Пьотр Нестеров е на полуфинал на "Чалънджър 50" в Пловдив

Пьотр Нестеров се класира за полуфиналите на сингъл на силния международен тенис турнир на клей от сериите „Чалънджър 50" в Пловдив с награден фонд от 56 700 евро. Надпреварата се провежда при перфектни условия и организация на кортовете на ТК „Локомотив".

23-годишният Нестеров победи на четвъртфиналите с 6:3, 7:6(4) Томазо Компанучи (Италия). Срещата продължи 2 часа и 1 минута.



Българинът допусна пробив в първия гейм на мача, но реагира впечатляващо и след три поредни спечелени гейма поведе с 3:1. До края на сета Нестеров сервира изключително стабилно и го затвори с 6:3 след гейм на нула.

Националът стигна до две точки за пробив при 4:4 във втората част, но не успя да се възползва. При 5:6 Нестеров показа здрави нерви, отрази сетбол за италианеца и така се стигна до тайбрек.

В него българинът поведе с 6:4 точки и реализира още първия си мачбол, за да триумфира с победата.



С този успех Нестеров заработи 14 точки за световната ранглиста, като през следващата седмица ще се изкачи в топ 370 и ще запише рекордно класиране в кариерата си.



На полуфиналите Пьотр Нестеров ще играе срещу седмия поставен Сандро Коп (Австрия), а двубоят ще се проведе утре от 18:00 часа на кортовете на ТК „Локомотив" в Пловдив.