България с неочаквано изкачване в световната ранглиста на ФИФА

Изненадващ обрат в класирането на националните отбори по футбол! Въпреки че българският тим не взе участие на Световното първенство, нашите момчета се изкачиха с две позиции нагоре в престижната ранглиста на ФИФА. България вече заема 85-ото място в света.

Две драматични срещи от Мондиала се оказаха решаващи за нашия напредък. Новозеландците, които до скоро бяха пред нас, претърпяха тежко поражение с 1:5 от Белгия и се смъкнаха до 86-ата позиция. Междувременно, Хаити имаше шанс да ни изпревари, но след загуба с 2:4 от Мароко, се озова на 88-мо място. Така, без да излизаме на терена, България изпревари два отбора, които участваха на световната сцена.

В региона на Северна и Централна Америка най-близо до България е Кюрасао, който заема 82-ра позиция. Въпреки че САЩ, Канада и Мексико са далеч напред, малката островна държава е само на три места пред нас.