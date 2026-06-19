Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Спортът по ТВ »
Спортът по ТВ в петък (19 юни)

Спортът по ТВ в петък (19 юни)

19 Юни, 2026 06:19 538 0

  • тв спорт-
  • спорт тв-
  • футбол-
  • спорт

Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ в петък (19 юни) - 1
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

10.20 Суперкарс, първо състезание в Дарвин МАХ Спорт 2

11.05 Колоездене: Обиколка на Швейцария, трети етап, жени Евроспорт 1

11.35 Мото GP, първа тренировка за Гран при на Чехия МАХ Спорт 4

12.30 Тенис, турнир в Хале МАХ Спорт 3

13.30 Тенис, турнир в Лондон МАХ Спорт 1

14.00 Колоездене: Обиколка на Словения, трети етап, мъже Евроспорт 1

15.50 Мото GP, тренировка за Гран при на Чехия МАХ Спорт 4

16.30 Волейбол, България – Канада МАХ One

16.35 Колоездене: Обиколка на Швейцария, трети етап, мъже Евроспорт 1

18.40 Фехтовка: Европейско първенство в Антони Евроспорт 2

18.45 Маунтинбайк: Световна купа в Ленцерхайде, крос кънтри на късо трасе, жени Евроспорт 1

19.30 Волейбол, Белгия – Германия, жени МАХ Спорт 2

19.45 Маунтинбайк: Световна купа в Ленцерхайде, крос кънтри на късо трасе, мъже Евроспорт 1

20.15 Конен спорт: Лига на нациите в Ротердам, прескачане на препятствия Евроспорт 1

22.00 Спортно катерене: Световни серии в Инсбрук, боулдър, мъже Евроспорт 2

22.00 САЩ – Австралия БНТ 1, БНТ 3

22.30 Кейдж Уориърс МАХ Спорт 1

01.00 Шотландия – Мароко БНТ 1, БНТ 3

03.30 Бразилия – Хаити БНТ 1, БНТ 3


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове