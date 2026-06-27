Ноа Сонко Сундберг се присъедини към Гьозтепе: Ново предизвикателство за бившия защитник на Левски и Лудогорец

Изненадващ трансфер раздвижи футболния пазар в Турция – Ноа Сонко Сундберг, познат на българските фенове с изявите си за Левски и Лудогорец, официално стана част от състава на Гьозтепе. Според информация на Metrosport, турският клуб ще заплати 500 000 евро за правата на 30-годишния защитник, който до момента бе собственост на гръцкия Арис Солун.

Любопитен детайл около сделката е, че Сонко Сундберг отново ще работи със Станимир Стоилов – треньорът, който го привлече в Левски през 2022 година. Двамата вече са доказано успешен тандем, а сега ще имат възможност да продължат съвместната си работа в турската Суперлига.

След като през лятото на 2023 година Лудогорец плати същата сума – 500 000 евро – за да привлече шведския национал от Левски, Сонко Сундберг бе преотстъпен на Арис Солун. В гръцкия клуб той изигра 16 срещи, като се отчете с един гол и една асистенция, което не остана незабелязано от скаутите на Гьозтепе.

Сделката между Гьозтепе и Арис вече е факт, а Сонко Сундберг ще носи екипа на турския тим през следващите два сезона.