Впечатляващо постижение: Александър Николов завърши Лигата на нациите като топ реализатор въпреки ранното отпадане на България

Лидерът на националния отбор на България по волейбол Александър Николов завърши като реализатор номер 1 в турнира Лигата на нациите. Той приключи с общо 278 точки в мачовете на България, предаде БТА.

Още по-впечатляващото е, че това постижение идва, въпреки че България не участва във финалната фаза в Китай.

Това е пореден индивидуален успех за Николов, който беше номер 1 по точки на Световното първенство през миналата година, както и в италианската волейболна Суперлига.

Полша успешно защити титлата си от волейболната Лига на нациите след успех срещу САЩ с 3:2 (25:21, 23:25, 25:27, 25:23, 15:10) на финала, игран в Нинбо, Китай.

Успехът в надпреварата е рекорден трети за лидера в световната ранглиста и втори пореден след миналогодишния триумф. Така Полша излиза еднолично на първото място по титли от Лигата на нациите с три, като освен тях има един сребърен и три бронзови медала. От своя страна САЩ за четвърти път се препъва на последното стъпало в турнира след сребърните отличия от 2019, 2022 и 2023 година.

С успеха си в мача за третото място тимът на Словения спечели първия си медал от Лигата на нациите, надигравайки Япония с 3:1 (25:21, 26:28, 25:22, 25:22), спирайки азиатците по пътя им към трети медал от надпреварата.

Европейският отбор направи повече непредизвикани грешки от съперника си в мача, 33 срещу 23, но компенсира за това със силно нападение с 62-52 успешни атаки, както и с по-добра игра в защита с 10 срещу 5 успешни блокади.