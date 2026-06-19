Спортът по ТВ в петък (19 юни)

10.20 Суперкарс, първо състезание в Дарвин МАХ Спорт 2
11.05 Колоездене: Обиколка на Швейцария, трети етап, жени Евроспорт 1
11.35 Мото GP, първа тренировка за Гран при на Чехия МАХ Спорт 4
12.30 Тенис, турнир в Хале МАХ Спорт 3
13.30 Тенис, турнир в Лондон МАХ Спорт 1
14.00 Колоездене: Обиколка на Словения, трети етап, мъже Евроспорт 1
15.50 Мото GP, тренировка за Гран при на Чехия МАХ Спорт 4
16.30 Волейбол, България – Канада МАХ One
16.35 Колоездене: Обиколка на Швейцария, трети етап, мъже Евроспорт 1
18.40 Фехтовка: Европейско първенство в Антони Евроспорт 2
18.45 Маунтинбайк: Световна купа в Ленцерхайде, крос кънтри на късо трасе, жени Евроспорт 1
19.30 Волейбол, Белгия – Германия, жени МАХ Спорт 2
19.45 Маунтинбайк: Световна купа в Ленцерхайде, крос кънтри на късо трасе, мъже Евроспорт 1
20.15 Конен спорт: Лига на нациите в Ротердам, прескачане на препятствия Евроспорт 1
22.00 Спортно катерене: Световни серии в Инсбрук, боулдър, мъже Евроспорт 2
22.00 САЩ – Австралия БНТ 1, БНТ 3
22.30 Кейдж Уориърс МАХ Спорт 1
01.00 Шотландия – Мароко БНТ 1, БНТ 3
03.30 Бразилия – Хаити БНТ 1, БНТ 3
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