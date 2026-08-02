Новини
Спорт »
Тенис »
Рускинята Кристина Лютова триумфира на финала на турнира на твърда настилка в Мемфис

Рускинята Кристина Лютова триумфира на финала на турнира на твърда настилка в Мемфис

2 Август, 2026 22:47 363 2

  • тенис-
  • кристина лютова-
  • мемфис-
  • дария видманова

Рускинята премина през квалификациите и записа четири поредни победи по пътя си към сблъсъка за титлата

Рускинята Кристина Лютова триумфира на финала на турнира на твърда настилка в Мемфис - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Руската тенисистка Кристина Лютова триумфира на финала на турнира на твърда настилка от сериите УТА 250 в Мемфис (САЩ) с награден фонд 283 347 долара, предаде БТА.

С успеха си срещу Дария Видманова (Чехия) след обрат с 1:6, 6:1, 6:2 за два часа и една минута игра, 16-годишната рускиня се превърна в най-младата носителка на трофей от веригата на УТА от 2019 година насам. Лютова е и първата тенисистка, родена през 2010 година, която е достигала до полуфинал или финал в подобна надпревара.

Рускинята, 229-а в ранглистата на УТА, премина през квалификациите и записа четири поредни победи по пътя си към сблъсъка за титлата, включително срещу 19-ата в света Екатерина Александрова (Русия).

Във финала срещу Видманова, Лютова изостана в общия резултат след несигурно начало на двубоя, но отговори със силна втора част от своя страна.

В решаващия сет рускинята започна с два последователни пробива и поведе с 4:0. Видманова успя да върне единия брейк и да намали до 2:4, но Лютова веднага спечели следващото подаване на опонентката си. На собствен сервис тя имаше три шампионски точки, но вместо да затвори срещата, допусна пробив. В крайна сметка при четвъртия си мачбол, този път при сервис на съперничката си, младата рускиня успя да стигне до победата.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Фют

    0 1 Отговор
    Ама как ми беше важно.

    23:18 02.08.2026

  • 2 Бандераинска укропатка

    0 0 Отговор
    УжасТ!!!
    Нямаше ли някоя украинка, че да ѝ дадат победата?
    Направо е гадно и тук руснаци да побеждават.

    23:19 02.08.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове