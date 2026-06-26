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Световният №1 разкри резултатите от медицинските изследвания след кошмара на Ролан Гарос

Световният №1 разкри резултатите от медицинските изследвания след кошмара на Ролан Гарос

26 Юни, 2026 06:30 747 2

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Яник Синер и неговият щаб са преминали през серия от тестове, за да разберат причините за внезапната загуба на енергия в Париж, и заключението на лекарите е напълно позитивно

Световният №1 разкри резултатите от медицинските изследвания след кошмара на Ролан Гарос - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Световният номер 1 в мъжкия тенис Яник Синер успокои спортната общественост, след като обяви, че медицинските изследвания, които си е направил след изненадващия физически колапс на Ролан Гарос, са показали изключително добри резултати. Италианският тенисист и неговият щаб са преминали през серия от тестове, за да разберат причините за внезапната загуба на енергия в Париж, и заключението на лекарите е напълно позитивно, пише Tennis365.

Водачът в ранглистата претърпя шокираща петсетова загуба от Хуан Мануел Черундоло във втория кръг на Откритото първенство на Франция, въпреки че влезе в двубоя със серия от 30 поредни победи и водеше комфортно в резултата с 6:3, 6:2, 5:1, преди тялото му буквално да откаже в парижката жега. В първата си поява на корта след това разочарование Синер демонстрира отлична форма, побеждавайки Камерън Нори с 6:3, 6:3 на демонстративния турнир в Лондон, провел се при температури от 36 градуса по Целзий.

„Направихме някои изследвания, за да се опитаме да разберем какво точно се случи тогава, и стигнахме до заключение, което е много добро“, сподели 24-годишният италианец по време на пресконференция. С това той даде ясен знак, че е напълно възстановен и готов за предстоящата защита на титлата си на Уимбълдън, която започва през следващата седмица.


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    И за допитгът си трябва здрави черен дроб и бъбреци.Не всеки издържа.Затова и тези на световното са в слаба форма правят се почивки за тези органи.

    06:43 26.06.2026

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