия на отбора на Сеута. Клубът приветства Адриан Лапеня и му пожелава най-голям успех в този нов етап, защитавайки фланелката на Сеута", написаха от испанския клуб.

☁️ Nuevo Soñador | Adrián Lapeña



Lapeña se convierte en nuevo fichaje de la AD Ceuta FC 🆕



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