Израел отрече участие в атаката срещу ливански патрул

Израелските въоръжени сили официално категорично отрекоха каквато и да е намеса в неотдавнашния инцидент, при който пострада военен патрул на Ливан.

Официалната позиция на Тел Авив бе разпространена в извънредно изявление в неделя вечерта.

Министерството на отбраната на Израел и командването на армията отбелязаха, че „според разузнавателната информация, с която разполагат Армията на отбранителните сили на Израел (IDF)“, експлозията е причинена от предварително поставено взривно устройство. Израелските власти посочиха като директен извършител на атаката бойци от шиитската радикална организация „Хизбула“.

Детайли около инцидента в Южен Ливан

Взривът избухна в граничен регион на Южен Ливан, където ситуацията остава изключително несигурна въпреки подписаните международни споразумения. По-рано ливански източници съобщиха за нападение срещу техен патрул, което първоначално породи съмнения за израелски удар в зоната за сигурност.

Израелската армия обаче побърза да изясни ситуацията, за да предотврати нова ескалация на конфликта. Според IDF, „Хизбула“ умишлено минира пътищата в региона, за да саботира усилията за стабилизиране и да атакува както чужди сили, така и редовната ливанска армия.

Контекст на конфликта и крехкото примирие

Инцидентът се случва в критичен момент. Само преди седмици, под егидата на САЩ, беше договорено рамково споразумение за поетапно изтегляне на израелските сили от т.нар. „пилотни зони“ и разполагането на Ливанските въоръжени сили там.

През последните дни обаче напрежението отново се покачи. Ливанската армия и правителството в Бейрут обвиняват Израел в продължаващи нарушения на суверенитета и обстрели, докато Йерусалим твърди, че „Хизбула“ не спазва договореностите и продължава да използва дронове и импровизирани взривни устройства срещу израелска инженерна техника по хребета Али ал Тахер.