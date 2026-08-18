Нападател на Байерн Мюнхен започва преговори за нов договор

Нападателят на Байерн Мюнхен Хари Кейн потвърди, че е готов да започне преговори с клуба за удължаване на своя договор. 33-годишният капитан на националния отбор на Англия навлезе в последните 12 месеца от четиригодишното си споразумение, подписано след трансфера му от Тотнъм за 86.4 млн. паунда през август 2023 г.

През изминалия сезон Кейн направи впечатляваща кампания, отбелязвайки 61 гола в 51 мача във всички турнири и помогна на водения от Венсан Компани тим да завоюва дубъл – титлата и купата на Германия.

„Разбрахме се да разговаряме след Световното първенство и след почивката ми. Не съм сигурен за точния ден, но преговорите ще започнат тази или следващата седмица“, заяви Кейн. „Както съм казвал и преди, и двете страни сме спокойни. Естествено, сега е моментът да започнем разговорите, тъй като остава само една година, но обстановката е напълно спокойна.“

От пристигането си в Германия англичанинът е реализирал 98 гола в 94 срещи в Бундеслигата, спечелвайки три поредни голмайсторски отличия. На Световното първенство през 2026 г. той отбеляза шест попадения за Англия и се превърна в най-резултатния футболист на „Трите лъва“ на световни финали с общо 14 гола в 18 мача.

Отличните му изяви го нареждат сред основните фаворити за спечелването на „Златната топка“ за 2026 г., въпреки че самият той подчертава, че вниманието му е изцяло насочено към предстоящия сезон.

„Златната топка е най-голямото индивидуално отличие. Знам, че направих страхотен сезон, но сега фокусът е върху новата кампания. Решението не е в моите ръце — направих каквото можах на терена, а оттук нататък всичко зависи от гласуването и медиите. Би било невероятно, ако се случи, но остават още два или три месеца и това не е основната ми мисъл в момента“, добави нападателят.