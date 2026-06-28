България с неочаквано изкачване в световната ранглиста на ФИФА

Изненадващ обрат в класирането на националните отбори по футбол! Въпреки че българският тим не взе участие на Световното първенство, нашите момчета се изкачиха с две позиции нагоре в престижната ранглиста на ФИФА. България вече заема 85-ото място в света.
Две драматични срещи от Мондиала се оказаха решаващи за нашия напредък. Новозеландците, които до скоро бяха пред нас, претърпяха тежко поражение с 1:5 от Белгия и се смъкнаха до 86-ата позиция. Междувременно, Хаити имаше шанс да ни изпревари, но след загуба с 2:4 от Мароко, се озова на 88-мо място. Така, без да излизаме на терена, България изпревари два отбора, които участваха на световната сцена.
В региона на Северна и Централна Америка най-близо до България е Кюрасао, който заема 82-ра позиция. Въпреки че САЩ, Канада и Мексико са далеч напред, малката островна държава е само на три места пред нас.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тошо
08:57 28.06.2026
2 Как беше?
Пак ще се напием
09:12 28.06.2026
3 А50
Коментиран от #5
09:13 28.06.2026
4 Разбирач
09:29 28.06.2026
5 Умен по цялата глава
До коментар #3 от "А50":А представяш ли си, ако играхме, къде щяхме да бъдем
09:29 28.06.2026
6 Индоне
09:30 28.06.2026
7 КозЗа Ноздра
10:39 28.06.2026