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Детските гастроентеролози у нас са само 17

Детските гастроентеролози у нас са само 17

18 Август, 2026 21:25 321 2

  • гастроентеролог-
  • детски специалисти-
  • сбалдб „проф. иван митев“

Решението на проблема зависи от държавата

Детските гастроентеролози у нас са само 17 - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Без детски гастроентeролози и нефролози са областите в почти цяла България. По данни от Националната здравноинформационна система едва 39-ма души в страната са придобили тези специалности. Те практикуват основно в големите градове като София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора и Плевен, съобщава БНТ.

Семейства от цяла България пътуват за консултация и лечение в единствените клиники по детска гастроентерология и нефрология в специализираната педиатрична болница в София. Доктор Кирова и доктор Бозаджиева са сред малкото специализанти в тях.

д-р Спасия Кирова, специализант по детска гастроентерология, СБАЛДБ „Проф. Иван Митев“: „Трудна е специалността. Трудна е, не всеки би искал да поеме риск. Много сме натоварени. Има деца от цялата страна. Капацитетът на отделението е почти постоянно запълнен.“

д-р Лилия Бозаджиева, педиатър, специализант по детска нефрология, СБАЛДБ „Проф. Иван Митев“: „Засяга доста редки случаи с животозастрашаващи състояния. Предполагам, че това е част от липсата на желание сред повечето хора. Това, че са тежки случаите, по-скоро ми дава мотивация да научавам повече.“

От Педиатричната асоциация казват, че проблем за България е неравномерното разпределение на детските специалисти.

доц. Йорданка Узунова, началник на детска клиника в УМБАЛ „Лозенец“, секретар на БПА: „Това, че ще има много специалисти, не значи, че ще се подобри диагностичният и лечебният процес в детската възраст. Тесният специалист трябва да се занимава с някакво сериозно тежко заболяване. А това, че едно дете го боли корем, това трябва да се разрешава този проблем от педиатъра.“

Решението на проблема зависи от държавата.

доц. Йорданка Узунова, началник на детска клиника в УМБАЛ „Лозенец“, секретар на БПА: „Трябва да има политика, къде, на какво място да се разпредели, на какви места трябва да има по-тесните специалности. Да се подготвят хора, да бъдат стимулирани да отидат там.“

д-р Спасия Кирова, специализант по детска гастроентерология, СБАЛДБ „Проф. Иван Митев“: „Пациентопоток да има, добра медицинска грижа като условия и база за обучение. Специалисти, които да ги обучават, и база, в която да работят след това. Заплащането е друга тема.“

От Министерството на здравеопазването казват, че за преодоляване на териториалния дисбаланс всяка година определят места за специализанти, финансирани от държавата, в специалности с недостиг на кадри.


България
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 При

    1 0 Отговор
    колко от нуждаещи се пациенти ?

    21:28 18.08.2026

  • 2 Яшар

    2 0 Отговор
    Добре е че ги има . Не е проблем 100 км ,хайде да не гледаме зъбите на хараизаното магаре...да са живи и здрави 17 те гастроентеролози

    21:29 18.08.2026

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