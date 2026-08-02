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Ла Лига поиска Джани Инфантино да напусне поста президент на ФИФА

Ла Лига поиска Джани Инфантино да напусне поста президент на ФИФА

2 Август, 2026 18:12 669 0

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По-рано УЕФА заплаши да бойкотира събитията на ФИФА, ако схемата стане реалност

Ла Лига поиска Джани Инфантино да напусне поста президент на ФИФА - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Президентът на испанската Ла Лига Хавиер Тебас призова президента на ФИФА Джани Инфантино да подаде оставка заради аферата с инвеститорската компания на Световното първенство и други проблеми с ръководството, предаде БТА.

"Инфантино не трябва да продължава да е начело", написа той в социалните мрежи.

"Това, че ФИФА е оттеглила предложението си за приватизация на състезанията си, е добра новина. Но би било голяма грешка да се мисли, че това е решило проблема с управлението. Конфедерациите, асоциациите, лигите, играчите... не трябва да се задоволяват с това оттегляне и да считат въпроса за приключен. Проблемът е много по-дълбок", каза той.

Инфантино обяви в събота, че планът, позволяващ на частни инвеститори да купуват дялове в нова компания, която да контролира търговските права и турнирните операции на ФИФА, е спрян.

Решението дойде след ожесточена негативна реакция, кулминираща в заплахата на УЕФА да бойкотира събитията на ФИФА, ако схемата стане реалност, а отказите от други конфедерации означаваха, че Инфантино няма подкрепа за плановете.

Тебас коментира още, че сагата с инвеститорите е "само върхът на айсберга", тъй като проблемите са свързани и с отмяната на наказанието заради червен картон на американския национал Фоларин Балогун на Световното първенство след намесата на президента на САЩ Доналд Тръмп, с когото Инфантино е близък, цените на билетите за Мондиала и други "едностранни решения", като например тези за нови състезания и формати.

"Проблемът е в модела на управление, който концентрира властта, намалява контрола и баланса и изолира тези, които са пряко засегнати от решенията му. Поради всички тези причини смятам, че Джани Инфантино не трябва да продължава да бъде начело на ФИФА", каза Тебас.

"Световният футбол се нуждае от ново ръководство, което да модернизира управлението му, да възстанови институционалното доверие и да изгражда бъдещи решения, като ги съгласува с участващите страни, след като оцени тяхното спортно, икономическо и социално въздействие, а не ги налага едностранно", завърши той, цитиран от ДПА.


Испания
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