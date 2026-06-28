Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Световен футбол »
България с неочаквано изкачване в световната ранглиста на ФИФА

България с неочаквано изкачване в световната ранглиста на ФИФА

28 Юни, 2026 08:50 836 7

  • отбори-
  • футбол-
  • световното първенство-
  • фифа-
  • българия

Победи на Белгия и Мароко ни избутаха напред

България с неочаквано изкачване в световната ранглиста на ФИФА - 1
Снимка: Факти.БГ
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Изненадващ обрат в класирането на националните отбори по футбол! Въпреки че българският тим не взе участие на Световното първенство, нашите момчета се изкачиха с две позиции нагоре в престижната ранглиста на ФИФА. България вече заема 85-ото място в света.

Две драматични срещи от Мондиала се оказаха решаващи за нашия напредък. Новозеландците, които до скоро бяха пред нас, претърпяха тежко поражение с 1:5 от Белгия и се смъкнаха до 86-ата позиция. Междувременно, Хаити имаше шанс да ни изпревари, но след загуба с 2:4 от Мароко, се озова на 88-мо място. Така, без да излизаме на терена, България изпревари два отбора, които участваха на световната сцена.

В региона на Северна и Централна Америка най-близо до България е Кюрасао, който заема 82-ра позиция. Въпреки че САЩ, Канада и Мексико са далеч напред, малката островна държава е само на три места пред нас.


Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тошо

    10 1 Отговор
    Хванахме му цаката.

    08:57 28.06.2026

  • 2 Как беше?

    5 1 Отговор
    И да паднем и да пием
    Пак ще се напием

    09:12 28.06.2026

  • 3 А50

    10 1 Отговор
    Когато не играем се изкачваме, браво юнаци

    Коментиран от #5

    09:13 28.06.2026

  • 4 Разбирач

    3 1 Отговор
    Това е защото сме горди носители на купата на Океания и Индонезия. А жабарите без купа, и гледат световното по телевизията

    09:29 28.06.2026

  • 5 Умен по цялата глава

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "А50":

    А представяш ли си, ако играхме, къде щяхме да бъдем

    09:29 28.06.2026

  • 6 Индоне

    6 1 Отговор
    Откакто туриха инджИнер гондзю за президент,тръгнахме нагоре

    09:30 28.06.2026

  • 7 КозЗа Ноздра

    0 0 Отговор
    Гайс, това е защото не играем. Ако имахме няколко мача за периода реалностите щяха да бъдат други....

    10:39 28.06.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове