Спортът по ТВ в петък (19 юни)

18 юни 1648 г.: Богдан Хмелницки се обръща към Москва за присъединяване на Украйна към Русия

На 18 юни 1648 г. (8 юни по стар стил) хетман Богдан Хмелницки изпраща първото си официално писмо до руския цар Алексей Михайлович, с което ...