Добра новина за Ботев Пловдив: Тодор Неделев започна тренировки във фитнеса

Тодор Неделев започна активни тренировки във фитнеса. Капитанът на Ботев Пловдив вече е без помощните патерици и шината, съобщиха от клуба.

От днес Неделев стартира втория етап от своето възстановяване. През следващите седмици „осмицата“ ще набляга на упражненията във фитнеса.

В следващия етап, който се очаква да започне след около два месеца, любимецът на феновете ще започне работа на терен под ръководството на кондиционния треньор на отбора.