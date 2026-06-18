Роберто Мартинес пред дилема: Ще поеме ли Ал Насър и ще стане ли наставник на Роналдо?

Роберто Мартинес, настоящият селекционер на Португалия, може да поеме кормилото на саудитския гранд Ал Насър – клубът, в който блести не кой да е, а самият Кристиано Роналдо. Информацията идва от авторитетния журналист на RMC Sport Фабрис Хоукинс, който твърди, че преговорите между Мартинес и ръководството на Ал Насър са започнали още преди старта на Световното първенство.

Настоящият контракт на Мартинес с португалската футболна федерация изтича след Мондиал 2026, но това не спира вълната от догадки и коментари. Феновете на „мореплавателите“ са разделени – част от тях се опасяват, че евентуалното преминаване на треньора в Саудитска Арабия може да повлияе на решенията му относно титулярния състав, особено по отношение на статута на Роналдо. Според някои, именно възможността за бъдеща работа с мегазвездата в Ал Насър е причината Кристиано да бъде неизменно сред стартовите единадесет.

В навечерието на първия мач на Португалия срещу ДР Конго (1:1), Роберто Мартинес не остави място за съмнения. На пресконференция той отхвърли всички спекулации, заявявайки: „Слуховете за напускането ми след Световното първенство? Това не е новина. Нула.“ Той подчерта, че цялото му внимание е насочено към представянето на Португалия на Мондиала и не мисли за нищо друго.

Въпреки категоричния отговор на селекционера, темата остава отворена и продължава да вълнува спортната общественост.