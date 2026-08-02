Рускинята Кристина Лютова триумфира на финала на турнира на твърда настилка в Мемфис

Руската тенисистка Кристина Лютова триумфира на финала на турнира на твърда настилка от сериите УТА 250 в Мемфис (САЩ) с награден фонд 283 347 долара, предаде БТА.

С успеха си срещу Дария Видманова (Чехия) след обрат с 1:6, 6:1, 6:2 за два часа и една минута игра, 16-годишната рускиня се превърна в най-младата носителка на трофей от веригата на УТА от 2019 година насам. Лютова е и първата тенисистка, родена през 2010 година, която е достигала до полуфинал или финал в подобна надпревара.

Рускинята, 229-а в ранглистата на УТА, премина през квалификациите и записа четири поредни победи по пътя си към сблъсъка за титлата, включително срещу 19-ата в света Екатерина Александрова (Русия).

Във финала срещу Видманова, Лютова изостана в общия резултат след несигурно начало на двубоя, но отговори със силна втора част от своя страна.

В решаващия сет рускинята започна с два последователни пробива и поведе с 4:0. Видманова успя да върне единия брейк и да намали до 2:4, но Лютова веднага спечели следващото подаване на опонентката си. На собствен сервис тя имаше три шампионски точки, но вместо да затвори срещата, допусна пробив. В крайна сметка при четвъртия си мачбол, този път при сервис на съперничката си, младата рускиня успя да стигне до победата.