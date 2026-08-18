Барселона официално обяви Родри

Полузащитникът на Манчестър Сити Родри се присъедини към Барселона, според пресслужбата на каталунския клуб. 30-годишният испанец е подписал договор до лятото на 2030 г. От „Камп Ноу“ са платили на Сити 70 милиона евро. Сделката включва и бонуси.

Родри играе за Манчестър Сити от лятото на 2019 г. Той има 298 участия за отбора, в които е отбелязал 28 гола и е дал 32 асистенции.

Родри бил още футболист на Виляреал и Атлетико Мадрид в Ла Лига. Той спечели „Златната топка“ през 2024 година.