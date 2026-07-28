Христо Янев бесен въпреки победата: Това не е лицето на ЦСКА

Старши треньорът на ЦСКА Христо Янев изрази сериозно недоволство от представянето на тима си въпреки спечелената победа с 3:2 срещу Ботев Пловдив.

„Поздравявам Ботев за добрата игра. Ние днес играхме слабо. Започнахме мача по най-лошия възможен начин. Никаква агресия, никакво притежание на топката, никаква увереност и резултатът беше на лице. Опитахме се на полувремето да коригираме с двете смени. Започнахме второто полувреме малко по-добре. Това не е лицето на ЦСКА, което ние всички искаме. Това не е футболът, който да радва феновете. Или не трябва да правим промени за мачовете във вътрешното първенство, или хората, които стъпват на терена, трябва да защитават имената си вътре“, започна Янев.

„За нас в клуба са много важни като мачове, но това не означава, че трябва да пренебрегваме ангажиментите си във вътрешното първенство, защото след това загубата на точки ще ни коства много и ще е непосилно да сме близо до лидерите“, продължи той.

„Имаме широчина на всяка една позиция. Просто хората, които влизат, първо трябва да защитават себе си, трябва да защитават интересите на клуба и трябва да защитават решенията, които взимаме за тях. Аз разчитам на всеки един от тях. За мен всеки, стъпил на терена, започвайки мача, е титуляр. Не трябва да бъдем много крайни. Отбелязахме три много красиви гола. Видяхме добри взаимодействия и през второто полувреме оказахме огромен натиск на Ботев, но не можем да се задоволяваме с 45 минути“, каза още наставникът на „червените“.

„Не трябва да се влияем от отделни моменти. Трябва да излизаме всеки мач да играем красив футбол. Нещо, което трябва да променим, е да си върнем увереността. Това е нещо, което трябва да направим. Да се надяваме, че ще бъде трамплин“, сподели Янев.

„Познавам Вальо Илиев. Радвам се, че ще работим заедно. Това е решение на клуба“, завърши той.