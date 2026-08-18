МААЕ отваря нова глава в ядреното сътрудничество със Сирия

Сирия отвори нова глава в ядреното сътрудничество с Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), обяви генералният директор на МААЕ Рафаел Гроси.

„Сирия затваря страница от миналото и отваря нова глава в ядреното сътрудничество“, каза Гроси на съвместна пресконференция със сирийския външен министър Асад ал-Шейбани в Дамаск. Според ръководителя на МААЕ, настоящото посещение в Дамаск е важна стъпка в усилията за предотвратяване на разпространението на ядрени оръжия. „Днес е важен ден за сигурността и мира, както и за съществените усилия за предотвратяване на разпространението на ядрени оръжия, тъй като започнахме сътрудничество с новото сирийско правителство, докато предишният режим не сътрудничи в тази област“, ​​каза той.

Гроси подчерта необходимостта от решаване на „въпроси, които преди това пораждаха безпокойство сред международната общност по отношение на Сирия“. Той потвърди, че МААЕ ще работи, за да гарантира, че Арабската република „се завръща в състояние, което напълно спазва всички свои правни задължения в областта на неразпространението“. Той заяви, че развитието на ядрените технологии в Сирия ще бъде свързано с мирни приложения, включително енергетика, здравеопазване, храни и управление на водите.

От своя страна сирийският външен министър обяви, че Дамаск е предоставил на агенцията достъп до ядрено съоръжение в провинция Дейр ез-Зор в североизточната част на страната по собствена инициатива. Той подчерта, че Дамаск „потвърждава, че прозрачността е негов собствен избор и е ангажиран със засилване на сътрудничеството с МААЕ“.

Миналата седмица американският информационен сайт Axios съобщи, че администрацията на Вашингтон е постигнала споразумения с Дамаск и израелските власти относно извеждането на ядрени материали от сирийското съоръжение от служители на МААЕ. Изданието уточни, че съответните споразумения са постигнати от администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп със Сирия и Израел след консултации. Това е позволило да се „предотврати ескалация с участието на Израел, Сирия и евентуално дори Турция".

При управлението на бившия президент на Арабската република Башар Асад в страната са се разработвали ядрени съоръжения, включително реактор в източната провинция Дейр ез-Зор. Той е унищожен от израелски въздушни удари през 2007 г. Изданието твърди, че след това Сирия е поддържала няколко „изследователски съоръжения и складови помещения“, свързани с ядрената програма, които са били „предимно неактивни“. Според статията, едно от тях е съдържало „ядрени материали“, по-специално уранов концентрат.