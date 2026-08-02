Израелски съд спря плана за охрана на затвори с крокодили

Окръжният съд в Йерусалим наложи временна забрана върху плана на министъра на националната сигурност Итамар Бен-Гвир за използване на нилски крокодили като жива охрана около затвора „Кециот“, съобщава i24NEWS.
Решението е в отговор на спешна петиция от организацията „Let the Animals Live“, която изрази опасения относно хуманното отношение към животните, държани в изкуствени ровове в пустинята Негев, допълва Ynetnews.
Проектът, придобил известност като „Алигатор Алкатраз“, цели подсилване на сигурността на съоръжението, където се държат палестински затворници, информира Jerusalem Post. Съдът замрази трансфера на влечугите от местни ферми до провеждането на разширено изслушване с експерти.
Следващите стъпки по казуса включват разглеждане на аргументите на защитниците на животните и изслушване на становища от зоолози и специалисти по сигурността.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Евреите са много набедени за умни!!!
Но пък са зловещи гадини, без никаква човещина!!!
22:57 02.08.2026
2 Коста
22:59 02.08.2026
3 А50
23:00 02.08.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Няма хора по сбъркано племе
Коментиран от #22
23:00 02.08.2026
6 А50
Коментиран от #8
23:04 02.08.2026
7 Доколкото
Коментиран от #14
23:14 02.08.2026
8 Фют
До коментар #6 от "А50":Ако не е женска пантерата не върши работа.
23:15 02.08.2026
9 Фют
23:18 02.08.2026
10 Ами
Колко още да се изложат пред света....
Коментиран от #23
23:25 02.08.2026
11 Забележете
Няма да коментирам и да споделям определяния за евреите, щото ще ми изтрият коментара. Сами се сещате какво искам да кажа.
23:26 02.08.2026
12 Изродите в Израел
На снимката е един такъв изрод - по грозен е и от крокодила до него.
23:29 02.08.2026
13 Наблюдател
23:36 02.08.2026
14 Анонимен
До коментар #7 от "Доколкото":"Доколкото знам",значи нищо не знаеш. Няма порода кучета селекционирана в нацистка Германия.
Коментиран от #15
23:49 02.08.2026
15 Доберман-Пинчер
До коментар #14 от "Анонимен":Сега вече си запознат
00:03 03.08.2026
16 Много са меки израелците
Коментиран от #18
00:11 03.08.2026
17 Сега има ли някой
00:11 03.08.2026
18 И малките деца
До коментар #16 от "Много са меки израелците":Не вярват на приказките за фурната. Жалко, че оня мустакатия не ви е прекарал всичките през комина
Коментиран от #19
00:13 03.08.2026
19 Много са меки израелците
До коментар #18 от "И малките деца":Дори и да не са във фурни има вързани и запалени цели семейства. Има почти час видеоклипове от зверствата от 7-ми октомври.
Коментиран от #20
00:16 03.08.2026
20 Дали са повече
До коментар #19 от "Много са меки израелците":От над 40хил. убити палестинчета?
00:20 03.08.2026
21 Kaлпазанин
00:48 03.08.2026
22 Kaлпазанин
До коментар #5 от "Няма хора по сбъркано племе":А какво да кажем за демократичния запад който им помага ,та те са съучастници
00:49 03.08.2026
23 Kaлпазанин
До коментар #10 от "Ами":Това племе печата доларите ,тези които трябва м помагат имат и то много ,само че вече ресурси не им останаха
00:51 03.08.2026