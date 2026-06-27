Сенегал срази Ирак с впечатляваща петорка на Световното първенство

Сенегалските "Лъвове от Теранга" буквално прегазиха отбора на Ирак с категоричното 5:0 в решителен мач от група I на Мондиала, който се провежда в САЩ, Канада и Мексико.

Още в 4-ата минута африканците дадоха заявка за победа – Ламин Камара центрира от ъглов удар, а Абдулай Сек с глава, след рикошет в Хабиб Диара, прати топката в мрежата на Ахмед Басил.

Второто полувреме донесе още неприятности за иракския тим. Зидан Екбал допусна фрапантна грешка при изнасянето на топката, от която Ламин Камара се възползва, проби и подаде на Исмаила Сар, който безапелационно реализира за 2:0 в 56-ата минута.

Само четири минути по-късно Пап Гей наказа поредната неточност в отбраната на Ирак с мощен удар извън наказателното поле – 3:0!

Сенегал не се задоволи с постигнатото. В 71-ата минута Пап Гей отново се разписа, този път с безпощаден шут в десния ъгъл на Джалал Хасан.

Кулминацията настъпи в 82-ата минута, когато Илиман Ндиай отбеляза истински шедьовър извън наказателното поле, оставяйки вратаря на Ирак безпомощен.

С този разгром Сенегал завършва груповата фаза с три точки и голова разлика 8:6, като се надява да се класира сред най-добрите трети отбори и да продължи към фазата на елиминациите. За Ирак обаче Мондиалът приключва без спечелена точка и с горчив вкус от тежката загуба.







Standings provided by

Standings provided by Sofascore