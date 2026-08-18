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Украинските производители на стомана с вълна от принудителни спирания
  Тема: Украйна

Украинските производители на стомана с вълна от принудителни спирания

18 Август, 2026 21:15 534 4

  • украйна-
  • металургия-
  • черно море-
  • превоз-
  • спиране

Това ще се случи, ако корабоплаването в Черно море не се възобнови

Украинските производители на стомана с вълна от принудителни спирания - 1
Снимка: Shutterstock
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Преустановяването на морския износ за миннодобивните и металургичните предприятия заплашва макроикономическата стабилност на Украйна; те може да прекратят дейността си през следващите седмици, според Александър Каленков, президент на индустриалната асоциация „Укрметалургпром“.

„Времето изтича за предприятията. Крайният срок за миннодобивните и металургичните заводи вече не е месеци, а седмици, и ако корабоплаването в Черно море не се възобнови, страната ще се сблъска с вълна от принудителни спирания в рамките на седмици“, цитира експерта украинското издание „Економична правда“.

Според Каленков нито сухопътните коридори, нито речните маршрути са способни да компенсират морския износ на руда поради големите си обеми. През 2025 г. Украйна е изнесла над 31 милиона тона желязна руда, от които приблизително 55% са били превозени по море, предимно до азиатски страни, предимно Китай.

Каленков отбеляза, че пренасочването на китайските обеми към полските Гданск или румънските Констанца пристанища е икономически нецелесъобразно. Цената на тон руда в Китай се колебае около 100 долара. Железопътната логистика до Гданск добавя поне 68 долара към цената, а доставката през Констанца е още по-скъпа поради малката дълбочина на румънското пристанище. „Днес производствените разходи на заводите са значително по-високи, отколкото през 2022 г., докато световните цени на рудата са значително по-ниски. Компаниите просто нямат маржовете, за да покрият подобни логистични разходи. Износът през западните гранични пунктове стана нерентабилен; по-евтино е да се спре производството напълно“, отбеляза Каленков.

Ситуацията се усложнява допълнително от кризата в самата украинска металургична индустрия. Квотите, наложени от Европейския съюз върху вноса на украинска стомана, автоматично намаляват вътрешното търсене на руда за топене. Според Каленков, ако ситуацията продължи, първите, които ще затворят, ще бъдат минно-преработвателните заводи, които разчитат предимно на износ. Предприятията, фокусирани върху вътрешния пазар, може да оцелеят по-дълго, но и те в крайна сметка ще се сблъскат с намалено търсене.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    6 0 Отговор
    Да се разбира като - украинската икономика е разрушена!!!
    Дайте пари на Зелю, ЕЙ...!!!

    21:19 18.08.2026

  • 2 Съдията

    7 0 Отговор
    Да не говорим, че лошите руски сапьорски лопатки направо изпариха напоследък няколко стоманодобивни завода в Украйна. "Стратегическо поражение на Русия", мъка, мъка либерастка.😂

    21:24 18.08.2026

  • 3 да бягат бързо

    0 0 Отговор
    щото идват бусификаторите а най добре е да се въоръжат и ги посрещнат как си требе

    21:37 18.08.2026

  • 4 казах

    2 0 Отговор
    Закривайте Укробандерожката диктатура.

    21:38 18.08.2026