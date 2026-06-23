Новини
Спорт »
Световен футбол »
Лудогорец с поглед към Израел: Барак Ицхаки – неочакваният фаворит за треньорския пост

Лудогорец с поглед към Израел: Барак Ицхаки – неочакваният фаворит за треньорския пост

23 Юни, 2026 22:36 362 1

  • лудогорец-
  • треньор-
  • треньорския пост-
  • разград-
  • барак ицхаки-
  • бейтар йерусалим-
  • израел

Разградчани търсят нов лидер след разочароващ сезон и се насочват към израелския специалист

Лудогорец с поглед към Израел: Барак Ицхаки – неочакваният фаворит за треньорския пост - 1
Снимка: YouTube
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Лудогорец е изправен пред сериозно предизвикателство след неуспешния изминал сезон. За първи път от 14 години „орлите“ не успяха да грабнат титлата, което разклати устоите на клуба и доведе до спешно търсене на нов треньор.

Сред най-обсъжданите имена за треньорския пост в Разград изпъква израелският специалист Барак Ицхаки. 41-годишният наставник, който наскоро се раздели с Бейтар Йерусалим след успешен период, е свободен агент и според израелските медии е сред фаворитите за нов мениджър на Лудогорец. Информацията беше разпространена от популярното спортно предаване „5 във въздуха“, което подчертава сериозния интерес на българския клуб към Ицхаки.

Въпреки че настоящият треньор Пер-Матиас Хьогмо има действащ договор за следващия сезон, неговото отсъствие от първите тренировки поради здравословни проблеми засили слуховете за предстояща рокада. Ръководството на Лудогорец не губи време и вече активно проучва варианти за нов лидер, който да върне отбора на върха.

Не е тайна, че Лудогорец е готов да инвестира сериозно в бъдещето си. Предложението към новия треньор възлиза на внушителните 700-800 хиляди евро годишно. Това превръща позицията в една от най-привлекателните на Балканите.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 крадецът домус

    0 0 Отговор
    ми е много смешен в действията си

    22:55 23.06.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове