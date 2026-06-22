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Добра новина за Ботев Пловдив: Тодор Неделев започна тренировки във фитнеса

Добра новина за Ботев Пловдив: Тодор Неделев започна тренировки във фитнеса

22 Юни, 2026 16:04 493 1

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Футболистът стартира втория етап от своето възстановяване

Добра новина за Ботев Пловдив: Тодор Неделев започна тренировки във фитнеса - 1
Снимка: facebook
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Тодор Неделев започна активни тренировки във фитнеса. Капитанът на Ботев Пловдив вече е без помощните патерици и шината, съобщиха от клуба.

От днес Неделев стартира втория етап от своето възстановяване. През следващите седмици „осмицата“ ще набляга на упражненията във фитнеса.

В следващия етап, който се очаква да започне след около два месеца, любимецът на феновете ще започне работа на терен под ръководството на кондиционния треньор на отбора.


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  • 1 Славист

    0 0 Отговор
    Струва ми се,че това момче приключи.Толкова години не можаха да му намерят отбор и непрекъснато проблеми.Да го направят скаут,да не гладува...

    17:06 22.06.2026

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