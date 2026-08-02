Израелски съд спря плана за охрана на затвори с крокодили

Окръжният съд в Йерусалим наложи временна забрана върху плана на министъра на националната сигурност Итамар Бен-Гвир за използване на нилски крокодили като жива охрана около затвора „Кециот“, съобщава i24NEWS.

Решението е в отговор на спешна петиция от организацията „Let the Animals Live“, която изрази опасения относно хуманното отношение към животните, държани в изкуствени ровове в пустинята Негев, допълва Ynetnews.

Проектът, придобил известност като „Алигатор Алкатраз“, цели подсилване на сигурността на съоръжението, където се държат палестински затворници, информира Jerusalem Post. Съдът замрази трансфера на влечугите от местни ферми до провеждането на разширено изслушване с експерти.

Следващите стъпки по казуса включват разглеждане на аргументите на защитниците на животните и изслушване на становища от зоолози и специалисти по сигурността.