ЦСКА обърна Дунав и взе трите точки

ЦСКА победи гостуващия Дунав Русе с 2:1 в среща от третия кръг на Първа футболна лига.

Радослав Апостолов откри резултата за гостите още в 10-ата минута, но домакините стигнаха до пълен обрат с попадения на Жоел Цварц и Факундо Родригес, предаде БТА.

Тимът на Христо Янев се изкачи на четвърто място в класирането със 7 точки, на две зад лидерите Левски и Лудогорец, а Дунав остава на дъното с три загуби от три мача от началото на сезона.

Двата тима изиграха равностойно първо полувреме, но след почивката ЦСКА имаше тотално превъзходство.

Гостите от Русе първи поведоха в резултата още в началото на двубоя, след като Апостолов се разписа с удар от около 25 метра.

В 17-ата минута Жоел Цварц се оказа най-съобразителен в наказателното поле и след добавка изравни за домакините. След това "червените" направиха още два пропуска и полувремето завърши 1:1.

През втората част Янев направи пет смени, три от които на почивката, а неговите футболисти продължиха да създават положения. В 79-ата минута Родригес да влезе в наказателното поле и с мощен диагонален шут с левия крак донесе успеха на ЦСКА.