Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Бг футбол »
ЦСКА обърна Дунав и взе трите точки

ЦСКА обърна Дунав и взе трите точки

2 Август, 2026 23:22 621 1

  • първа лига-
  • цска-
  • дунав

Гостите от Русе първи поведоха в резултата още в началото на двубоя, след като Апостолов се разписа с удар от около 25 метра

ЦСКА обърна Дунав и взе трите точки - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

ЦСКА победи гостуващия Дунав Русе с 2:1 в среща от третия кръг на Първа футболна лига.

Радослав Апостолов откри резултата за гостите още в 10-ата минута, но домакините стигнаха до пълен обрат с попадения на Жоел Цварц и Факундо Родригес, предаде БТА.

Тимът на Христо Янев се изкачи на четвърто място в класирането със 7 точки, на две зад лидерите Левски и Лудогорец, а Дунав остава на дъното с три загуби от три мача от началото на сезона.

Двата тима изиграха равностойно първо полувреме, но след почивката ЦСКА имаше тотално превъзходство.

Гостите от Русе първи поведоха в резултата още в началото на двубоя, след като Апостолов се разписа с удар от около 25 метра.

В 17-ата минута Жоел Цварц се оказа най-съобразителен в наказателното поле и след добавка изравни за домакините. След това "червените" направиха още два пропуска и полувремето завърши 1:1.

През втората част Янев направи пет смени, три от които на почивката, а неговите футболисти продължиха да създават положения. В 79-ата минута Родригес да влезе в наказателното поле и с мощен диагонален шут с левия крак донесе успеха на ЦСКА.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пустиня(к)

    2 0 Отговор
    Нивото на Дунав е зверски паднало. Дано до отпуска са дигне, че требва да са оди за риба.

    23:34 02.08.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове