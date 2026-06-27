Светослав Вуцов остава верен на Левски

Вратарят Светослав Вуцов официално удължи престоя си на стадион „Георги Аспарухов“, след като парафира нов дългосрочен контракт с Левски, информира „Мач Телеграф“. С този ход ръководството на „сините“ демонстрира категоричното си намерение да запази ядрото на шампионския състав, който донесе титлата на клуба. Новото споразумение ще задържи Вуцов под рамката на вратата до лятото на 2029 година.

Любопитен детайл в договора е липсата на откупна клауза – решение, което ясно показва, че Левски няма намерение да се разделя лесно с един от най-ценните си футболисти. Дори и при сериозен интерес от други клубове, бъдещето на Вуцов остава здраво свързано с „Герена“. Това е ясен сигнал към феновете и конкурентите: Левски гради отбор за бъдещето и няма да се поддаде на изкушения.

През изминалия сезон Светослав Вуцов бе почти несменяем титуляр, пропускайки едва два шампионатни двубоя и три срещи за Купата на България. Със стабилните си изяви под рамката, младият вратар не само спечели доверието на треньорския щаб, но и накара скептиците да замълчат. През зимния трансферен прозорец Вуцов получи примамливо предложение от украински клуб, но избра да остане верен на „сините“ и да продължи да пише историята си в София.

Официалното обявяване на новия договор на Вуцов се очаква в най-скоро време, а според източници от клуба, още няколко ключови играчи са на път да последват неговия пример.