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Луис ван Гаал загатна за възможно завръщане начело на Нидерландия

Луис ван Гаал загатна за възможно завръщане начело на Нидерландия

4 Август, 2026 14:21 294 0

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Ветеранът във футболната тактика не изключва четвърти престой като селекционер на "лалетата"

Луис ван Гаал загатна за възможно завръщане начело на Нидерландия - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Футболната общественост в Нидерландия отново е в трескаво очакване, след като Луис ван Гаал, един от най-емблематичните треньори в историята на страната, намекна, че би могъл да поеме националния отбор за четвърти път. В интервю за престижното издание Voetbal International, 74-годишният специалист не скри готовността си да се завърне на кормилото на "оранжевите", ако бъде потърсен.

"Винаги съм бил готов да помогна на нидерландския футбол – било то на федерацията или на Аякс", сподели Ван Гаал, чието име се свързва с най-големите клубове в Европа, сред които Барселона, Байерн Мюнхен и Манчестър Юнайтед. Той подчерта, че настоящият състав на националния отбор е изключително перспективен, тъй като почти всички играчи се подвизават в елитни европейски клубове. "С такъв потенциал вярвам, че Нидерландия може да се пребори за европейска или световна титла", категоричен е опитният наставник.

След като Роналд Куман напусна поста си след разочароващото представяне на Мондиал 2026, където "лалетата" отпаднаха драматично от Мароко след изпълнение на дузпи, медиите на Острова на лалетата не спират да спекулират с името на Ван Гаал като евентуален негов наследник. Самият той обаче признава, че е изненадан от тези слухове, както и от отказа на Арне Слот и Ерик тен Хаг да поемат националния тим.

Учуден съм, че федерацията все още не е намерила нов селекционер и моето име отново се завърта в публичното пространство. Преди четири години, когато отпаднахме от Аржентина на четвъртфиналите в Катар, всички твърдяха, че стилът ни не е достатъчно атрактивен. Сега същите хора ме сочат за идеалния избор. Честно казано, нямам представа какви са плановете на ръководството", откровен бе Ван Гаал.

Луис ван Гаал вече три пъти е бил начело на националния отбор на Нидерландия – през 2000-2001, 2012-2014 и 2021-2022 година.


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