Лудогорец с поглед към Израел: Барак Ицхаки – неочакваният фаворит за треньорския пост

Лудогорец е изправен пред сериозно предизвикателство след неуспешния изминал сезон. За първи път от 14 години „орлите“ не успяха да грабнат титлата, което разклати устоите на клуба и доведе до спешно търсене на нов треньор.

Сред най-обсъжданите имена за треньорския пост в Разград изпъква израелският специалист Барак Ицхаки. 41-годишният наставник, който наскоро се раздели с Бейтар Йерусалим след успешен период, е свободен агент и според израелските медии е сред фаворитите за нов мениджър на Лудогорец. Информацията беше разпространена от популярното спортно предаване „5 във въздуха“, което подчертава сериозния интерес на българския клуб към Ицхаки.

Въпреки че настоящият треньор Пер-Матиас Хьогмо има действащ договор за следващия сезон, неговото отсъствие от първите тренировки поради здравословни проблеми засили слуховете за предстояща рокада. Ръководството на Лудогорец не губи време и вече активно проучва варианти за нов лидер, който да върне отбора на върха.

Не е тайна, че Лудогорец е готов да инвестира сериозно в бъдещето си. Предложението към новия треньор възлиза на внушителните 700-800 хиляди евро годишно. Това превръща позицията в една от най-привлекателните на Балканите.