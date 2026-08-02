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Ювентус плати 30 милиона евро за 18-годишен босненец

Ювентус плати 30 милиона евро за 18-годишен босненец

2 Август, 2026 20:16 576 1

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  • байер леверкузен

18-годишният национал на Босна и Херцеговина е подписал договор за пет години

Ювентус плати 30 милиона евро за 18-годишен босненец - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Италианският футболен гранд Ювентус официално обяви привличането на тийнейджъра Керим Алайбегович от германския Байер Леверкузен, предаде БТА.

18-годишният национал на Босна и Херцеговина е подписал договор за пет години, а според ДПА сумата, заплатена за трансфера, е 30 милиона евро.

Алайбегович започна кариерата си в академията на родния си отбор Кьолн, преди да премине в Байер Леверкузен през 2021 година. "Аспирините" го продадоха на Ред Бул Залцбург през миналото лято, но се възползваха от клауза за откупуване преди месец за 8 милиона. Младият футболист, който играе предимно като ляво крило, не изигра нито един мач за мъжкия отбор на Леверкузен, а от Ювентус са му обещали роля в стартовия състав - нещо, което нямаше да му бъде гарантирано в тима от Бундеслигата.

През миналия сезон Керим Алайбегович отбеляза 13 гола в 44 мача за Залцбург, докато с националната фланелка на родината си вече има 14 мача и две попадения, включително четири мача и един гол на Световното първенство по-рано през лятото.

Босненецът е петото ново попълнение за "бианконерите" през летния трансферен прозорец след нападателя Лоис Опенда, който впоследствие беше изпратен под наем в Олимпик Лион, офанзивните футболисти Джеф Екхатор и Жереми Бога, както и десния защитник Зеки Челик.


Италия
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  • 1 Пешо

    0 0 Отговор
    Този струва повече от целия ни национален отбор.

    21:30 02.08.2026

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