Чаби Алонсо за престоя си в Реал Мадрид: Не мога да кажа, че съм излязъл невредим

Чаби Алонсо не крие, че краткият му престой в Реал Мадрид е оставил траен отпечатък върху професионалния му път. Само шест месеца в испанската столица се оказаха изпитание, което го накара да напусне клуба през задната врата, но и му даде ценни уроци за бъдещето. „Не мога да кажа, че съм излязъл невредим – имам белег, който все още зараства. Но този опит ме направи по-силен и по-мотивиран“, споделя Алонсо в интервю за „Атлетик“. Наставникът признава, че е бил изключително самокритичен към себе си, анализирайки всяка грешка и търсейки причините за неуспеха. „Винаги се опитвам да извлека позитивното от всяка ситуация, дори когато нещата не вървят по план“, допълва той.

След напускането на Реал Мадрид, Алонсо си дава половин година почивка от футбола – период, който се оказва изключително важен за личностното му развитие. „Това време беше за мен самия. Откъснах се от футболната среда, за да преоткрия страстта и ентусиазма си към играта“, разказва испанецът. Той вярва, че именно тази пауза му е помогнала да се върне по-силен и по-уверен в способностите си.

Сега Чаби Алонсо е на прага на ново приключение – дебютът му като мениджър в английската Висша лига с екипа на Челси. Решението да приеме предложението на „сините“ не е било лесно, но според него проектът на лондонския клуб предлага огромен потенциал за развитие. „Видях възможност за растеж и подобрение. Челси има страхотен състав и макар миналият сезон да не беше идеален, вярвам, че можем да постигнем много“, категоричен е Алонсо. Той подчертава, че изборът му е бил воден от комбинация между сърцето, разума и инстинкта – трите стълба, които винаги са го ръководили в кариерата.