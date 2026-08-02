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Израелски съд спря плана за охрана на затвори с крокодили

Израелски съд спря плана за охрана на затвори с крокодили

2 Август, 2026 22:48, обновена 2 Август, 2026 22:55 1 143 23

  • израел-
  • затвори-
  • крокодили-
  • охрана-
  • съд

Временна съдебна заповед спря прехвърлянето на нилски крокодили около затвора „Кециот“ след петиция на защитници на животните

Израелски съд спря плана за охрана на затвори с крокодили - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Окръжният съд в Йерусалим наложи временна забрана върху плана на министъра на националната сигурност Итамар Бен-Гвир за използване на нилски крокодили като жива охрана около затвора „Кециот“, съобщава i24NEWS.

Решението е в отговор на спешна петиция от организацията „Let the Animals Live“, която изрази опасения относно хуманното отношение към животните, държани в изкуствени ровове в пустинята Негев, допълва Ynetnews.

Проектът, придобил известност като „Алигатор Алкатраз“, цели подсилване на сигурността на съоръжението, където се държат палестински затворници, информира Jerusalem Post. Съдът замрази трансфера на влечугите от местни ферми до провеждането на разширено изслушване с експерти.

Следващите стъпки по казуса включват разглеждане на аргументите на защитниците на животните и изслушване на становища от зоолози и специалисти по сигурността.


Израел
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    30 2 Отговор
    Хахаха....... хахаха......
    Евреите са много набедени за умни!!!
    Но пък са зловещи гадини, без никаква човещина!!!

    22:57 02.08.2026

  • 2 Коста

    24 3 Отговор
    Гадни създания по грешка наричани хора.

    22:59 02.08.2026

  • 3 А50

    9 1 Отговор
    И ще ги хранят с палестинци , нали. Затворниците при тая гледка ще се чувстват, като богоизбрани в 5 звезден хотел

    23:00 02.08.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Няма хора по сбъркано племе

    26 2 Отговор
    от чфутите. Ежедневно се убеждавам

    Коментиран от #22

    23:00 02.08.2026

  • 6 А50

    7 0 Отговор
    Ние пък пуснахме черна пантера да лови имигранти. Ес има върху какво да се замисли как да си пази границите вместо да купуват електрички всяка година за началници на граничните полиции

    Коментиран от #8

    23:04 02.08.2026

  • 7 Доколкото

    10 4 Отговор
    знам в нацистка Германия са създадени свирепите породи кучета именно с цел охрана на конц лагери! Сега "жертвите" развиват добитият опит.

    Коментиран от #14

    23:14 02.08.2026

  • 8 Фют

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "А50":

    Ако не е женска пантерата не върши работа.

    23:15 02.08.2026

  • 9 Фют

    4 1 Отговор
    Пра, пра, пра...дядо ми е изплашил евреина ли, че така е зяпнал :)

    23:18 02.08.2026

  • 10 Ами

    7 1 Отговор
    Режимът в Израел вече няма какво да губи.
    Колко още да се изложат пред света....

    Коментиран от #23

    23:25 02.08.2026

  • 11 Забележете

    12 1 Отговор
    Забраната е от спешна петиция от организацията, която изразява опасения относно хуманното отношение към животните, а не от някои, на които им пука за ХОРАТА!
    Няма да коментирам и да споделям определяния за евреите, щото ще ми изтрият коментара. Сами се сещате какво искам да кажа.

    23:26 02.08.2026

  • 12 Изродите в Израел

    10 1 Отговор
    са твърде нещастни.

    На снимката е един такъв изрод - по грозен е и от крокодила до него.

    23:29 02.08.2026

  • 13 Наблюдател

    3 1 Отговор
    Този побеснелият с кипата ли е министър Ген-Бвир? С ортодоксални на власт скоро крокодилите няма да са само охрана. Палестинците ще им станат храна.

    23:36 02.08.2026

  • 14 Анонимен

    2 2 Отговор

    До коментар #7 от "Доколкото":

    "Доколкото знам",значи нищо не знаеш. Няма порода кучета селекционирана в нацистка Германия.

    Коментиран от #15

    23:49 02.08.2026

  • 15 Доберман-Пинчер

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "Анонимен":

    Сега вече си запознат

    00:03 03.08.2026

  • 16 Много са меки израелците

    0 3 Отговор
    Пропуск в статията е, че не се споменават протестите на правозащитните организации. Те първи заявиха, че този план е средновековен метод за психологически натиск над затворниците и е напълно незаконен. Проектът беше спрян от съда, защото нарушава законите за сигурност и хуманно отношение към хората. Макар че палестинските терористи, които печаха бебета във фурните пред очите на родителите им точно това заслужават- изяждане от крокодили.

    Коментиран от #18

    00:11 03.08.2026

  • 17 Сега има ли някой

    3 0 Отговор
    Който да се съмнява кое е най-долното племе

    00:11 03.08.2026

  • 18 И малките деца

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "Много са меки израелците":

    Не вярват на приказките за фурната. Жалко, че оня мустакатия не ви е прекарал всичките през комина

    Коментиран от #19

    00:13 03.08.2026

  • 19 Много са меки израелците

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "И малките деца":

    Дори и да не са във фурни има вързани и запалени цели семейства. Има почти час видеоклипове от зверствата от 7-ми октомври.

    Коментиран от #20

    00:16 03.08.2026

  • 20 Дали са повече

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "Много са меки израелците":

    От над 40хил. убити палестинчета?

    00:20 03.08.2026

  • 21 Kaлпазанин

    0 0 Отговор
    Това заслужават всички евреи ,да бъдат пускани във водоеми с крокодили ,

    00:48 03.08.2026

  • 22 Kaлпазанин

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Няма хора по сбъркано племе":

    А какво да кажем за демократичния запад който им помага ,та те са съучастници

    00:49 03.08.2026

  • 23 Kaлпазанин

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Ами":

    Това племе печата доларите ,тези които трябва м помагат имат и то много ,само че вече ресурси не им останаха

    00:51 03.08.2026