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Нестеров стана шампион на сингъл на турнир по тенис в Дания

Нестеров стана шампион на сингъл на турнир по тенис в Дания

2 Август, 2026 16:32 323 1

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  • дания

Това е деветата титла за Нестеров на сингъл от турнири от веригата World Tennis Tour

Нестеров стана шампион на сингъл на турнир по тенис в Дания - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Националът на България за Купа „Дейвис“ Пьотр Нестеров спечели титлата на сингъл на турнира на клей в Гентофте (Дания) с награден фонд 30 хиляди долара, предаде БТА.

Поставеният под номер 2 Нестеров победи на финала водача в схемата Карл Емил Овербек (Дания) с 3:6, 6:3, 6:1 за час и 53 минути.

23-годишният българин загуби първия сет след допуснат един пробив в шестия гейм, но след това тотално доминира на корта. Той поведе с 4:1 във втората част, загуби следващите два гейма за 4:3, но спечели следващите два и след 6:3 изравни резултата в сетовете. Националът взе аванс от 3:0 в решителната трета част, а след 3:1 направи нова серия от три поредни спечелени гейма и затвори мача.

Това е деветата титла за Нестеров на сингъл от турнири от веригата World Tennis Tour, като три от тях са спечелени през тази година.

Следващата седмица той ще участва на турнира "Чалънджър 50" в Пловдив. В първия кръг на кортовете на ТК „Локомотив“ той ще се изправи срещу Лоренцо Анджелини (Италия).

На предишния турнир от тази верига в Пловдив през юни Нестеров достигна до полуфиналите.


Дания
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