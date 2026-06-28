Англия и Хърватия продължават напред на Мондиал 2026

Груповата фаза в поток L на Световното първенство по футбол предложи изключителни емоции до последния съдийски сигнал.

Националният отбор на Англия си подсигури първото място в групата след чиста победа с 2:0 над Панама. В същото време Хърватия изстрада важен успех с 2:1 срещу коравия тим на Гана във Филаделфия, с което изпревари африканската селекция за втората позиция.

Въпреки загубата, Гана също продължава към елиминациите на 1/16-финалите като един от най-добрите трети отбори. Панама напуска турнира без спечелена точка.

Хърватия – Гана 2:1 (Битката във Филаделфия)

Селекцията на Златко Далич излезе с пределна мотивация за задължителна победа на "Линкълн Файненшъл Фийлд". Още в 17-ата минута Никола Влашич нацели гредата, но натискът даде резултат в 31-ата минута. Тогава 22-годишният талант Петар Сучич откри резултата с феноменален снаряд от около 27 метра, превръщайки се в един от най-младите голмайстори за страната си на Световно първенство.

През втората част „черните звезди“ на Карлос Кейрош вдигнаха темпото. В 73-ата минута, след дълго преглеждане на ситуацията с VAR за засада, защитникът Дерик Лукасен изравни, засичайки центриране от пряк свободен удар.

Радостта на Гана обаче бе кратка. Десет минути по-късно, в 83-ата минута, ветеранът Лука Модрич центрира прецизно от корнер, а Никола Влашич засече неспасяемо с глава с помощта на страничния стълб за крайното 2:1.

Англия – Панама 2:0 (Класата на Тухел си каза думата)

В Ню Джърси Англия срещна сериозна съпротива от дефанзивния вал на Панама през първото полувреме. Възпитаниците на Томас Тухел владееха инициативата, но трудно намираха пролуки, като вратарят на панамците Орландо Москера направи няколко ключови спасявания срещу Рашфорд и Сака.

Пропукването в защитата на Панама дойде в 62-ата минута. След центриране от корнер на Букайо Сака, Джуд Белингам се оказа най-съобразителен в наказателното поле и чукна топката в мрежата.

Само пет минути по-късно интригата бе окончателно ликвидирана. Отново Белингам блесна, този път с перфектно центриране, което капитанът Хари Кейн заби с глава. С това попадение Кейн записа своя 11-и гол на световни финали, изпреварвайки легендарния Гари Линекер като най-добря голмайстор на Англия в историята на този форум.

Крайно класиране в Група L:

Англия – 7 точки (продължава напред)

– 7 точки (продължава напред) Хърватия – 6 точки (продължава напред)

– 6 точки (продължава напред) Гана – 4 точки (продължава напред като трети тим)

– 4 точки (продължава напред като трети тим) Панама – 0 точки (отпада)

На 1/16-финалите Англия ще се изправи срещу един от най-добрите трети отбори в Атланта, докато Хърватия я очаква сблъсък с втория от Група K (вероятно Португалия или Колумбия) в Торонто.

Източник: Световна футболна централа (FIFA) / Спортни новини на Reuters