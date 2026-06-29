Централен защитник от Португалия ще е шестият нов в Левски



Левски е много близо до шесто ново попълнение, съобщава Gong.bg. "Сините" водят заключителни разговори за централния защитник на Каза Пия Жоао Гулар. Очаква се в следващите дни 26-годишният португалец да пристигне на "Герена" за подпис.

Шампионите водеха преговори за привличането на Гулар от известно време и по всичко изглежда, че са постигнали пробив.

Жоао Гулар прекара последните два сезона в Каза Пия. Той е юноша на Спортинг Лисабон, а освен това има и престой в Мафра.

Привличането му е наложително, след като Стипе Вуликич е с травма и все още не е ясно кога ще се възстанови. Със сигурност обаче това няма да бъде скоро.

В следващите часове Левски ще обяви и трансфера на Ел Мехди Ел Мубарик. Gong.bg първи писа за сделката с Динамо Махачкала за мароканския халф.

На "Герена" продължават преговорите с набелязан нападател. Името, в което са се прицелили "сините", беше свързвано и с ЦСКА преди време.

До момента шампионите привлякоха Рейналдо, Давид Кусо, Адриан Райчев и Алекс Сентейес.