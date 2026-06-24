Драма и рекорди зад Океана: Кристиано Роналдо пренаписа историята, Колумбия лети към елиминациите, а Англия се препъна

Вторият кръг от груповата фаза на Световното първенство по футбол 2026 в САЩ, Канада и Мексико взриви емоциите на феновете с невероятни рекорди и неочаквани развръзки. Докато някои от фаворитите демонстрираха шампионския си манталитет, други се сблъскаха с желязна тактическа дисциплина, която постави под въпрос ранното им класиране за елиминациите.

Португалия – Узбекистан 5:0: Вечният Кристиано Роналдо

Португалия буквално разпиля дебютанта Узбекистан с 5:0 на стадиона в Хюстън, Тексас. Големият герой на вечерта бе капитанът Кристиано Роналдо, който отбеляза две попадения и счупи поредните исторически рекорди. На 41 години и 138 дни той стана първият футболист, разписвал се на шест различни световни първенства. Останалите голове за иберийците бяха дело на Нуно Мендеш, Рафаел Леао и автогол на Абдувохид Нематов.

Отзивите след мача

Кристиано Роналдо (нападател на Португалия): „Много съм щастлив, но за мен най-важна е увереността, която отборът показа. Личните рекорди са хубаво нещо, но целта ми винаги е била да помагам на националния тим да постига големите си цели.“

„Много съм щастлив, но за мен най-важна е увереността, която отборът показа. Личните рекорди са хубаво нещо, но целта ми винаги е била да помагам на националния тим да постига големите си цели.“ Роберто Мартинес (селекционер на Португалия): „Това беше перфектният отговор, който чакахме. Днес видяхме отбор със същата отдаденост като в първия мач, но с много по-голяма зрялост. Изключително доволен съм от резултата.“

„Това беше перфектният отговор, който чакахме. Днес видяхме отбор със същата отдаденост като в първия мач, но с много по-голяма зрялост. Изключително доволен съм от резултата.“ Медиите (Al Jazeera): „Роналдо заглуши критиците си по най-категоричния начин. След трудното начало срещу ДР Конго, идолът се завърна и поведе Португалия към бленуваните елиминации, засенчвайки по-младите звезди в турнира.“

Англия – Гана 0:0: Тактически шах и реалност за „Трите лъва“

В Бостън соченият за един от фаворитите за титлата тим на Англия не успя да пречупи коравия състав на Гана и срещата завърши 0:0. Въпреки че възпитаниците на Томас Тухел доминираха изцяло и записаха внушителните 78.8% притежание на топката – най-високият процент за Англия на световно първенство в историята – те така и не намериха път към вратата на Бенджамин Асаре, а гредата след удар на младока Нико О'Рейли в края лиши европейците от победата. С това равенство Англия записа своя 13-и мач без голове на Мондиали, което е антирекорд в историята на турнира.

Отзивите след мача

Джордан Аю (нападател на Гана): „Останахме смирени и се защитавахме отлично. Тактическият ни план проработи перфектно. Играхме срещу един от основните претенденти за трофея и направихме цяла Гана горда.“

„Останахме смирени и се защитавахме отлично. Тактическият ни план проработи перфектно. Играхме срещу един от основните претенденти за трофея и направихме цяла Гана горда.“ Джуд Белингам (полузащитник на Англия): „Получих наградата за Играч на мача, но честно казано, не мисля, че я заслужавах. Не бяхме достатъчно креативни в предни позиции и трябва бързо да си извадим поуки.“

„Получих наградата за Играч на мача, но честно казано, не мисля, че я заслужавах. Не бяхме достатъчно креативни в предни позиции и трябва бързо да си извадим поуки.“ Медиите (BBC / Алън Шиърър): „Това не е пълна катастрофа, тъй като Англия остава на прага на класирането, но е сериозен шамар и сверяване на часовника за Томас Тухел. Гана показа как се спира този звезден състав с чиста дисциплина.“

Колумбия – ДР Конго 1:0: „Лос Кафетерос“ подпечатаха билета за 1/16-финалите

Колумбия си осигури място в директните елиминации кръг преди края на груповата фаза след труден, но напълно заслужен успех с 1:0 над Демократична република Конго в Гуадалахара. Вратарят на африканците Лионел Мпаси направи мача на живота си, отразявайки феноменални удари на Хамес Родригес и Луис Диас. Крепостта обаче падна в 76-ата минута, когато след асистенция на Кинтеро бранителят Даниел Муньос стреля, топката рикошира в защитник и влезе в мрежата.

Отзивите след мача

Даниел Муньос (защитник на Колумбия и Играч на мача): „Знаехме, че Мпаси хваща всичко тази вечер. Трябваше да опитам нещо различно. Когато видях топката да влиза, целият натиск падна от раменете ни. Посвещавам победата на феновете, които направиха стадиона да изглежда като в Богота.“

„Знаехме, че Мпаси хваща всичко тази вечер. Трябваше да опитам нещо различно. Когато видях топката да влиза, целият натиск падна от раменете ни. Посвещавам победата на феновете, които направиха стадиона да изглежда като в Богота.“ Медиите (The Guardian): „Колумбия игра с невероятно темпо и изобретателност. Макар цифрите да сочеха минимален успех, доминацията на южноамериканците беше тотална. Те не просто продължават напред, те изпращат сигнал до всички големи фаворити.“

Панама – Хърватия 0:1: Будимир спаси „Ватрените“, Панама си стяга куфарите

В Торонто опитът срещна младостта в паметен мач за хърватската легенда Лука Модрич, който записа своя мач номер 200 с националната фланелка. Хърватия измъкна ценна победа с 1:0 над Панама, благодарение на гола на резервата Анте Будимир в 54-ата минута след асистенция на Станишич. Панамците се бориха лъвски и поставиха Доминик Ливакович под истински обстрел в края, но вратарят бе безпогрешен. С тази втора поредна загуба с 0:1, Панама официално се превърна в поредния отбор, който отпада от Световното първенство.

Отзивите след мача

Златко Далич (селекционер на Хърватия): „Панама ни затрудни максимално, но бяхме търпеливи. Честитя на момчетата и специално на Лука за този невероятен юбилей. Живи сме и съдбата ни е в нашите ръце преди битката с Гана.“

„Панама ни затрудни максимално, но бяхме търпеливи. Честитя на момчетата и специално на Лука за този невероятен юбилей. Живи сме и съдбата ни е в нашите ръце преди битката с Гана.“ Медиите (ESPN): „Хърватия изгради истински язовир пред вратата си в последните минути, за да удържи набезите на Панама. Централноамериканците напускат турнира с високо вдигната глава – играха с огромен дух, но липсата на класа в завършващата фаза се оказа фатална.“

Източници: ФИФА, BBC Sport, The Guardian, Al Jazeera