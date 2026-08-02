Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Бг футбол »
Лудогорец записа трета поредна победа в първенството

Лудогорец записа трета поредна победа в първенството

2 Август, 2026 21:05 457 3

  • първа лига-
  • лудогорец-
  • ботев враца

Врачани остават на 11-ата позиция с една точка от първите три кръга на шампионата

Лудогорец записа трета поредна победа в първенството - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Лудогорец (Разград) постигна домакински успех срещу Ботев (Враца) с 2:1 в мач от третия кръг на българското първенство по футбол и се изравни по точки с лидера в класирането Левски (София), предаде БТА.

Така и двата тима са с по 9 точки след три изиграни мача, но заради по-добрата си голова разлика "сините" запазват първото си място. Врачани остават на 11-ата позиция с една точка от първите три кръга на шампионата.

Бърнард Текпетей и Руан Крус донесоха победата на "орлите" с два гола преди полувремето, а гостите от Враца успяха да отговорят чрез влезлия като резерва Преслав Боруков през втората част. Домакините трябваше да доиграят срещата с човек по-малко, след като халфът Емерсон Родригес беше изгонен с директен червен картон за опасно влизане в краката на Милен Стоев.

Лудогорец получи шанс да открие резултата още във втората минута, когато Симеон Шишков направи пробив по левия фланг на атаката, центрира към Петър Станич, който беше в наказателното поле на Ботев, но сърбинът не беше точен при опита си с глава.

В 11-ата минута след разбъркване в наказателното поле на гостите, "орлите" отново имаха шанс да поведат, но рикошет от крака на Руан Круз мина над гредата.

Натискът на домакините в крайна сметка доведе до първото попадение в 22-рата минута, дело на Бърнард Текпетей, който се ориентира най-добре след удар с глава на капитана на разградчани Ивайло Чочев, който принуди вратаря Марин Орлинов да спаси. Избитата топка падна пред главата на Текпетей, който от близко разстояние прати топката в мрежата на Ботев.

До края на полувремето играчите на Лудогорец създадоха още няколко опасни положения - в 37-ата минута Текпетей отново беше в центъра на вниманието, когато изведе Руан Крус сам срещу стража Орлинов, но бразилският нападател стреля встрани от вратата. Няколко минути по-късно се отвори възможност отново пред бразилеца, но този път беше неточен с удара си с глава.

В добавеното време на първата част разградчани удвоиха преднината си точно чрез Руан Крус, който при третия си опит в рамките на десет минути, този път не сгреши. При центриране от корнер на Станич, Чочев отклони топката към Текпетей, който уцели горната греда. Руан Крус беше най-съобразителен и отбеляза с глава.

На полувремето наставникът на гостите Тодор Симов прибегна към смените, заменяйки двама от офанзивните си футболисти - Даниел Генов и Касим Хаджи, с Мартин Смоленски и Преслав Боруков. Единствените по-опасни положения до средата на втората част за Ботев бяха пред Сайней Санянг, чийто удар беше спасен от Хенрик Бонман, а малко след това влезлият като резерва Боруков стреля над напречната греда.

В следващите минути врачани бяха по-опасният от двата тима, а нападенията им дадоха резултат, когато в 72-рата минута Преслав Боруков получи центриране от Мартин Смоленски и отправи точен удар с глава към вратата на Хенрик Бонман, който не успя да реагира.

Домакините трябваше да доиграят срещата под напрежение, след като в 84-вата минута полузащитникът Емерсон Родригес влезе с бутоните в крака на централния защитник на врачани Милен Стоев. Първоначално съдията даде единствено жълт картон, но преразглеждане на ситуацията със системата за видеоарбитраж (ВАР) доведе до промяна в картона и Родригес беше изгонен с директен червен, оставяйки тима си с човек по-малко.

В десетте оставащи минути, включително четирите добавени от съдията, Ботев не успя да стигне до изравнителен гол и Лудогорец спечели ценни три точки, с които се изравни с Левски на върха на класирането.


Разград / България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мамунди

    0 1 Отговор
    На рязградската морава, при пълни трибуни, делоирманските пенсионери взеха гросмайсторски мача. На ходом- на патерица, пестейки сили премазаха мотивиран, борбен, пълен с "говеда" Ботев Враца. "Хегемона" за да бъде такъв трябва да си купи 10 момчета от чужбина до 25 години!

    21:26 02.08.2026

  • 2 Мнение

    0 0 Отговор
    Какво е това "лудогорец"?!
    А пфк "левски" и пфк "ботев" имат ли нещо общо с българските революционери Ботев и Левски, дали животите си за народа и родината ни?!

    Едно време футболът ми бе любима игра!
    Вероятно защото не бе толкова комерсиализиран, нямаше "бетове" и нямаше внос на футболисти!
    Беше просто една игра, с която всички обикновени хора разпускахме!

    Сега е пълен отврат!
    Едни ритнитопковци с гигантско самочувствие, некласирали се почти никъде, но получаващи огромни заплати и спонсорирани от бетове и др съсипници на съдби?!

    Едно време семействата ходеха с децата си по стадионите, които нямаха огради, нямаха и полицаи!

    ЕДНО ВРЕМЕ ФУТБОЛЪТ БЕ ОБИКНОВЕНА, НО ИСТИНСКА ИГРА, КОЯТО СПЛОТЯВАШЕ ХОРАТА! ПОЗДРАВЯВАХА СЕ ЕДНИ ДРУГИ, КОГАТО ОТБОРИТЕ ИМ СПЕЧЕЛЯТ, ИЛИ ЗАГУБЯТ!

    СЕГА КАКВО Е ТОВА НЕЩО, ДЕТО ИМА РАДИКАЛИЗИРАНИ АГИТКИ И УЛТРАСИ (РАЗДАВАЩИ СВОЕ "ПРАВОСЪДИЕ" ПО УЛИЦИТЕ НА СТРАНАТА), ЧИЯТО ОСНОВНА ЦЕЛ Е МЕЛЕТА ПО СТАДИОНИТЕ?!

    ОСНОВЕН РЕСТАРТ И РЕМОНТ Е НЕОБХОДИМ В ДЪРЖАВАТА НИ!
    СЛЕД

    21:29 02.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове